Кооперативный космический боевик Starseeker: Astroneer Expeditions выйдет совсем скоро — объявлена дата выхода в раннем доступе Steam

Разработчики из System Era Softworks совместно с издательством Devolver Digital анонсировали, что их кооперативный боевик Starseeker: Astroneer Expeditions выйдет в раннем доступе 11 июня. Соответствующая информация появилась в официальном микроблоге проекта.

Перед запуском Starseeker: Astroneer Expeditions пройдёт публичное тестирование, которое стартует 4 июня на всех целевых платформах. Разработчики заявили, что весь заработанный прогресс будет потом перенесён в релизную версию в случае её покупки.

Starseeker: Astroneer Expeditions предлагает игрокам заняться изучением далёкого космоса и выполнять задания «планетарного масштаба» с помощью набора продвинутых инструментов. Сражения с врагами здесь тоже есть — регулярно придётся давать отпор представителям плотоядной флоры, аномалиям и другим монстрам.

Starseeker: Astroneer Expeditions выйдет на PC (Steam), PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Теги: system era softworks, devolver digital, боевик, starseeker: astroneer expeditions
