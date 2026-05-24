Figure AI отчиталась о завершении 200-часового автономного теста роботов Figure 03 на сортировке посылок

Компания Figure AI, разрабатывающая человекоподобных роботов, сообщила, что её робот Figure 03 отработал 200 часов на сортировке посылок без вмешательства операторов. Изначально компания планировала провести восьмичасовую прямую трансляцию из штаб-квартиры в Сан-Хосе, однако роботы продолжили работать без серьёзных сбоев, поэтому эксперимент решили продлить. Его остановили лишь после достижения отметки в 200 часов.

Источник изображения: @figureai / youtube.com

Во время испытания роботы распознавали посылки, поднимали их и укладывали на конвейер штрихкодом вниз. Система работала на ИИ-модели Helix-02 без дистанционного управления. Если робот сталкивался с нештатной ситуацией, автоматически выполнялся сброс, после чего он самостоятельно возвращался к работе.

В тестировании участвовали несколько роботов Figure 03, которые поочерёдно сменяли друг друга: пока одни работали, другие заряжались. Для складской автоматизации такой подход важнее характеристик отдельного робота, поскольку непрерывность процесса зависит от работы всего парка машин, включая зарядку, распределение задач и координацию между устройствами. По словам генерального директора Figure Brett Adcock , к 50-му часу испытания система обработала более 63 тысяч посылок.

Ранее Figure провела отдельный десятичасовой тест, в котором робот соревновался со стажёром. Человек отсортировал 12 924 посылки, робот — 12 732. Среднее время обработки составило 2,79 секунды у человека и 2,83 секунды у робота. Однако это испытание оценивало лишь скорость выполнения одной операции и не затрагивало более сложные сценарии, включая работу с нестандартными отправлениями и смешанными потоками грузов.

Впрочем, нынешняя демонстрация ещё не означает, что Figure 03 готов к полноценной работе на складе. Испытательная зона была настроена под одну повторяющуюся задачу с заранее известными типами объектов. Наблюдатели также отмечали периодические ошибки и паузы в трансляции, в том числе проблемы с правильной ориентацией посылок. Робототехник Ayanna Howard в комментарии для Business Insider отметила, что результат демонстрирует заметный прогресс, однако точность системы пока недостаточна для коммерческого применения.

Тем не менее длительная автономная работа остаётся одной из ключевых нерешённых задач в области человекоподобных роботов. Большинство публичных демонстраций ограничивается короткими испытаниями или смонтированными видеороликами, тогда как многодневный тест позволяет оценить параметры, не менее важные для реальных складов и производств, чем скорость работы: надёжность, износ оборудования, управление зарядкой и возможность менять роботов без остановки технологического процесса.

Теги: figure ai, роботы, сортировка, figure 03, робототехника
