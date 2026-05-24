Xiaomi советует не откладывать покупку смартфона — цены будут расти и дальше

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) посоветовал пользователям, которые привыкли обновлять свой смартфон каждый год, не медлить с покупкой следующей модели, поскольку из-за роста цен на компоненты, мобильные устройства будут и дальше дорожать.

Выступая на презентации Xiaomi 17 Max, Лэй Цзюнь заявил, что рост стоимости компонентов будет наблюдаться как минимум, следующие два года, что, в свою очередь, будет отражаться на ценах на смартфоны. Он отметил, что Xiaomi была одной из первых компаний, публично предупредивших о росте цен на память в прошлом году.

Глава Xiaomi пояснил, что рост цен на хранилище и память уже отражается на себестоимости производства смартфонов и других потребительских электронных товаров. Компания пытается снизить влияние этого фактора на конечную цену устройств, повышая эффективность цепочки поставок и проводя внутреннюю технологическую оптимизацию.

По словам Лэй Цзюня, компания стремится сократить часть дополнительных затрат, вместо того чтобы напрямую перекладывать их на покупателей. Вместе с тем он отметил, что обеспечить стабильность цен будет становиться всё сложнее, если стоимость памяти продолжит свой рост нынешними темпами.

Президент Xiaomi Group Лу Вэйбин (Lu Weibing) недавно заявил, что рост цен на память может продолжаться как минимум до конца 2027 года, не исключив, что эта тенденция сохранится и в 2028 году. Согласно его прогнозу, цена некоторых флагманских смартфонов китайских брендов может официально превысить к концу этого года отметку в 10 000 юаней (около $1470).

Рынок смартфонов уже начинает ощущать последствия роста цен на компоненты. С марта этого года стоимость многих моделей смартфонов в Китае выросла из-за этого на 200-400 юаней (около $29–$59).

Теги: xiaomi, смартфон, цена
