Тест показал, как Advanced Shader Delivery ускоряет загрузку игр на Radeon RX 9070 XT на 95 %, а ещё увеличивает минимальный FPS

Портал Tom’s Hardware протестировал на видеокарте AMD Radeon RX 9070 XT технологию Advanced Shader Delivery (ASD), предназначенную для снижения задержки первоначальной загрузки игры, которая может возникать из-за процесса компиляции шейдеров.

Функция Advanced Shader Delivery призвана устранить длительную предварительную компиляцию шейдеров и связанные с ней задержки в играх путём загрузки предварительно скомпилированных шейдеров ещё при процессе скачивания и установки игры.

Изначально Advanced Shader Delivery представляла собой эксклюзивную функцию портативной игровой приставки ROG Xbox Ally. Теперь предварительная версия этой технологии поддерживается на компьютерах с дискретными видеокартами AMD, а также игровых ноутбуках со встроенной графикой AMD. Функция требует поддержки от разработчиков игр. Предполагается, что они будут загружать в специальную базу данных предварительно скомпилированные шейдеры, которые будут автоматически подгружаться каждый раз при обновлении игры или обновлении драйвера видеокарты, не оказывая влияния на сам процесс первой загрузки игры после этого обновления. При этом, судя по всему, речь идёт о поддержке игр, которые распространяются через официальный цифровой магазин Xbox.

Tom’s Hardware протестировал Advanced Shader Delivery в играх Forza Horizon 6, The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4, Avowed, Hogwarts Legacy и Silent Hill f. Результаты показали, что функция действительно работает. При этом она не только снижает время первой загрузки игры, но также в некоторых случаях повышает значение минимального показателя FPS, поскольку снижает остаточные «заикания» игр после компиляции шейдеров.

Портал поясняет, что официального способа отключить Advanced Shader Delivery не существует, но это удалось сделать, удалив файлы из папки Shaders каждой игры, а затем отключив ПК от интернета, чтобы магазин Xbox не подгружал эти файлы при запуске игры.

В игре Forza Horizon 6 функция Advanced Shader Delivery снизила время первой загрузки с 48 до 2 секунд или на 96 %. При этом также повысилось минимальное значение FPS — с 54 до 72.

В Outer Worlds 2 функция снизила время первой загрузки со 172 до 9 секунд, при этом на 1 кадр повысив значение минимального FPS.

В Ninja Gaiden 4 отсутствует этап предварительной компиляции при отключённой функции ASD, поэтому время загрузки не улучшается. Однако ASD улучшила показатель минимального FPS на 10 %.

В Avowed процесс предварительной компиляции шейдеров оказался самым длительным. С выключенной функцией он составил 3 минуты. С включением функции время снизилось до 38 секунд (на 78 % быстрее).

Показатель минимального FPS изменился на уровне погрешности.

В Hogwarts Legacy время первой загрузки с функцией ASD составило 31 секунду, что на 56 % быстрее, чем без неё (71 секунда). Минимальный FPS не изменился.

Наконец, в Silent Hill f тоже нет этапа предварительной компиляции шейдеров, поэтому время загрузки не изменилось. Однако в начале игры в городской зоне наблюдаются довольно значительные подтормаживания при компиляции шейдеров, как показано выше. Значение минимального FPS не изменилось.