Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE

GeForce RTX 5070 относится к числу спорных моделей 50-го семейства, технические характеристики которых недотягивают до их формальных позиций в линейке. Почему именно — мы подробно обсуждали год назад. Однако придется в очередной раз констатировать, что многообещающие «красные» конкуренты отстают от новых видеокарт NVIDIA в программном аспекте: по-прежнему куда больше игр поддерживают функции пакета DLSS, чем нейросетевой апскейлинг FSR 4. Как следствие, GeForce RTX 5070 пользуется заслуженной популярностью, а сегодня мы рассмотрим одну из редких модификаций ускорителя в белом цветовом исполнении.
⇡#Технические характеристики, цены
Видеокарта MSI имеет небольшой фабричный разгон: boost-частоту графического процессора увеличили с референсных 2 512 до 2 610 МГц. Несмотря на это, заявленное энергопотребление ускорителя составляет 250 Вт, что является штатной величиной для GeForce RTX 5070.
|Производитель
|NVIDIA
|MSI
|Модель
|GeForce RTX 5070
|GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC
|Графический процессор
|Название
|GB205
|GB205
|Архитектура
|Blackwell
|Blackwell
|Техпроцесс
|TSMC 4NP
|TSMC 4NP
|Число транзисторов, млрд
|31
|31
|Тактовая частота (Base Clock / Boost Clock), МГц
|2 325/2 512
|2 325/2 610
|Шейдерные ALU (FP32)
|6 144
|6 144
|Блоки наложения текстур (TMU)
|192
|192
|Блоки операций растеризации (ROP)
|80
|80
|Тензорные ядра
|192
|192
|RT-ядра
|48
|48
|Объем кеша L2, Мбайт
|40
|40
|Оперативная память
|Разрядность шины, бит
|192
|192
|Тип микросхем
|GDDR7 SGRAM
|GDDR7 SGRAM
|Пропускная способность на контакт, Гбит/с
|28
|28
|Общая пропускная способность, Гбайт/с
|672
|672
|Объем, Гбайт
|12
|12
|Производительность
|Пиковая производительность FP32, TFLOPS
|30,9
|32,1
|Производительность FP64/FP32
|1/64
|1/64
|Производительность FP16/FP32
|1/1
|1/1
|Прочее
|Шина PCI Express
|5.0 x16
|5.0 x16
|Интерфейсы вывода изображения
|DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b
|DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b
|TDP/TBP, Вт
|250
|250
Минимальная цена MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC в период работы над обзором равнялась 67 999 руб., но это стоимость обычной версии устройства, в черном цвете. За белую разновидность видеокарты, которую нам и предстоит изучить в обзоре, придется доплатить еще 4 тыс. руб.
При этом цены самых доступных вариантов GeForce RTX 5070 начинаются с 57 999 руб., а вот GeForce RTX 5070 Ti все еще намного дороже — от 87 499 руб. Прямым конкурентом всех модификаций GeForce RTX 5070 является Radeon RX 9070 по цене от 59 999 руб., однако MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE уместно сравнить и с Radeon RX 9070 XT (от 76 999 руб.). В отличие от обоих «красных» ускорителей, GeForce RTX 5070 имеет лишь 12 вместо 16 Гбайт VRAM, однако на стороне NVIDIA остаются такие преимущества, как более мощная логика трассировки лучей и широкая поддержка апскейлинга DLSS в играх.
⇡#Конструкция
Хотя GeForce RTX 5070 принадлежит к средней категории быстродействия, у MSI получилась крупная видеокарта — длиной 338 и высотой 140 мм. Устройство занимает 2,5 слота расширения в корпусе ПК.
Основной цвет кожуха — матовый белый, а под молочными вставками на передней стороне мерцают полосы RGB-подсветки. Другой светящейся деталью является окантовка щитка с драконом на торце конструкции.
Дракон украшает и решетку бэкплейта, которая открывает основную секцию радиаторных ребер для сквозного продува воздухом.
Систему охлаждения обслуживают три 100-мм вентилятора на двойных шарикоподшипниках, а под кожухом находится массивный двухсекционный радиатор, пронизанный четырьмя термотрубками. Края ламелей имеют волнистую форму и специальные вырезы, что, по задумке производителя, способствует более эффективному теплообмену. Отметим и то, что кристалл GPU и чипы видеопамяти накрыты общим теплосъемником. Отдельные площадки предусмотрены для силовых каскадов и дросселей системы питания.
Металлический бэкплейт также способствует отводу тепла от печатной платы благодаря термопрокладке в зоне GPU.
В комплект поставки MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE входит металлическая подпорка для жесткого крепления в корпусе и переходник с двух восьмиконтактных разъемов питания старого образца на единственный 12V-2x6.
⇡#Печатная плата
Ускоритель MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE основан на компактной PCB с разъемом питания 12V-2x6. Система питания графического процессора включает 10 силовых каскадов Alpha & Omega AOZ5311NQI-04 с номинальным током 55 А под управлением ШИМ-контроллера AOZ73004CQI. Такие же компоненты, только в составе трех фаз, используются для питания микросхем VRAM.
Сама видеопамять набрана чипами GDDR7 производства Micron. Это третий по счету из производителей DRAM, который наладил выпуск микросхем данного типа, после Samsung и SK hynix.
В отличие от некоторых других разновидностей GeForce RTX 5070, продукт MSI не имеет резервной микросхемы BIOS с альтернативными настройками системы охлаждения.
⇡#Тестовый стенд, методика тестирования
|Тестовый стенд
|CPU
|AMD Ryzen 9 9950X3D (PBO +200 МГц, CU -25)
|Материнская плата
|ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
|Оперативная память
|G.Skill Trident Z5 Royal Neo (F5-8000J4048G24GX2-TR5NS), 2 × 24 Гбайт (8000 МТ/с, CL38)
|SSD
|Solidigm P44 Pro, 2 Тбайт
|Блок питания
|Corsair AX1600i, 1600 Вт
|Система охлаждения CPU
|Кастомная СЖО (EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB + EK-Quantum Surface X280M)
|Корпус
|Открытый стенд
|Монитор
|GIGABYTE AORUS FO32U2P
|Операционная система
|Windows 11 Pro
|ПО для GPU AMD
|Все видеокарты
|AMD Software Adrenalin Edition 26.2.12–6.3.1
|ПО для GPU NVIDIA
|Все видеокарты
|NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.79–596.21
|Игры без трассировки лучей
|Игра
|API
|Метод тестирования
|Настройки графики
|Alan Wake 2
|DirectX 12
|OCAT, локация Bright Falls
|Макс. качество графики
|Assassin's Creed Shadows
|Встроенный бенчмарк
|Black Myth: Wukong
|Встроенный бенчмарк
|Cyberpunk 2077
|Встроенный бенчмарк
|F1 25
|Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь)
|Hogwarts Legacy
|OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts
|Horizon Zero Dawn Remastered
|Встроенный бенчмарк
|Red Dead Redemption 2
|Vulkan
|Встроенный бенчмарк
|Returnal
|DirectX 12
|Встроенный бенчмарк
|Total War: WARHAMMER III
|DirectX 11
|Встроенный бенчмарк (Mirrors of Madness)
|Игры с трассировкой лучей
|Игра
|API
|Метод тестирования
|Настройки графики
|Масштабирование кадров
|AMD
|Intel
|NVIDIA
|Alan Wake 2
|DirectX 12
|OCAT, локация Bright Falls
|Макс. качество графики, высокое качество трассировки путей
|FSR Balanced
|FSR Balanced
|DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation)
|Assassin's Creed Shadows
|Встроенный бенчмарк
|Макс. качество графики и трассировки лучей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced (+ Frame Generation)
|DLSS Balanced (+ Frame Generation)
|Black Myth: Wukong
|Встроенный бенчмарк
|Макс. качество графики и трассировки путей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced (+ Frame Generation)
|DLSS Balanced (+ Frame Generation)
|Cyberpunk 2077
|Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров)
|Макс. качество графики, трассировка путей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced (+ Frame Generation)
|DLSS Balanced (Transformer Model) + Ray Reconstruction (+ Frame Generation)
|DOOM: The Dark Ages
|Vulkan
|Встроенный бенчмарк (Abyssal Forest)
|Макс. качество графики и трассировки путей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced
|DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation)
|F1 25
|DirectX 12
|Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь)
|Макс. качество графики, трассировка путей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced (+ Frame Generation)
|DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation)
|Hogwarts Legacy
|OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts
|Макс. качество графики и трассировки лучей
|FSR Balanced (+ Frame Generation)
|XeSS Balanced (+ Frame Generation)
|DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation)
|Returnal
|Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров)
|Макс. качество графики и трассировки лучей
|FSR Balanced
|XeSS Balanced
|DLSS Balanced (+ Frame Generation)
В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются игры, не имеющие встроенного бенчмарка, и большинство тестов с применением генерации кадров: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.
Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. Для нагрузочных тестов используется игра Cyberpunk 2077 с максимальными настройками качества графики и включенной либо выключенной трассировкой лучей при максимальном разрешении экрана (вплоть до 3840 × 2160 в зависимости от объема видеопамяти). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура и тактовые частоты стабилизируются.
⇡#Участники тестирования
В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:
- MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE (2325/2610 МГц, 28 Гбит/с, 12 Гбайт);
- KFA2 ROCK(X) GeForce RTX 5070 Ti OC (2295/2497 МГц, 28 Гбит/с, 16 Гбайт);
- Acer Nitro Radeon RX 9070 OC (1440/2700 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт);
- Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC (1870/3100 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт).
Прим. В скобках указаны базовая и boost-частота GPU.
⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон
Графический процессор MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE работает на типично высокой для «зеленых» чипов последнего поколения тактовой частоте — около 2,8 ГГц в игровых тестах.
|Рабочие параметры в игре (Cyberpunk 2077)
|Видеокарта
|Настройки
|Средняя тактовая частота GPU, МГц
|Среднее напряжение питания GPU, В
|Средняя частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.)
|Растеризация
|Трассировка лучей
|Растеризация
|Трассировка лучей
|Растеризация
|Трассировка лучей
|MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE (2325/2610 МГц, 28 Гбит/с, 12 Гбайт)
|
|2797
|2770
|1,02
|1,02
|1983 (51%)/1983 (51%)
|2133 (55%)/2133 (55%)
|MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE (+400 МГц, 34 Гбит/с, 12 Гбайт)
|+12% TBP
|3208
|3143
|1,03
|1,02
|2416 (62%)/2416 (62%)
|2498 (64%)/2498 (64%)
|Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro (2295/2452 МГц, 28 Гбит/с, 16 Гбайт)
|Silent BIOS
|2809
|2674
|1,06
|1,00
|1384 (37%)/1384 (37%)
|1444 (38%)/1443 (38%)
|Acer Nitro Radeon RX 9070 OC (1440/2700 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт)
|
|2522
|2236
|0,85
|0,77
|2036 (47%)
|2047 (47%)
|Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC (1870/3100 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт)
|
|2880
|2565
|0,98
|0,87
|2310 (55%)
|2299 (54%)
Видеокарта имеет умеренное энергопотребление — 265 Вт, но в этом отношении проигрывает используемой в сравнении модификации Radeon RX 9070, которая расходует лишь 244 Вт.
Температура GPU не превышает 71, а микросхем видеопамяти — 60 °С, что является отличным результатом.
Уровень шума системы охлаждения можно охарактеризовать как средний — вплоть до 40 дБА на расстоянии 30 см от вентиляторов.
Кремний семейства Blackwell имеет большой оверклокерский потенциал: нам удалось повысить целевую тактовую частоту GPU на 400 МГц, что привело к фактической прибавке в 373/411 МГц (в растеризованном и трассированном тесте соответственно). Видеопамять тоже не подкачала, разогнавшись с 28 до 34 Гбит/с. Оверклокингу поспособствовала возможность увеличить TBP устройства на 12 %. В действительности энергопотребление достигло 300 Вт, и, хотя температура компонентов изменилась несущественно, уровень шума системы охлаждения возрос до 44 дБА.
Плодом разгона стал впечатляющий рост оценок в игровых бенчмарках — на средние 9 % при разрешении 4К без трассировки лучей и масштабирования кадров.
⇡#Игровые тесты без трассировки лучей
Видеокарты класса GeForce RTX 5070 рассчитаны на гейминг преимущественно в режиме 1440p: при таком разрешении лишь самые прожорливые тайтлы демонстрируют кадровую частоту ниже 60 FPS. Напротив, легкие игры позволяют рассчитывать на комфортный фреймрейт даже в 4К.
В сравнительном выражении герой обзора отстает на 7–9 % FPS от Radeon RX 9070, а Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti превосходят MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE на 19–25 %.
|1920 × 1080
|
|MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|AMD Radeon RX 9070
|AMD Radeon RX 9070 XT
|Alan Wake 2
|102 / 107
|127 / 133
|120 / 124
|136 / 141
|Assassin's Creed Shadows
|60 / 69
|72 / 83
|65 / 74
|72 / 82
|Black Myth: Wukong
|48 / 56
|58 / 67
|49 / 57
|57 / 64
|Cyberpunk 2077
|115 / 137
|128 / 151
|112 / 132
|123 / 146
|F1 25
|167 / 227
|196 / 272
|184 / 252
|204 / 284
|Hogwarts Legacy
|163 / 180
|207 / 230
|144 / 174
|186 / 208
|Horizon Zero Dawn Remastered
|130 / 167
|161 / 199
|163 / 196
|171 / 207
|Red Dead Redemption 2
|96 / 103
|122 / 128
|102 / 109
|114 / 120
|Returnal
|101 / 157
|110 / 176
|86 / 162
|108 / 173
|Total War: WARHAMMER III
|83 / 108
|91 / 124
|95 / 127
|97 / 136
|Макс.
|
|+28%
|+18%
|+32%
|Средн.
|
|+19%
|+7%
|+19%
|Мин.
|
|+10%
|−4%
|+7%
|2560 × 1440
|
|MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|AMD Radeon RX 9070
|AMD Radeon RX 9070 XT
|Alan Wake 2
|72 / 77
|92 / 97
|86 / 90
|98 / 102
|Assassin's Creed Shadows
|51 / 59
|63 / 72
|56 / 64
|63 / 73
|Black Myth: Wukong
|37 / 42
|45 / 52
|38 / 44
|44 / 50
|Cyberpunk 2077
|70 / 81
|78 / 90
|70 / 81
|78 / 90
|F1 25
|143 / 180
|174 / 224
|154 / 200
|170 / 226
|Hogwarts Legacy
|103 / 122
|132 / 155
|114 / 133
|132 / 151
|Horizon Zero Dawn Remastered
|108 / 127
|135 / 160
|135 / 157
|146 / 170
|Red Dead Redemption 2
|82 / 88
|106 / 111
|86 / 92
|96 / 103
|Returnal
|84 / 121
|93 / 141
|68 / 124
|88 / 136
|Total War: WARHAMMER III
|63 / 81
|74 / 96
|70 / 92
|80 / 103
|Макс.
|
|+27%
|+24%
|+34%
|Средн.
|
|+22%
|+9%
|+23%
|Мин.
|
|+11%
|0%
|+11%
|3840 × 2160
|
|MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|AMD Radeon RX 9070
|AMD Radeon RX 9070 XT
|Alan Wake 2
|39 / 43
|51 / 55
|48 / 51
|54 / 57
|Assassin's Creed Shadows
|35 / 42
|44 / 52
|40 / 46
|46 / 53
|Black Myth: Wukong
|22 / 25
|28 / 31
|23 / 26
|27 / 30
|Cyberpunk 2077
|30 / 34
|33 / 39
|30 / 36
|34 / 40
|F1 25
|92 / 111
|117 / 141
|102 / 124
|114 / 139
|Hogwarts Legacy
|64 / 73
|80 / 91
|66 / 78
|78 / 90
|Horizon Zero Dawn Remastered
|59 / 71
|80 / 95
|81 / 95
|89 / 105
|Red Dead Redemption 2
|54 / 61
|72 / 78
|63 / 66
|69 / 74
|Returnal
|50 / 72
|62 / 88
|49 / 73
|56 / 81
|Total War: WARHAMMER III
|34 / 46
|42 / 56
|37 / 51
|42 / 57
|Макс.
|
|+34%
|+34%
|+48%
|Средн.
|
|+25%
|+11%
|+25%
|Мин.
|
|+15%
|+1%
|+13%
⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей
В избранных играх с рейтрейсингом MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE способен выдать кадровую частоту от 60 FPS при разрешении вплоть до 1440p без масштабирования кадров. Кроме того, в режимах 1080p и 1440p герой обзора уверенно превосходит «красного» соперника — Radeon RX 9070 — на величину 12–24 %. А вот Radeon RX 9070 XT отстает от продукта MSI на 8 % в 1080p, но получает преимущество в 4 и 35 % на следующих ступенях разрешения экрана. Наконец, GeForce RTX 5070 Ti лидирует с отрывом в 28–54 % при низких разрешениях и 185 % в 4К.
|1920 × 1080
|
|MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|AMD Radeon RX 9070
|AMD Radeon RX 9070 XT
|Alan Wake 2
|51 / 55
|71 / 74
|49 / 53
|57 / 60
|Assassin's Creed Shadows
|48 / 55
|58 / 66
|52 / 59
|57 / 67
|Black Myth: Wukong
|32 / 38
|41 / 49
|17 / 22
|20 / 25
|Cyberpunk 2077
|37 / 44
|49 / 58
|29 / 35
|35 / 41
|DOOM: The Dark Ages
|31 / 38
|40 / 48
|14 / 20
|17 / 23
|F1 25
|38 / 48
|51 / 64
|25 / 34
|31 / 40
|Hogwarts Legacy
|99 / 121
|130 / 157
|85 / 104
|102 / 120
|Returnal
|86 / 128
|103 / 154
|80 / 122
|91 / 133
|Макс.
|
|+35%
|+7%
|+22%
|Средн.
|
|+28%
|−19%
|−8%
|Мин.
|
|+20%
|−47%
|−39%
|2560 × 1440
|
|MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|AMD Radeon RX 9070
|AMD Radeon RX 9070 XT
|Alan Wake 2
|32 / 35
|47 / 49
|32 / 34
|37 / 40
|Assassin's Creed Shadows
|38 / 42
|47 / 52
|42 / 48
|49 / 55
|Black Myth: Wukong
|21 / 24
|27 / 32
|11 / 13
|12 / 16
|Cyberpunk 2077
|21 / 26
|31 / 36
|17 / 21
|22 / 25
|DOOM: The Dark Ages
|9 / 11
|26 / 32
|8 / 12
|10 / 14
|F1 25
|22 / 28
|30 / 39
|15 / 20
|18 / 24
|Hogwarts Legacy
|66 / 82
|89 / 114
|63 / 76
|70 / 85
|Returnal
|68 / 93
|75 / 115
|60 / 89
|71 / 100
|Макс.
|
|+191%
|+14%
|+31%
|Средн.
|
|+54%
|−11%
|+4%
|Мин.
|
|+24%
|−46%
|−33%
|3840 × 2160
|
|MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|AMD Radeon RX 9070
|AMD Radeon RX 9070 XT
|Alan Wake 2
|3 / 4
|23 / 25
|3 / 4
|6 / 6
|Assassin's Creed Shadows
|24 / 28
|31 / 35
|26 / 31
|32 / 36
|Black Myth: Wukong
|6 / 10
|13 / 16
|5 / 6
|6 / 8
|Cyberpunk 2077
|6 / 10
|14 / 17
|8 / 10
|9 / 12
|DOOM: The Dark Ages
|1 / 2
|13 / 16
|4 / 5
|4 / 6
|F1 25
|9 / 13
|14 / 18
|6 / 9
|8 / 11
|Hogwarts Legacy
|35 / 46
|46 / 62
|32 / 42
|38 / 48
|Returnal
|38 / 52
|47 / 67
|37 / 49
|42 / 57
|Макс.
|
|+700%
|+150%
|+200%
|Средн.
|
|+185%
|+9%
|+35%
|Мин.
|
|+25%
|−40%
|−20%
⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров
Апскейлинг DLSS с коэффициентом масштабирования Balanced снижает давление на видеопамять в достаточной степени, чтобы GeForce RTX 5070 под маркой MSI опередил Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT на 16–17 и 4–5 % соответственно при разрешении 1080p и 1440p, а преимущество GeForce RTX 5070 Ti в тех же условиях сократилось до 24–27 %. На 4К-экране GeForce RTX 5070 по-прежнему испытывает нехватку объема VRAM, поэтому дистанция между героем обзора и GeForce RTX 5070 Ti составляет 64 % FPS, Radeon RX 9070 отстает на 2 %, а Radeon RX 9070 XT ушел вперед на 13 %. Как бы то ни было, ни одна из сравниваемых видеокарт не рассчитана на трассированные игры в 4К даже с умеренным аспкейлингом, а GeForce RTX 5070 чувствует себя наиболее уверенно в режиме 1080p и части игр в 1440p.
|1920 × 1080
|
|MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|AMD Radeon RX 9070
|AMD Radeon RX 9070 XT
|Alan Wake 2
|97 / 104
|123 / 132
|85 / 91
|96 / 101
|Assassin's Creed Shadows
|58 / 67
|71 / 81
|61 / 72
|67 / 79
|Black Myth: Wukong
|62 / 76
|76 / 92
|36 / 45
|41 / 50
|Cyberpunk 2077
|80 / 92
|102 / 115
|65 / 74
|74 / 85
|DOOM: The Dark Ages
|59 / 69
|76 / 88
|32 / 43
|38 / 49
|F1 25
|82 / 101
|104 / 130
|64 / 83
|75 / 94
|Hogwarts Legacy
|137 / 159
|180 / 202
|139 / 175
|150 / 193
|Returnal
|103 / 170
|123 / 198
|96 / 168
|109 / 174
|Макс.
|
|+29%
|+10%
|+21%
|Средн.
|
|+24%
|−14%
|−5%
|Мин.
|
|+16%
|−41%
|−34%
|2560 × 1440
|
|MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|AMD Radeon RX 9070
|AMD Radeon RX 9070 XT
|Alan Wake 2
|72 / 78
|96 / 101
|63 / 68
|72 / 77
|Assassin's Creed Shadows
|51 / 57
|60 / 68
|55 / 64
|58 / 70
|Black Myth: Wukong
|45 / 55
|57 / 68
|25 / 31
|29 / 35
|Cyberpunk 2077
|53 / 61
|71 / 81
|42 / 49
|49 / 57
|DOOM: The Dark Ages
|42 / 49
|55 / 63
|21 / 28
|25 / 33
|F1 25
|53 / 65
|70 / 86
|37 / 51
|47 / 59
|Hogwarts Legacy
|99 / 116
|130 / 151
|111 / 133
|127 / 150
|Returnal
|91 / 141
|111 / 166
|91 / 141
|102 / 150
|Макс.
|
|+33%
|+15%
|+29%
|Средн.
|
|+27%
|−14%
|−3%
|Мин.
|
|+18%
|−44%
|−36%
|3840 × 2160
|
|MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
|AMD Radeon RX 9070
|AMD Radeon RX 9070 XT
|Alan Wake 2
|41 / 45
|56 / 61
|35 / 39
|41 / 44
|Assassin's Creed Shadows
|40 / 45
|49 / 55
|43 / 50
|47 / 54
|Black Myth: Wukong
|26 / 31
|33 / 39
|13 / 17
|15 / 19
|Cyberpunk 2077
|27 / 31
|38 / 44
|21 / 24
|25 / 29
|DOOM: The Dark Ages
|8 / 9
|31 / 36
|11 / 14
|12 / 17
|F1 25
|26 / 32
|35 / 43
|18 / 24
|22 / 28
|Hogwarts Legacy
|56 / 65
|71 / 84
|62 / 77
|73 / 88
|Returnal
|69 / 92
|81 / 113
|66 / 96
|75 / 107
|Макс.
|
|+300%
|+56%
|+89%
|Средн.
|
|+64%
|−2%
|+13%
|Мин.
|
|+22%
|−45%
|−39%
⇡#Выводы
MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC относится к развитым модификациям GeForce RTX 5070, и это заметно по ее стоимости в сравнении с простейшими аналогами. А белая версия ускорителя дороже еще на несколько тысяч рублей. Однако видеокарта MSI может похвастаться не только элегантным внешним видом, но и мощной системой охлаждения (правда, по умолчанию настройки кулера таковы, что приоритетной характеристикой является температура компонентов, а не уровень шума). Кроме того, GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE отменно разгоняется, что сулит еще 9 % игрового быстродействия в дополнение к заводскому оверклокингу.
К недостаткам устройства можно отнести лишь объем памяти в 12 Гбайт, но это общая слабость всех разновидностей GeForce RTX 5070 в сравнении со старшими моделями AMD, которую отчасти компенсирует лучшая производительность в трассированных играх и более зрелая программная экосистема.
