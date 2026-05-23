Сегодня 23 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Первый полёт Starship V3 доказал живучес...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Первый полёт Starship V3 доказал живучесть обновлённой мегаракеты, хоть и закончился взрывом

Небезупречный, но успешный — именно так можно охарактеризовать первый полёт модернизированного ракетного комплекса Starship V3. Ракета выполнила практически все поставленные перед ней полётные задания, что было вдвойне важно, поскольку параллельно компания подала на биржу ценных бумаг заявку о намерении стать публичной, что произойдёт примерно через три недели. Успешный запуск улучшит котировки акций SpaceX и поможет ей быстрее развиваться.

Источник изображений: SpaceX

Источник изображений: SpaceX

Этот важный полёт откладывался три раза. Все отказы были связаны с неисправностью наземного оборудования. Ракета стартовала с новой площадки Pad 2 (второй на «Звёздной базе» компании в Южном Техасе), поэтому проблемы были ожидаемыми. Пожалуй, наиболее серьёзная из них произошла за сутки до полёта, когда один из гидравлических манипуляторов для фиксации и подхвата возвращающейся ракеты на стартовой башне перестал работать. И сегодня рано утром по московскому времени Starhip V3, наконец-то, оторвался от земли и полетел в космос. Это был первый полёт модернизированной ракеты и 12 тестовый для всего нового семейства полностью многоразовых ракет.

На старте ускоритель Super Heavy V3 зажёг все 33 новых и более мощных двигателя Raptor 3, однако в ходе подъёма один двигатель ускорителя отключился. Разделение ступеней прошло штатно, ускоритель развернулся для торможения, но не смог полноценно дать обратный импульс тяги, необходимый для возвращения к району посадки. Либо часть двигателей повторно не запустилась, либо их мощности не хватило для необходимого торможения. Это привело к тому, что ускоритель приводнился вне заданного района Мексиканского залива. Поскольку его всё равно не собирались возвращать на космодром — в нём было слишком много нового и ещё не испытанного «железа» — приводнение и потеря ускорителя были неизбежными. Упал не там, где хотели? И ладно.

Верхняя ступень ракетного комплекса в лице корабля Starhip V3 тоже столкнулась с отказом — один из шести двигателей Raptor отключился во время набора скорости. Тем не менее корабль сохранил расчётную суборбитальную траекторию, продолжил полёт и примерно через 30 минут после старта выполнил демонстрацию развёртывания полезной нагрузки: 20 макетов Starlink и два модифицированных спутника Starlink с камерами и датчиками. Эти два аппарата обеспечили редкую возможность увидеть Starship в космосе со стороны и одновременно проверили идею инспекции его теплозащитных плиток перед входом в атмосферу.

Одна из запланированных орбитальных операций Starship была отменена. Компания планировала повторно запустить его двигатели (двигатель) в космосе, но отказ одного из них на взлётном участке пути заставил отказаться от этой операции. Отказ двигателя не помешал развернуть полезную нагрузку, выдержать вход в атмосферу и выполнить несколько важных манёвров во время спуска: корабль проверил маневрирование с помощью закрылков, полностью развернулся кормой вниз и затормозил перед плавным касанием поверхности Индийского океана в месте запланированного приводнения на другой стороне Земли от места старта. После касания воды корабль опрокинулся и взорвался, что было ожидаемо.

В целом, несмотря на отказы двигателей ускорителя и корабля, модернизированный комплекс Starhip V3 доказал свою живучесть и способность выполнить задачу даже в сложных условиях. Это будет нелишне для ракеты, которая должна стать основой освоения Луны и колонизации Марса. Starhip V3 больше и мощнее своего предшественника и представляет собой условно финальную версию ракеты перед началом её массовой эксплуатации. Ускоритель и ракета способны поднимать на низкую орбиту до 100 т полезной нагрузки.

Также ракета получила оборудование для дозаправки на орбите, чтобы долетать до Луны и, в будущем, до Марса. Первый демонстрационный полёт Starsip в версии лунного посадочного модуля должен состояться уже через полтора года, чтобы на орбите Земли испытать стыковку с пилотируемым кораблём Orion. Сегодняшний успешный тестовый полёт Starsip V3 укрепил компанию в уверенности, что эти планы будут реализованы, как задумано. Наконец, успех старта укрепит акции SpaceX, которые будут предложены к торгам на бирже уже 12 июня.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX впервые запустила новейшую мегаракету Starship V3 — корабль потерял двигатель, но продолжил полёт
Новая мегаракета SpaceX остановилась в шаге от запуска — подвело наземное оборудование
SpaceX отложила запуск огромной ракеты Starship V3 на 21 мая
Первая женщина-тайконавт из Гонконга отправится на китайскую космическую станцию
Blue Origin возобновляет запуски многоразовой ракеты New Glenn — расследование аварии завершено
«Уэбб» разглядел на «горячем юпитере» утренние облака из «песка», которые исчезают к вечеру
Теги: starship, spacex, запуск ракеты
starship, spacex, запуск ракеты
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках
Создан материал для «неисчерпаемой фляги» — он сам добывает воду из воздуха, пока светит Солнце
С помощью двигателя Стирлинга финны добыли электричество из горячего песка
«Дай ему завершить работу»: Anthropic попросила разработчиков не мешать Claude писать и проверять код
Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max
ИИ-супермодель Claude Mythos всего за месяц обнаружила свыше 10 тыс. уязвимостей в ПО 3 ч.
WhatsApp покажет отдельным списком, кто из контактов онлайн 6 ч.
В Linux обнаружена очередная серьёзная уязвимость — и ей уже десять лет 6 ч.
Firefox перестал вылетать на ПК с процессорами Intel Raptor Lake — на исправление ошибки ушёл год 7 ч.
Outlook Classic перестал показывать картинки, но Microsoft обещала всё починить 7 ч.
На GitHub напал Megalodon — вредоносный код заразил более чем 5500 репозиториев 10 ч.
Марк Цукерберг высказался в защиту тотальной слежки за действиями сотрудников Meta — для обучения ИИ, но это не точно 11 ч.
Техногиганты в последний момент отговорили Трампа подписывать указ об обязательных проверках ИИ 11 ч.
Новый поиск Google оказался капризным: из-за ИИ запросы «стой» и «игнорируй» ломают выдачу 13 ч.
Глава DeepMind спрогнозировал появление сильного искусственного интеллекта (AGI) к 2030 году 18 ч.
Первый полёт Starship V3 доказал живучесть обновлённой мегаракеты, хоть и закончился взрывом 2 ч.
Трамп случайно вложил $1 млн в сеть суши-ресторанов вместо производителя ИИ-оборудования 5 ч.
Первая женщина-тайконавт из Гонконга отправится на китайскую космическую станцию 6 ч.
Производитель умных колец Oura подал заявку на IPO 6 ч.
Производителей компонентов для жёстких дисков заподозрили в завышении цен на протяжении 13 лет 7 ч.
Dell представила «элитные» All-Flash СХД PowerStore Elite вместимостью до 5,8 Пбайт 7 ч.
YADRO представила коммутаторы KORNFELD SE для кампусных сетей 9 ч.
Увольнять сотрудников из-за ИИ становится невыгодно — тот оказался дороже 9 ч.
Lenovo представила ноутбук IdeaPad Slim 5i на чипе Intel Wildcat Lake — это прямой конкурент MacBook Neo 10 ч.
С началом строительства ЦОД Meta в США вода в близлежащем округе помутнела 10 ч.