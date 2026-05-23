Первый полёт Starship V3 доказал живучесть обновлённой мегаракеты, хоть и закончился взрывом

Небезупречный, но успешный — именно так можно охарактеризовать первый полёт модернизированного ракетного комплекса Starship V3. Ракета выполнила практически все поставленные перед ней полётные задания, что было вдвойне важно, поскольку параллельно компания подала на биржу ценных бумаг заявку о намерении стать публичной, что произойдёт примерно через три недели. Успешный запуск улучшит котировки акций SpaceX и поможет ей быстрее развиваться.

Этот важный полёт откладывался три раза. Все отказы были связаны с неисправностью наземного оборудования. Ракета стартовала с новой площадки Pad 2 (второй на «Звёздной базе» компании в Южном Техасе), поэтому проблемы были ожидаемыми. Пожалуй, наиболее серьёзная из них произошла за сутки до полёта, когда один из гидравлических манипуляторов для фиксации и подхвата возвращающейся ракеты на стартовой башне перестал работать. И сегодня рано утром по московскому времени Starhip V3, наконец-то, оторвался от земли и полетел в космос. Это был первый полёт модернизированной ракеты и 12 тестовый для всего нового семейства полностью многоразовых ракет.

На старте ускоритель Super Heavy V3 зажёг все 33 новых и более мощных двигателя Raptor 3, однако в ходе подъёма один двигатель ускорителя отключился. Разделение ступеней прошло штатно, ускоритель развернулся для торможения, но не смог полноценно дать обратный импульс тяги, необходимый для возвращения к району посадки. Либо часть двигателей повторно не запустилась, либо их мощности не хватило для необходимого торможения. Это привело к тому, что ускоритель приводнился вне заданного района Мексиканского залива. Поскольку его всё равно не собирались возвращать на космодром — в нём было слишком много нового и ещё не испытанного «железа» — приводнение и потеря ускорителя были неизбежными. Упал не там, где хотели? И ладно.

Верхняя ступень ракетного комплекса в лице корабля Starhip V3 тоже столкнулась с отказом — один из шести двигателей Raptor отключился во время набора скорости. Тем не менее корабль сохранил расчётную суборбитальную траекторию, продолжил полёт и примерно через 30 минут после старта выполнил демонстрацию развёртывания полезной нагрузки: 20 макетов Starlink и два модифицированных спутника Starlink с камерами и датчиками. Эти два аппарата обеспечили редкую возможность увидеть Starship в космосе со стороны и одновременно проверили идею инспекции его теплозащитных плиток перед входом в атмосферу.

Одна из запланированных орбитальных операций Starship была отменена. Компания планировала повторно запустить его двигатели (двигатель) в космосе, но отказ одного из них на взлётном участке пути заставил отказаться от этой операции. Отказ двигателя не помешал развернуть полезную нагрузку, выдержать вход в атмосферу и выполнить несколько важных манёвров во время спуска: корабль проверил маневрирование с помощью закрылков, полностью развернулся кормой вниз и затормозил перед плавным касанием поверхности Индийского океана в месте запланированного приводнения на другой стороне Земли от места старта. После касания воды корабль опрокинулся и взорвался, что было ожидаемо.

В целом, несмотря на отказы двигателей ускорителя и корабля, модернизированный комплекс Starhip V3 доказал свою живучесть и способность выполнить задачу даже в сложных условиях. Это будет нелишне для ракеты, которая должна стать основой освоения Луны и колонизации Марса. Starhip V3 больше и мощнее своего предшественника и представляет собой условно финальную версию ракеты перед началом её массовой эксплуатации. Ускоритель и ракета способны поднимать на низкую орбиту до 100 т полезной нагрузки.

Также ракета получила оборудование для дозаправки на орбите, чтобы долетать до Луны и, в будущем, до Марса. Первый демонстрационный полёт Starsip в версии лунного посадочного модуля должен состояться уже через полтора года, чтобы на орбите Земли испытать стыковку с пилотируемым кораблём Orion. Сегодняшний успешный тестовый полёт Starsip V3 укрепил компанию в уверенности, что эти планы будут реализованы, как задумано. Наконец, успех старта укрепит акции SpaceX, которые будут предложены к торгам на бирже уже 12 июня.