Обзор Intel Core Ultra 5 250K Plus или как Arrow Lake превратился в «топ за свои деньги»

После выхода Arrow Lake осенью 2024 года больше всего вопросов вызвала не верхняя, а нижняя часть нового модельного ряда. Если существование флагманского Core Ultra 9 285K ещё можно было объяснить желанием Intel козырнуть новой архитектурой и попыткой сделать ставку на энергоэффективность, то более доступные представители серии Core Ultra 7, и уж тем более Core Ultra 5 выглядели намного менее убедительно. На фоне конкурирующих процессоров Ryzen и даже предшествующих Raptor Lake они предлагали довольно спорное сочетание цены и производительности, что особенно ярко проявлялось в играх, где их преимущества сводились разве только к умеренному энергопотреблению.

Всё это привело к тому, что одним из наименее востребованных представителей семейства Arrow Lake закономерно оказался Core Ultra 5 245K. Процессоры такого уровня обычно покупают не для того, чтобы прикоснуться к перспективным технологиям, а с чисто утилитарными целями. В этом сегменте на первое место выходят вполне приземлённые вещи: количество кадров в играх, производительность в рабочих приложениях и адекватность ценника. Однако представители серии Core Ultra 5 с самого начала выглядели не слишком убедительно. Они не были откровенно плохими процессорами, но почти всегда рядом находилась более привлекательная альтернатива — либо быстрее, либо дешевле, либо перспективнее с точки зрения платформы.

Но Intel не стала мириться с такой ситуацией, и сначала попыталась как-то исправить её снижением цен, а теперь и более радикальными мерами — выпуском обновлённой серии Core Ultra 200S Plus. Мы уже успели познакомиться с новым процессором Core Ultra 7 270K Plus, который выглядит как неожиданно удачный «почти флагман», позволяющий по-новому взглянуть на Arrow Lake, но его младший собрат Core Ultra 5 250K Plus интересен по другой причине. Этот процессор стал по-настоящему серьёзной попыткой Intel сделать максимально привлекательный массовый CPU для обычных игровых и универсальных ПК.

Подход производителя при этом оказался довольно простым. Вместо косметического «рефреша» с прибавкой к рабочей частоте сотни-другой мегагерц компания фактически переосмыслила Core Ultra 5 заново. В итоге 250K Plus получил не только повышенные частоты, но и дополнительный кластер E-ядер: если Core Ultra 5 245K предлагал конфигурацию ядер 6P+8E, то новая модель располагает формулой 6P+12E. В итоге Intel превратила Core Ultra 5 в нечто среднее между привычными Core i5 и Core i7.

И такие метаморфозы фактически привели к изменению философии всего модельного ряда Arrow Lake. Изначально Intel пыталась продавать эти процессоры как передовую платформу нового поколения. Теперь же в ход идут совершенно другие аргументы — выходящее за рамки привычного число ядер и максимально агрессивное ценообразование. И в случае Core Ultra 5 250K Plus это особенно заметно: официальная стоимость этого процессора установлена в $200, а с точки зрения технических характеристик он способен конкурировать на равных не только с Ryzen 5 9600X и Core i5-14600K, но и с куда более дорогими представителями серий Ryzen 7 и Core i7.

Впрочем, момент для подобного перезапуска Arrow Lake компания Intel выбрала не самый удачный. В настоящее время платформа LGA1851 подошла к завершающему этапу жизненного пути, и выход Nova Lake, рассчитанных на другой процессорный сокет, ожидается уже в начале следующего года. Поэтому Core Ultra 5 250K Plus — это не столько стратегический разворот Intel, сколько попытка хоть как-то поддержать стремительно падающие продажи в сегменте рынка процессоров для настольных ПК. И насколько удачной оказалась эта попытка, мы и посмотрим в этом материале, посвящённом подробному тестированию Core Ultra 5 250K Plus.

⇡#Подробнее о Core Ultra 5 250K Plus

На первый взгляд Core Ultra 5 250K Plus никаких революционных изменений не предполагает. Как и предшествующий Core Ultra 5 245K, он располагает шестью производительными ядрами Lion Cove и относится к числу CPU с тепловым пакетом 125 Вт и максимальным потреблением в турборежиме до 159 Вт. Однако на практике различий между этими моделями значительно больше, о чём недвусмысленно намекает добавка Plus в названии. И дело здесь не только в немного возросших частотах и ускоренных внутренних интерфейсах.

Главное изменение заключается в том, что Intel добавила Core Ultra 5 250K Plus ещё один четырёхъядерный кластер энергоэффективных ядер Skymont. Если Core Ultra 5 245K располагал ядерной конфигурацией 6P+8E, то новая модель получила формулу 6P+12E. То есть количество E-ядер выросло сразу на 50 %, и общее число вычислительных ядер достигло 18. В результате по этому показателю Core Ultra 5 250K Plus превосходит не только своего непосредственного предшественника, но и многие процессоры Intel более высокого класса из прошлых поколений. Например, до сих пор популярный Core i7-13700K предлагает лишь 16 ядер в конфигурации 8P+8E. Впрочем, из-за отсутствия Hyper-Threading количество одновременно исполняемых потоков у Core Ultra 5 250K Plus составляет 18, тогда как Core i7-13700K способен выполнять до 24 потоков.

Дополнительные E-ядра, по числу которых Core Ultra 5 250K Plus теперь может сравниться с Core i7-14700K и Core Ultra 7 265K — довольно важное приобретение. Во времена Alder Lake такие эффективные ядра действительно воспринимались скорее как вспомогательные вычислительные блоки для фоновых задач, однако в современных процессорах Intel ситуация изменилась. Ядра Skymont не только получили архитектуру со сравнительно высоким показателем IPC, но и работают на довольно приличных частотах, за счёт чего способны вносить существенный вклад в многопоточное быстродействие. Поэтому добавление ещё одного кластера E-ядер — это не косметическое улучшение спецификаций, а действенный шаг, увеличивающий вычислительную мощность процессора.

Более того, увеличение числа ядер автоматически приводит и к росту объёма кеш-памяти третьего уровня. Если Core Ultra 5 245K располагал 24 Мбайт кеша L3, то у Core Ultra 5 250K Plus его объём вырос до 30 Мбайт. И хотя дополнительные 6 Мбайт едва ли способны кардинально изменить производительность, для игр подобное расширение подсистемы кеш-памяти выглядит вполне полезным дополнением. Особенно если вспомнить, что одной из главных проблем первоначальных Arrow Lake была повышенная латентность всей подсистемы памяти.

В результате новый Core Ultra 5 оказывается заметно ближе к старшим моделям семейства, чем это было раньше. Для наглядности достаточно сравнить его характеристики с параметрами предшественника и более дорогого Core Ultra 7 265K.

Core Ultra 5 250K Plus Core Ultra 7 265K Core Ultra 5 245K Семейство Arrow Lake Arrow Lake Arrow Lake Ядра 6P+12E 8P+12E 6P+8E Потоки 18 20 14 Частота P-ядер, ГГц 4,2-5,3 3,9-5,5 4,2-5,2 Частота E-ядер, ГГц 3,3-4,6 3,3-4,6 3,6-4,6 TDP, Вт 125 125 125 PL1/PL2, Вт 159 250 159 L2-кеш, Мбайт 30 36 26 L3-кеш, Мбайт 30 30 24 Память DDR5-7200 DDR5-6400 DDR5-6400 Встроенная графика Xe LPG (Alchemist) Xe LPG (Alchemist) Xe LPG (Alchemist) NPU, TOPS 13 13 13 PCIe 20 × PCIe 5.0 + 4 × PCIe 4.0 20 × PCIe 5.0 + 4 × PCIe 4.0 20 × PCIe 5.0 + 4 × PCIe 4.0 Сокет LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 Официальная цена $199 $394 $309

Из этой таблицы хорошо видно, что разница между Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 265K теперь сводится главным образом к двум дополнительным P-ядрам у старшей модели.

Но не стоит упускать из виду и «частотный вопрос». Если по частотам E-ядер эти процессоры не отличаются, то P-ядра у Core Ultra 5 250K Plus работают на немного более низкой частоте. Причём это касается как максимальной частоты в турборежиме, достижимой в однопоточной нагрузке (по этой характеристике Core Ultra 7 265K быстрее на 200 МГц), так и частот при более интенсивном использовании CPU. Так, типичная частота P-ядер у Core Ultra 5 250K Plus — 5,1 ГГц, что на 100 МГц ниже таковой у 265K. Более подробно на зависимость реальных частот Core Ultra 5 250K Plus от интенсивности вовлечённости в работу его ресурсов (её мы определяем с помощью бенчмарка Cinebench R23 с ограничением количества задействуемых потоков) можно взглянуть ниже.

И здесь всплывает ещё один важный нюанс — снижение частоты P- и E-ядер при высокой многопоточной нагрузке. Это классический симптом ситуации, когда аппетиты процессора не вмещаются в отведённый пределами PL1/PL2 энергетический бюджет. С формальной точки зрения, несмотря на увеличение общего числа ядер на 29 %, энергетические характеристики Core Ultra 5 250K Plus по сравнению с Core Ultra 5 245K не изменились. Но на практике всё это не прошло даром. Чтобы наглядно проиллюстрировать произошедшее, мы построили ещё один график, на котором отображено реальное энергопотребление Core Ultra 5 250K Plus при рендеринге в Cinebench R23 в зависимости от интенсивности нагрузки.

И здесь нужно обратить внимание вот на что. Если судить по характеру изменения кривой, каждый кластер из четырёх E-ядер добавляет к общему энергопотреблению процессора порядка 25–30 Вт. При загрузке работой всех P-ядер и двух из трёх кластеров E-ядер потребление Core Ultra 5 250K Plus доходит до 150 Вт. Вместить в оставшиеся до предела 9 Вт ещё один работающий кластер E-ядер уже не удаётся. В результате распространение нагрузки на 16-18 ядер влечёт за собой снижение рабочей частоты процессора. И именно существование 159-Вт предела сбавляет при многопоточном рендеринге частоту P-ядер до 5,0 ГГц, а E-ядер — до 4,4 ГГц. Впрочем, это никакая не катастрофа, а просто любопытный факт: Core Ultra 5 250K Plus — первый представитель семейства Arrow Lake, у которого энергетические ограничения начинают практически влиять на рабочие частоты при полной загрузке всех вычислительных ресурсов. Но в действительности такое снижение частот может проявиться только в тяжёлых многопоточных сценариях и почти не влияет на реальную производительность.

Гораздо важнее, что Core Ultra 5 250K Plus, как и Core Ultra 7 270K Plus, получил повышенные частоты внутренних шин D2D и Fabric/NGU, которые теперь работают на 3,0 ГГц вместо 2,1 и 2,6 ГГц соответственно у первоначальных Arrow Lake. Кроме того, в процессорах с добавкой Plus увеличена официально поддерживаемая частота памяти — с DDR5-6400 до DDR5-7200. Как мы уже убедились на примере Core Ultra 7 270K Plus, подобные изменения действительно снижают задержки подсистемы памяти и положительно влияют на игровую производительность.

При этом никакого нового кремния в Core Ultra 5 250K Plus нет. В его основе лежат те же самые 3-нм вычислительные кристаллы степпинга B0, что использовались в первых Arrow Lake. Иными словами, это не новая версия архитектуры и не промежуточное поколение процессоров, а результат пересмотра конфигурации и рабочих параметров уже существующих чипов.

Но всё это лишь усиливает интригу. Формально Core Ultra 5 250K Plus остаётся представителем среднего сегмента, однако по количеству ядер, объёму кеш-памяти и общей конфигурации оказывается совсем не похожим на процессор с рекомендованной ценой около $200. В этом ценовом сегменте обычно представлены откровенно компромиссные решения, а Core Ultra 5 250K Plus скорее выглядит как субфлагман.

Целиком же семейство Arrow Lake несколько потеряло в своей стройности, и мы пришли к ситуации, когда новые Core Ultra 200S Plus фактически затмили собой модели, которые были в модельном ряду до этого.

Ядра Частота P-ядер, ГГц Частота E-ядер, ГГц L2-кеш, Мбайт L3-кеш, Мбайт TDP, Вт Макс. потреб., Вт Цена Core Ultra 9 285K 8P+16E 3,7-5,7 3,2-4,6 40 36 125 250 $589 Core Ultra 7 270K Plus 8P+16E 3,7-5,5 3,2-4,7 40 36 125 250 $299 Core Ultra 7 265K 8P+12E 3,9-5,5 3,3-4,6 36 30 125 250 $394 Core Ultra 5 250K Plus 6P+12E 4,2-5,3 3,5-4,7 30 30 125 159 $199 Core Ultra 5 245K 6P+8E 4,2-5,2 3,6-4,6 26 24 125 159 $309

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Подобрать достойных соперников для Core Ultra 5 250K Plus оказалось не так просто, как может показаться на первый взгляд. Выпуская этот процессор, Intel фактически разрушила привычную иерархию внутри собственного модельного ряда. Эта новинка по своим характеристикам заметно ближе к процессорам класса Core Ultra 7, чем к традиционным представителям серии Core Ultra 5. При этом рекомендованная цена Core Ultra 5 250K Plus составляет всего $199 (а модели 250KF Plus и вовсе $184), то есть Intel явно пытается конкурировать не столько характеристиками, сколько агрессивным соотношением цены и производительности.

Поэтому в первую очередь мы включили в тестирование прямых соперников нового процессора по рыночному позиционированию и стоимости. Со стороны Intel это Core Ultra 5 245K и Core i5-14600K, а со стороны AMD — Ryzen 5 9600X и, с определёнными оговорками, Ryzen 7 9700X и игровой Ryzen 5 7600X3D. Такой набор позволяет оценить, насколько удачным оказался переход от обычных Arrow Lake к серии Plus, а также понять, что противопоставить новинке сегодня способна AMD как в универсальных, так и в игровых системах.

Однако одной лишь группой очевидных конкурентов в данном случае ограничиться было бы недостаточно. По своей конфигурации Core Ultra 5 250K Plus заметно выходит за рамки привычного представления о процессорах среднего класса, поэтому дополнительно в тестирование мы включили Core Ultra 7 265K и Core i7-14700K. Сравнение с ними позволит понять, насколько близко новый Core Ultra 5 смог подобраться к решениям более высокого уровня и действительно ли дополнительные E-ядра превращают его в своеобразный «бюджетный Core Ultra 7».

Наконец, для полноты картины в число участников тестирования был добавлен и Core Ultra 7 270K Plus. Этот процессор стал наиболее удачным представителем обновлённой серии Arrow Lake и фактически потеснил бывшего флагмана семейства. Поэтому его результаты послужат хорошим ориентиром, позволяющим оценить, насколько велика реальная разница между двумя новыми процессорами Intel и имеет ли смысл доплата за старшую модель.

В итоге полный список задействованных комплектующих выглядит так:

Процессоры: AMD Ryzen 7 9700X (Granite Ridge, 8 ядер, 3,8-5,5 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 9600X (Granite Ridge, 6 ядер, 3,9-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 7600X3D (Raphael, 6 ядер, 4,1-4,7 ГГц, 96 Мбайт L3); Intel Core Ultra 7 270K Plus (Arrow Lake, 8P+16E-ядер, 3,7-5,5/3,2-4,7 ГГц, 36 Мбайт L3); Intel Core Ultra 7 265K (Arrow Lake, 8P+12E-ядер, 3,9-5,5/3,3-4,6 ГГц, 30 Мбайт L3); Intel Core Ultra 5 250K Plus (Arrow Lake, 6P+12E-ядер, 4,2-5,3/3,3-4,6 ГГц, 30 Мбайт L3); Intel Core Ultra 5 245K (Arrow Lake, 6P+8E-ядер, 4,2-5,2/3,6-4,6 ГГц, 24 Мбайт L3); Intel Core i7-14700K (Raptor Lake, 8P+12E-ядер, 3,4-5,6/2,5-4,3 ГГц, 33 Мбайт L3); Intel Core i5-14600K (Raptor Lake, 6P+8E-ядер, 3,5-5,3/2,6-4,0 ГГц, 24 Мбайт L3). Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнские платы: MSI MEG Z890 Unity-X (LGA1851, Intel Z890); ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790); MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Настройка подсистем памяти в платформе LGA1851 выполнялась по XMP-профилю выбранного комплекта модулей — DDR5-7200 с таймингами 36-46-46-115. В платформе LGA1700 для подсистемы памяти выбирался режим DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102. В платформе Socket AM5 память работала в синхронном режиме DDR5-6000 с таймингами 30-38-38-96.

Процессоры тестировались с паспортными ограничениями по потреблению и стандартным профилем производительности. Также необходимо указать, что BIOS в платформе LGA1700 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x12F, которая окончательно устраняет деградацию процессоров, связанную с подачей завышенных напряжений. А BIOS в платформе LGA1851 был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x117, которая должна увеличивать игровую производительность процессоров семейства Arrow Lake. Кроме того, в обеих платформах применялся профиль настроек Intel Default, который отменяет «оптимизации», введённые производителями материнских плат по своей инициативе. Опциональный профиль разгона Intel 200S Boost для процессоров Arrow Lake также принудительно не активировался.

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (25H2) Build 26200.8246, включающей все необходимые апдейты для правильной работы планировщиков современных процессоров AMD и Intel. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Безопасность на основе виртуализации» и активировали «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением». В системе использовался свежий графический драйвер GeForce 596.36 Driver.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

3DMark Professional Edition 2.32.8853 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 в однопоточном и многопоточном режимах.

Cinebench 2026 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

Geekbench 6.7.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 26.01 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2026 27.3.1.4 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.6, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Adaptive Wide Angle, Camera Raw, Lens Correction, Content-Aware Fill, Reduce Noise, Smart Sharpen, Iris Blur, Field Blur.

Adobe Photoshop Lightroom Classic 15.1.1 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Используется тестовый скрипт PugetBench for Lightroom Classic 1.0.0, моделирующий базовую работу с библиотекой и редактирование, а также импорт/экспорт, Smart Preview, создание панорам и HDR-изображений.

Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 2.0.1, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Blender 5.1.1 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

Corona 10 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Corona Benchmark.

DaVinci Resolve Studio 20.3.2 — оценка производительности обработки видео при кодировании различными кодеками, обработке исходников и наложении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 2.0.0.

Llama 3.1 8B — тестирование скорости инференса модели Meta✴-Llama-3.1-8B-Instruct (8,03 млрд параметров) на CPU с помощью бэкенда llama.cpp. Измеряется производительность генерации токенов.

Microsoft Visual Studio 2022 (17.14.31) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта —Blender версии 5.2.0 Alpha.

Stockfish 18.0 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка в AVX2-версии. Используется стандартный бенчмарк с глубиной анализа 28 полуходов.

SVT-AV1 4.0.1 — тестирование скорости перекодирования видео в формат AV1. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

Topaz Video 1.4.0 — тестирование производительности при улучшении качества видео с использованием ИИ-алгоритмов, исполняемых на CPU. Используется встроенный бенчмарк по всем моделям на исходном видео 768×576 (PAL).

X264 165 r3222 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

X265 r13309 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.265/HEVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

V-Ray 6.00.01 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.

Игры:

Anno 1800. Настройки графики: DirectX12, Graphics Quality = Ultra High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

Battlefield 6. Настройки графики: Graphics Quality = Ultra, Anti-Aliasing = TAA, Upscaling Technique = Off, Future Frame Rendering = Off.

Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

Hogwarts Legacy. Настройки графики: Global Quality Preset = Ultra, Ray Tracing Quality = Low, Anti-Aliasing Mode = TAA High.

Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.

The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.

The Outer Worlds 2. Настройки графики: Graphics Quality = Very High, Hardware Raytracing = On, Hardware Ray Traced Shadows = On, Field of View = 121.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Настройки графики: Resolution Upscaling = TAA, Quality Preset: Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

В синтетических тестах от Core Ultra 5 250K Plus трудно ожидать каких-то уникальных результатов. С точки зрения архитектуры и тактовых частот он мало отличается от других представителей семейства Arrow Lake, поэтому и производительность выдаёт вполне предсказуемую. Особенно это касается результатов в однопоточных тестах — в них количество ядер не имеет значения, а главные факторы — IPC и максимальная частота в турборежиме. Поэтому Core Ultra 5 250K Plus и находится в верхней части диаграмм, фактически на одном уровне с Core Ultra 7 265K, устапая ему лишь символически. Однако убедительно превзойти этот процессор новинка не в состоянии: частота её P-ядер немного ниже, а ускоренные шины D2D и Fabric/NGU на однопоточную производительность в синтетических тестах влияют не так уж и сильно.

Зато в многопоточной синтетике ситуация куда интереснее, поскольку тут Core Ultra 5 250K Plus может в полной мере задействовать свой главный козырь — 18 вычислительных ядер. В двух из трёх случаев это выводит его на одну ступень с Core i7-14700K, обеспечивая убедительное превосходство в производительности над 14-ядерным Core Ultra 5 245K, выражающееся двухзначным числом процентов.

Особенно любопытно, что в многопоточном Geekbench новый Core Ultra 5 практически догнал Core Ultra 7 265K, несмотря на наличие у последнего двух дополнительных P-ядер. Это ещё раз показывает, насколько большой вклад в многопоточную производительность современных Arrow Lake вносят E-ядра Skymont.

Во время первого знакомства с Core Ultra 5 245K мы сетовали, что разрыв в производительности между этой моделью и Core Ultra 7 265K получился слишком серьёзным, и это ставит Core Ultra 5 в положение компромиссного решения. Теперь же Core Ultra 5 250K Plus в значительной степени сократил это отставание — от результатов процессора, формально относящегося к более высокому классу, его отделяет лишь 5–10 %. Однако в сравнении с новым Core Ultra 7 270K Plus рассматриваемый Core Ultra 5 250K Plus вновь выглядит как «младший братик», которым по сути и является. Два представителя серии Core Ultra 200S Plus расходятся в показателях синтетических тестов на величину до 30-35 %.

Впрочем, не стоит слишком серьёзно относится к синтетике — дальше мы посмотрим на куда более весомые вещи — как обстоит дело с производительностью в реальных ресурсоёмких приложениях и играх.

⇡#Производительность в приложениях

Результаты тестирования в ресурсоёмких приложениях показывают, что Core Ultra 5 250K Plus получился значительно более серьёзным процессором, чем можно было бы ожидать от модели с рекомендованной ценой $199. В среднем по нашему набору практических задач новинка превосходит Core Ultra 5 245K на 18 %, а также уверенно опережает Core i5-14600K и Ryzen 7 9700X. Причём наиболее показательным выглядит именно сравнение с предшественником: дополнительные четыре E-ядра и увеличенный объём кеш-памяти позволили Intel практически полностью избавиться от того разрыва, который раньше отделял представителей серии Core Ultra 5 от старших моделей Core Ultra 7.

Особенно интересно Core Ultra 5 250K Plus расположился внутри собственного модельного ряда Intel. Несмотря на формальную принадлежность к младшей серии, новый процессор уступает Core Ultra 7 265K лишь около 5 % по интегральному показателю производительности. Более того, в отдельных приложениях, таких как Photoshop, Lightroom Classic или Premiere Pro, разница между этими процессорами либо исчезает полностью, либо оказывается на уровне статистической погрешности. Иными словами, дополнительные два P-ядра у Core Ultra 7 265K далеко не всегда способны обеспечить ощутимое преимущество на практике, особенно если у его соперника есть альтернативный козырь — ускоренные внутренние шины.

Не менее показательным выглядит и сравнение с Core i7-14700K. Хотя процессор предыдущего поколения в среднем остаётся быстрее примерно на 6 %, этот разрыв оказался существенно меньше, чем можно было ожидать, учитывая разницу в позиционировании моделей. Более того, в ряде приложений для обработки фотографий и видео Core Ultra 5 250K Plus либо сравнивается с Core i7-14700K, либо даже оказывается немного впереди. Это ещё раз подчёркивает, насколько сильно изменился баланс сил внутри настольной линейки Intel после появления серии Core Ultra 200S Plus.

Если же посмотреть на конкурентов со стороны AMD, картина становится ещё более любопытной. Новый процессор Intel уверенно опережает не только Ryzen 5 9600X, но и Ryzen 7 9700X, причём преимущество над восьмиядерным представителем семейства Granite Ridge достигает в среднем 25 %. Причины такого результата вполне очевидны: большинство приложений из нашего набора хорошо масштабируются на большое количество вычислительных ядер, а конфигурация 6P+12E обеспечивает Core Ultra 5 250K Plus заметно более высокий многопоточный потенциал, чем классические восьмиядерные и шестнадцатипоточные процессоры AMD.

Отдельно стоит отметить, что наиболее сильные стороны новинки проявляются в задачах рендеринга, компиляции кода, архивировании и перекодировании видео — именно там, где число вычислительных ядер играет решающую роль. Например, в Blender, Corona, V-Ray и Visual Studio новый Core Ultra 5 оказывается значительно ближе к Core Ultra 7 265K и Core i7-14700K, чем к процессорам среднего класса (Ryzen 5 или Core i5). В то же время в приложениях, где узким местом выступает не вычислительная мощность, а, например, скорость работы с памятью, таких как Photoshop или работа с локальными языковыми моделями, различия между участниками тестирования с различным количеством ядер становятся гораздо менее выраженными.

Рендеринг:

Перекодирование видео:

Обработка фото:

Работа с видео:

Нейросети:

Компиляция:

Архивация:

Шахматы:

В конечном счёте Core Ultra 5 250K Plus в качестве процессора для рабочих систем производит весьма сильное впечатление. Формально это представитель среднего класса, однако по факту он уверенно играет на территории решений более высокого уровня. И если Core Ultra 7 270K Plus можно рассматривать как своеобразный «доступный флагман», то Core Ultra 5 250K Plus вполне заслуживает звания самого мощного массового процессора в вычислительном плане.

⇡#Производительность в играх. Тесты в 1080p

В ресурсоёмких приложениях Core Ultra 5 250K Plus удивил в первую очередь своей близостью к процессорам класса Core Ultra 7 и Core i7, но и в играх картина почти такая же. Разница лишь в том, что тут основную роль играют скорее не дополнительные ядра, а рост объёма L3-кеша и увеличение скорости внутренних шин. Как мы определили в тестах Core Ultra 7 270K Plus ранее, рост частоты шин D2D и Fabric/NGU снизил латентность подсистемы памяти на 7 %, что частично сгладило главный геймерский недостаток процессоров Arrow Lake.

В результате в среднем Core Ultra 5 250K Plus оказался на 8 % быстрее Core Ultra 5 245K и примерно на 3 % быстрее Core i5-14600K. Причём улучшения затрагивают не только средний FPS, но и показатели редких событий, благодаря чему возросла и минимальная частота кадров. Более того, несмотря на наличие лишь шести P-ядер, Core Ultra 5 250K Plus смог не только догнать, но и обойти Core Ultra 7 265K. Средний FPS у этих процессоров отличается примерно на 3 % в пользу новинки, а по минимальной частоте кадров преимущество младшей модели оказывается даже более заметным.

Не менее показательным получается и сравнение с Core i7-14700K. Формально представитель прошлого поколения Intel остаётся быстрее, однако разница между ним и Core Ultra 5 250K Plus сократилась до 5 % по среднему FPS и до 4 % по минимальному. Иными словами, несмотря на все изъяны в реализации подсистемы памяти, новый Core Ultra 5 получил возможность подобраться к процессору более высокого класса прошлого поколения на довольно близкое расстояние.

Но ещё удивительнее, насколько уверенно Core Ultra 5 250K Plus опережает процессоры AMD с архитектурой Zen 5 той же ценовой категории — Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X. В этом случае преимущество решения Intel достигает 14–15 % по среднему FPS. Уверенно смотрится новинка и рядом с Ryzen 5 7600X3D. Несмотря на наличие дополнительного 3D-кеша, этот шестиядерник AMD на целых 9 % уступает Core Ultra 5 250K Plus по средневзвешенному показателю минимального FPS, хотя с точки зрения средней частоты кадров между ними сохраняется паритет. Впрочем, здесь стоит иметь в виду, что итоговая картина сильно зависит от конкретного набора игр. В проектах, особенно чувствительных к объёму кеш-памяти, а это более старые или киберспортивные игры, решения AMD с технологией 3D V-Cache по-прежнему показывают себя более уверенно.

Но в любом случае отрицать, что Core Ultra 5 250K Plus выглядит очень убедительно как игровой процессор за $200, невозможно. В этом ценовом сегменте у AMD нет хороших вариантов с 3D-кешем, отстают от него и соответствующие процессоры семейства Raptor Lake. И хотя формально Core Ultra 5 250K Plus относится к среднему сегменту, по игровому быстродействию он выглядит как продукт более высокого класса. Тем более, что от Core i7-14700K и Core Ultra 7 270K его отделяют лишь единицы процентов, и по обеспечиваемой частоте кадров в ряде случаев он вплотную приближается даже к существенно более дорогому Ryzen 7 7800X3D.

⇡#Производительность в играх. Тесты в 2160p

Переход к разрешению 3840 × 2160 закономерно меняет расстановку сил. Если в Full HD производительность заметно зависела от особенностей процессоров, то в 4K основным ограничителем становится уже видеокарта. Поэтому различия между участниками тестирования ожидаемо сокращаются до минимальных величин, а результаты большинства процессоров группируются в довольно узком диапазоне.

Так что нет ничего удивительного в том, что в таких условиях Core Ultra 5 250K Plus выглядит вполне уверенно. В среднем он остаётся немного быстрее Core Ultra 5 245K и Core i5-14600K, а также сохраняет небольшое преимущество перед Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X. Более того, разница между ним и Core Ultra 7 265K в разрешении 2160p практически исчезает, что ещё раз подтверждает: в реальных игровых системах, рассчитанных на высокие разрешения, возможности этих процессоров будут очень близки.

С ростом разрешения практически нивелируется преимущество и старших моделей. Если в Full HD Core Ultra 7 270K Plus и Core i7-14700K ещё могли демонстрировать более высокий FPS, то в данном режиме их превосходство над Core Ultra 5 250K Plus сокращается примерно до одного процента. Аналогичная ситуация наблюдается и с Ryzen 5 7600X3D: дополнительный 3D-кеш, который способен помогать процессору в процессорозависимых сценариях, при переходе в 4K уже почти не влияет на итоговую производительность.

Всё это значит, что результаты тестов в разрешении 2160p следует рассматривать просто как подтверждение того, что Core Ultra 5 250K Plus без проблем раскрывает возможности современной видеокарты высокого класса и в среднем обеспечивает практически тот же уровень быстродействия, что и заметно более дорогие решения. Впрочем, особенно процессорозависимые игры тоже существуют. Например, в нашем тестовом наборе к их числу можно отнести Anno 1800, Baldur’s Gate 3 и Marvel’s Spider-Man 2 — в таких играх заметное влияние производительности CPU на FPS вполне сохраняется, и Core Ultra 5 250K Plus удаётся проявить себя с положительной стороны.

⇡#Энергопотребление и температуры

Одним из главных достоинств архитектуры Arrow Lake с самого момента её появления была существенно улучшенная энергоэффективность. Несмотря на все претензии к игровой производительности первых Core Ultra 200S, Intel удалось избавиться от одной из главных проблем процессоров поколения Raptor Lake — чрезмерной прожорливости под высокой нагрузкой. И Core Ultra 5 250K Plus эту тенденцию продолжает.

По сравнению с Core Ultra 5 245K новый Core Ultra 5 250K Plus получил дополнительный кластер из четырёх E-ядер, увеличенный объём L3-кеша и слегка возросшие частоты. Однако вместе с этим Intel сохранила прежние энергетические лимиты: базовый теплопакет составляет 125 Вт, а максимальное энергопотребление ограничено величиной 159 Вт. Но это — теория, а что на практике?

При однопоточной нагрузке в Cinebench 2026 новый Core Ultra 5 250K Plus ведёт себя практически так же, как и старшие представители семейства Arrow Lake. Его энергопотребление в таком режиме составляет около 32 Вт, а средняя температура держится на уровне 59 °C. Это вполне типичные показатели для современных настольных процессоров, и они практически не отличаются от результатов Core Ultra 7 270K Plus.

Гораздо интереснее ситуация становится при полной многопоточной нагрузке. Здесь Core Ultra 5 250K Plus потребляет в среднем 157 Вт, то есть фактически полностью выбирает весь доступный ему энергетический бюджет. Однако даже в таком режиме он остаётся заметно экономичнее и чем Core i5-14600K, и особенно чем Core i7-14700K, который под аналогичной нагрузкой требует более 250 Вт. При этом температура нового Core Ultra 5 достигает лишь 73 °C, что делает его одним из самых холодных участников тестирования среди процессоров с сопоставимым уровнем производительности.

Отдельно стоит отметить, что по тепловым и энергетическим характеристикам Core Ultra 5 250K Plus выглядит лучше старших представителей линейки Arrow Lake. Например, Core Ultra 7 265K под полной нагрузкой потребляет около 185 Вт, а Core Ultra 7 270K Plus — свыше 230 Вт, то есть на 18 и 47 % больше. При этом разница в производительности между ними и новым Core Ultra 5 далеко не столь велика (9 и 36 % соответственно). А это значит, что с точки зрения соотношения быстродействия и энергопотребления Core Ultra 5 250K Plus выглядит одним из наиболее удачных процессоров в семействе Arrow Lake.

Не менее благоприятную картину можно наблюдать и в играх. В среднем игровой аппетит Core Ultra 5 250K Plus составляет около 99 Вт, что заметно ниже показателей процессоров поколения Raptor Lake и немного ниже энергопотребления Core Ultra 7 265K. При этом температура в игровых сценариях удерживается в районе 65 °C. То есть новый процессор не создаёт серьёзной нагрузки ни на систему охлаждения, ни на подсистему питания материнской платы.

Более подробно ситуацию с температурами и потреблением можно оценить по приведённой ниже таблице с разбивкой по отдельным играм.

Core i5-14600K Core i7-14700K Core Ultra 5 245K Core Ultra 5 250K Core Ultra 7 265K Core Ultra 7 270K Ryzen 5 7600X3D Ryzen 5 9600X Ryzen 7 9700X Средняя температура CPU, °C Baldur's Gate 3 67,3 71,2 55,5 60,5 56,6 59,9 62,3 66,3 61,3 Battlefield 6 78,7 85,3 62,9 70,6 67,9 73,3 71,2 67,5 62,6 Kingdom Come: Deliverance II 74,0 75,0 59,7 64,1 59,8 63,7 66,6 66,5 62,0 Marvel's Spider-Man 2 71,2 75,4 59,5 66,1 61,7 65,3 63,5 66,7 61,6 The Last of Us Part II Remastered 72,5 76,6 60,6 66,7 62,2 66,5 69,1 65,5 60,2 Warhammer 40,000: Space Marine 2 63,5 70,9 54,1 61,0 57,2 60,2 60,4 66,7 61,6 Среднее потребление CPU, Вт Baldur's Gate 3 134,7 166,8 63,7 78,8 76,3 89,9 58,0 87,9 88,0 Battlefield 6 176,3 241,5 91,5 122,4 133,6 163,9 67,8 88,0 88,0 Kingdom Come: Deliverance II 167,6 180,5 83,6 95,9 97,9 114,2 63,5 88,0 88,0 Marvel's Spider-Man 2 149,2 191,6 80,1 104,8 109,0 123,9 60,7 88,0 88,0 The Last of Us Part II Remastered 180,7 214,6 88,6 109,2 111,6 124,1 65,2 88,0 88,0 Warhammer 40,000: Space Marine 2 124,6 168,9 60,1 80,2 80,9 100 55,6 86,9 87,8

Безусловно процессоры AMD в лице Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 7600X3D всё ещё остаются более экономичными решениями, и не только в играх, но и под полной многопоточной нагрузкой. Однако разница теперь уже не выглядит столь принципиальной, как это было во времена Alder Lake и Raptor Lake. Более того, если учитывать заметное преимущество Core Ultra 5 250K Plus в производительности в рабочих приложениях, его немного более высокое энергопотребление выглядит вполне оправданным компромиссом. Иными словами, Core Ultra 5 250K Plus получился вполне сбалансированным процессором не только по производительности, но и по тепловым характеристикам. Несмотря на увеличение числа ядер на 29 % относительно Core Ultra 5 245K, Intel удалось удержать в нём энергопотребление в разумных рамках и сохранить одно из главных положительных качеств архитектуры Arrow Lake.

⇡#Выводы

Core Ultra 5 250K Plus — пожалуй, самый показательный представитель обновлённой серии Core Ultra 200S Plus. Вместо традиционного «рефреша» с небольшим повышением частот Intel серьёзно переработала позиционирование и конфигурацию процессора: добавила ещё один кластер E-ядер, увеличила объём кеш-памяти, ускорила внутренние интерфейсы и одновременно снизила рекомендованную цену с $309 до $199. В результате Core Ultra 5 250K Plus оказался не просто улучшенной версией Core Ultra 5 245K, а фактически новым продуктом с совершенно иным соотношением цены и производительности.

Особенно убедительно Core Ultra 5 250K Plus смотрится в рабочих приложениях. По результатам тестов он оказался на 18 % быстрее Core Ultra 5 245K и на 20 % быстрее Core i5-14600K, а его отставание от Core Ultra 7 265K сократилось примерно до 5 %. Более того, в ряде задач новый Core Ultra 5 вплотную приближается к Core i7-14700K, хотя он формально относится к более низкому классу. Для процессора стоимостью около $200 это исключительно сильный результат.

Не менее важно и то, что Intel удалось заметно подтянуть игровую производительность. Рост частот шин D2D и Fabric/NGU в сочетании с увеличением объёма кеш-памяти позволил поднять средний FPS примерно на 8 % относительно Core Ultra 5 245K и полностью устранить отставание от Core Ultra 7 265K. В результате новинка не только уверенно опережает Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, но и способна на равных конкурировать с Ryzen 5 7600X3D. Конечно, лучшими игровыми процессорами на рынке по-прежнему остаются восьмиядерные модели Ryzen с технологией 3D V-Cache, но они выступают в совсем иной ценовой категории. Среди же процессоров стоимостью около $200 новый Core Ultra 5 250K Plus выглядит едва ли не лучшим вариантом в том числе и для игровых систем.

При этом новинка сохранила ещё одно важное достоинство Arrow Lake — умеренное энергопотребление. Несмотря на увеличение общего числа ядер с 14 до 18, Intel удалось удержать процессор в прежних рамках энергопотребления и сохранить комфортные рабочие температуры. Более того, с точки зрения сочетания производительности и энергопотребления Core Ultra 5 250K Plus вполне способен претендовать на звание одного из наиболее удачных представителей всего семейства Arrow Lake.

В итоге после проведённой Intel «работы над ошибками» Core Ultra 5 250K Plus с полным правом может стать отличным фундаментом для универсальной системы среднего класса образца середины 2026 года. Он не претендует на роль абсолютного лидера в отдельных дисциплинах, но зато предлагает редкое сочетание высокой производительности в рабочих приложениях, хороших игровых показателей, умеренного энергопотребления и доступной стоимости. Иными словами, это процессор для тех, кому нужен сравнительно недорогой компьютер с широкой сферой применения.

Без недостатков, впрочем, не обошлось. Но главная проблема находится за пределами самого процессора и кроется в платформе. Жизненный цикл LGA1851 подходит к завершению, и никаких перспектив дальнейшего апгрейда её владельцам Intel предложить уже не сможет. Кроме того, полностью устранить конструктивные ограничения тайлового дизайна Arrow Lake компании так и не удалось: латентность памяти остаётся заметно выше, чем у лучших процессоров прошлых поколений и конкурирующих решений AMD.

Тем не менее общий итог получается неожиданно позитивным. Core Ultra 5 250K Plus — процессор, который наконец сделал Arrow Lake по-настоящему привлекательным для массового покупателя. Если Core Ultra 7 270K Plus можно назвать удачным доступным процессором почти флагманского уровня, то Core Ultra 5 250K Plus заслуживает звания одного из лучших массовых процессоров Intel за последние годы. А если смотреть на рынок в целом, то в сегменте до $250 это, вероятно, один из самых сбалансированных вариантов, особенно для пользователей, которым важны не только игры, но и высокая многопоточная производительность в рабочих задачах.