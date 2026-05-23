Cолнечная и ветровая энергетика впервые обогнали газовые электростанции по выработке электричества

Рано или поздно это должно было случиться — совокупная мировая солнечная и ветровая энергетика впервые обогнала газовые электростанции по выработке электроэнергии. Это произошло в апреле 2026 года, что зафиксировали аналитики компании Ember. Рекорд был установлен на фоне развивающегося мирового энергетического кризиса, что только подчёркивает важность возобновляемых источников энергии в замещении ископаемого топлива, включая природный газ.

Как подсчитали аналитики, в апреле на долю этих двух возобновляемых источников пришлось 22 % мировой выработки электроэнергии, в то время как на долю газовых электростанций — 20 %, или 531 ТВт·ч против 477 ТВт·ч. Это очевидным образом снижает зависимость ряда развитых стран от импорта газа.

Ещё сильнее прогресс заметен в ретроспективе: всего пять лет назад — в апреле 2021 года — выработка электроэнергии на газовых электростанциях находилась на современном уровне (476 ТВт·ч), но почти вдвое превышала совокупную выработку ветровой и солнечной энергии, которая составляла 245 ТВт·ч.

«Значимый результат, достигнутый в апреле 2026 года, стал возможен благодаря устойчивому и значительному росту производства ветровой и солнечной энергии. Этого роста было достаточно, чтобы удовлетворить большую часть растущего мирового спроса на электроэнергию, ограничив при этом рост выработки на газовых электростанциях», — заявили аналитики.

«Нынешний энергетический кризис ещё раз продемонстрировал экономические преимущества возобновляемых источников энергии по сравнению с импортируемым газом, а также усилил политическое давление в пользу ускорения их внедрения», — заявила аналитик Ember Костанца Рангелова (Kostantsa Rangelova). Для многих стран, зависящих от импорта энергоносителей, электроэнергия, вырабатываемая из сжиженного природного газа, становится всё менее конкурентоспособной по сравнению с ветровой и солнечной энергией, которые считаются доступными, локальными и надежными источниками энергии.

Следует добавить, что пока речь идёт о рекорде одного месяца — наиболее выигрышного с точки зрения активности ветров в Западной Европе. В другие месяцы ситуация, вероятно, будет иной и пока не в пользу возобновляемой энергетики. К тому же, потребность в мощностях для ИИ разгоняет сферу потребления природного газа, так что ископаемая энергетика вскоре нанесёт ответный удар возобновляемой.