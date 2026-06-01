Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE

GeForce RTX 5070 относится к числу спорных моделей 50-го семейства, технические характеристики которых недотягивают до их формальных позиций в линейке. Почему именно — мы подробно обсуждали год назад. Однако придется в очередной раз констатировать, что многообещающие «красные» конкуренты отстают от новых видеокарт NVIDIA в программном аспекте: по-прежнему куда больше игр поддерживают функции пакета DLSS, чем нейросетевой апскейлинг FSR 4. Как следствие, GeForce RTX 5070 пользуется заслуженной популярностью, а сегодня мы рассмотрим одну из редких модификаций ускорителя в белом цветовом исполнении.

Видеокарта MSI имеет небольшой фабричный разгон: boost-частоту графического процессора увеличили с референсных 2 512 до 2 610 МГц. Несмотря на это, заявленное энергопотребление ускорителя составляет 250 Вт, что является штатной величиной для GeForce RTX 5070.

Производитель NVIDIA MSI Модель GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC Графический процессор Название GB205 GB205 Архитектура Blackwell Blackwell Техпроцесс TSMC 4NP TSMC 4NP Число транзисторов, млрд 31 31 Тактовая частота (Base Clock / Boost Clock), МГц 2 325/2 512 2 325/2 610 Шейдерные ALU (FP32) 6 144 6 144 Блоки наложения текстур (TMU) 192 192 Блоки операций растеризации (ROP) 80 80 Тензорные ядра 192 192 RT-ядра 48 48 Объем кеша L2, Мбайт 40 40 Оперативная память Разрядность шины, бит 192 192 Тип микросхем GDDR7 SGRAM GDDR7 SGRAM Пропускная способность на контакт, Гбит/с 28 28 Общая пропускная способность, Гбайт/с 672 672 Объем, Гбайт 12 12 Производительность Пиковая производительность FP32, TFLOPS 30,9 32,1 Производительность FP64/FP32 1/64 1/64 Производительность FP16/FP32 1/1 1/1 Прочее Шина PCI Express 5.0 x16 5.0 x16 Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b TDP/TBP, Вт 250 250

Минимальная цена MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC в период работы над обзором равнялась 67 999 руб., но это стоимость обычной версии устройства, в черном цвете. За белую разновидность видеокарты, которую нам и предстоит изучить в обзоре, придется доплатить еще 4 тыс. руб.

При этом цены самых доступных вариантов GeForce RTX 5070 начинаются с 57 999 руб., а вот GeForce RTX 5070 Ti все еще намного дороже — от 87 499 руб. Прямым конкурентом всех модификаций GeForce RTX 5070 является Radeon RX 9070 по цене от 59 999 руб., однако MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE уместно сравнить и с Radeon RX 9070 XT (от 76 999 руб.). В отличие от обоих «красных» ускорителей, GeForce RTX 5070 имеет лишь 12 вместо 16 Гбайт VRAM, однако на стороне NVIDIA остаются такие преимущества, как более мощная логика трассировки лучей и широкая поддержка апскейлинга DLSS в играх.

Хотя GeForce RTX 5070 принадлежит к средней категории быстродействия, у MSI получилась крупная видеокарта — длиной 338 и высотой 140 мм. Устройство занимает 2,5 слота расширения в корпусе ПК.

Основной цвет кожуха — матовый белый, а под молочными вставками на передней стороне мерцают полосы RGB-подсветки. Другой светящейся деталью является окантовка щитка с драконом на торце конструкции.

Дракон украшает и решетку бэкплейта, которая открывает основную секцию радиаторных ребер для сквозного продува воздухом.

Систему охлаждения обслуживают три 100-мм вентилятора на двойных шарикоподшипниках, а под кожухом находится массивный двухсекционный радиатор, пронизанный четырьмя термотрубками. Края ламелей имеют волнистую форму и специальные вырезы, что, по задумке производителя, способствует более эффективному теплообмену. Отметим и то, что кристалл GPU и чипы видеопамяти накрыты общим теплосъемником. Отдельные площадки предусмотрены для силовых каскадов и дросселей системы питания.

Металлический бэкплейт также способствует отводу тепла от печатной платы благодаря термопрокладке в зоне GPU.

В комплект поставки MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE входит металлическая подпорка для жесткого крепления в корпусе и переходник с двух восьмиконтактных разъемов питания старого образца на единственный 12V-2x6.

Ускоритель MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE основан на компактной PCB с разъемом питания 12V-2x6. Система питания графического процессора включает 10 силовых каскадов Alpha & Omega AOZ5311NQI-04 с номинальным током 55 А под управлением ШИМ-контроллера AOZ73004CQI. Такие же компоненты, только в составе трех фаз, используются для питания микросхем VRAM.

Сама видеопамять набрана чипами GDDR7 производства Micron. Это третий по счету из производителей DRAM, который наладил выпуск микросхем данного типа, после Samsung и SK hynix.

В отличие от некоторых других разновидностей GeForce RTX 5070, продукт MSI не имеет резервной микросхемы BIOS с альтернативными настройками системы охлаждения.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

Тестовый стенд CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (PBO +200 МГц, CU -25) Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO Оперативная память G.Skill Trident Z5 Royal Neo (F5-8000J4048G24GX2-TR5NS), 2 × 24 Гбайт (8000 МТ/с, CL38) SSD Solidigm P44 Pro, 2 Тбайт Блок питания Corsair AX1600i, 1600 Вт Система охлаждения CPU Кастомная СЖО (EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB + EK-Quantum Surface X280M) Корпус Открытый стенд Монитор GIGABYTE AORUS FO32U2P Операционная система Windows 11 Pro ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Software Adrenalin Edition 26.2.12–6.3.1 ПО для GPU NVIDIA Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.79–596.21

Игры без трассировки лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк F1 25 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Horizon Zero Dawn Remastered Встроенный бенчмарк Red Dead Redemption 2 Vulkan Встроенный бенчмарк Returnal DirectX 12 Встроенный бенчмарк Total War: WARHAMMER III DirectX 11 Встроенный бенчмарк (Mirrors of Madness)

Игры с трассировкой лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Масштабирование кадров AMD Intel NVIDIA Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики, высокое качество трассировки путей FSR Balanced FSR Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (Transformer Model) + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) DOOM: The Dark Ages Vulkan Встроенный бенчмарк (Abyssal Forest) Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) F1 25 DirectX 12 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Returnal Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced XeSS Balanced DLSS Balanced (+ Frame Generation)

В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются игры, не имеющие встроенного бенчмарка, и большинство тестов с применением генерации кадров: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.

Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. Для нагрузочных тестов используется игра Cyberpunk 2077 с максимальными настройками качества графики и включенной либо выключенной трассировкой лучей при максимальном разрешении экрана (вплоть до 3840 × 2160 в зависимости от объема видеопамяти). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура и тактовые частоты стабилизируются.

В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:

MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE (2325/2610 МГц, 28 Гбит/с, 12 Гбайт);

KFA2 ROCK(X) GeForce RTX 5070 Ti OC (2295/2497 МГц, 28 Гбит/с, 16 Гбайт);

Acer Nitro Radeon RX 9070 OC (1440/2700 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт);

Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC (1870/3100 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт).

Прим. В скобках указаны базовая и boost-частота GPU.

⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

Графический процессор MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE работает на типично высокой для «зеленых» чипов последнего поколения тактовой частоте — около 2,8 ГГц в игровых тестах.

Рабочие параметры в игре (Cyberpunk 2077) Видеокарта Настройки Средняя тактовая частота GPU, МГц Среднее напряжение питания GPU, В Средняя частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.) Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE (2325/2610 МГц, 28 Гбит/с, 12 Гбайт) 2797 2770 1,02 1,02 1983 (51%)/1983 (51%) 2133 (55%)/2133 (55%) MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE (+400 МГц, 34 Гбит/с, 12 Гбайт) +12% TBP 3208 3143 1,03 1,02 2416 (62%)/2416 (62%) 2498 (64%)/2498 (64%) Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro (2295/2452 МГц, 28 Гбит/с, 16 Гбайт) Silent BIOS 2809 2674 1,06 1,00 1384 (37%)/1384 (37%) 1444 (38%)/1443 (38%) Acer Nitro Radeon RX 9070 OC (1440/2700 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт) 2522 2236 0,85 0,77 2036 (47%) 2047 (47%) Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC (1870/3100 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт) 2880 2565 0,98 0,87 2310 (55%) 2299 (54%)

Видеокарта имеет умеренное энергопотребление — 265 Вт, но в этом отношении проигрывает используемой в сравнении модификации Radeon RX 9070, которая расходует лишь 244 Вт.

Температура GPU не превышает 71, а микросхем видеопамяти — 60 °С, что является отличным результатом.

Уровень шума системы охлаждения можно охарактеризовать как средний — вплоть до 40 дБА на расстоянии 30 см от вентиляторов.

Кремний семейства Blackwell имеет большой оверклокерский потенциал: нам удалось повысить целевую тактовую частоту GPU на 400 МГц, что привело к фактической прибавке в 373/411 МГц (в растеризованном и трассированном тесте соответственно). Видеопамять тоже не подкачала, разогнавшись с 28 до 34 Гбит/с. Оверклокингу поспособствовала возможность увеличить TBP устройства на 12 %. В действительности энергопотребление достигло 300 Вт, и, хотя температура компонентов изменилась несущественно, уровень шума системы охлаждения возрос до 44 дБА.

Плодом разгона стал впечатляющий рост оценок в игровых бенчмарках — на средние 9 % при разрешении 4К без трассировки лучей и масштабирования кадров.

⇡#Игровые тесты без трассировки лучей

Видеокарты класса GeForce RTX 5070 рассчитаны на гейминг преимущественно в режиме 1440p: при таком разрешении лишь самые прожорливые тайтлы демонстрируют кадровую частоту ниже 60 FPS. Напротив, легкие игры позволяют рассчитывать на комфортный фреймрейт даже в 4К.

В сравнительном выражении герой обзора отстает на 7–9 % FPS от Radeon RX 9070, а Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti превосходят MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE на 19–25 %.

1920 × 1080 MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 102 / 107 127 / 133 120 / 124 136 / 141 Assassin's Creed Shadows 60 / 69 72 / 83 65 / 74 72 / 82 Black Myth: Wukong 48 / 56 58 / 67 49 / 57 57 / 64 Cyberpunk 2077 115 / 137 128 / 151 112 / 132 123 / 146 F1 25 167 / 227 196 / 272 184 / 252 204 / 284 Hogwarts Legacy 163 / 180 207 / 230 144 / 174 186 / 208 Horizon Zero Dawn Remastered 130 / 167 161 / 199 163 / 196 171 / 207 Red Dead Redemption 2 96 / 103 122 / 128 102 / 109 114 / 120 Returnal 101 / 157 110 / 176 86 / 162 108 / 173 Total War: WARHAMMER III 83 / 108 91 / 124 95 / 127 97 / 136 Макс. +28% +18% +32% Средн. +19% +7% +19% Мин. +10% −4% +7%

2560 × 1440 MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 72 / 77 92 / 97 86 / 90 98 / 102 Assassin's Creed Shadows 51 / 59 63 / 72 56 / 64 63 / 73 Black Myth: Wukong 37 / 42 45 / 52 38 / 44 44 / 50 Cyberpunk 2077 70 / 81 78 / 90 70 / 81 78 / 90 F1 25 143 / 180 174 / 224 154 / 200 170 / 226 Hogwarts Legacy 103 / 122 132 / 155 114 / 133 132 / 151 Horizon Zero Dawn Remastered 108 / 127 135 / 160 135 / 157 146 / 170 Red Dead Redemption 2 82 / 88 106 / 111 86 / 92 96 / 103 Returnal 84 / 121 93 / 141 68 / 124 88 / 136 Total War: WARHAMMER III 63 / 81 74 / 96 70 / 92 80 / 103 Макс. +27% +24% +34% Средн. +22% +9% +23% Мин. +11% 0% +11%

3840 × 2160 MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 39 / 43 51 / 55 48 / 51 54 / 57 Assassin's Creed Shadows 35 / 42 44 / 52 40 / 46 46 / 53 Black Myth: Wukong 22 / 25 28 / 31 23 / 26 27 / 30 Cyberpunk 2077 30 / 34 33 / 39 30 / 36 34 / 40 F1 25 92 / 111 117 / 141 102 / 124 114 / 139 Hogwarts Legacy 64 / 73 80 / 91 66 / 78 78 / 90 Horizon Zero Dawn Remastered 59 / 71 80 / 95 81 / 95 89 / 105 Red Dead Redemption 2 54 / 61 72 / 78 63 / 66 69 / 74 Returnal 50 / 72 62 / 88 49 / 73 56 / 81 Total War: WARHAMMER III 34 / 46 42 / 56 37 / 51 42 / 57 Макс. +34% +34% +48% Средн. +25% +11% +25% Мин. +15% +1% +13%

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей

В избранных играх с рейтрейсингом MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE способен выдать кадровую частоту от 60 FPS при разрешении вплоть до 1440p без масштабирования кадров. Кроме того, в режимах 1080p и 1440p герой обзора уверенно превосходит «красного» соперника — Radeon RX 9070 — на величину 12–24 %. А вот Radeon RX 9070 XT отстает от продукта MSI на 8 % в 1080p, но получает преимущество в 4 и 35 % на следующих ступенях разрешения экрана. Наконец, GeForce RTX 5070 Ti лидирует с отрывом в 28–54 % при низких разрешениях и 185 % в 4К.

1920 × 1080 MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 51 / 55 71 / 74 49 / 53 57 / 60 Assassin's Creed Shadows 48 / 55 58 / 66 52 / 59 57 / 67 Black Myth: Wukong 32 / 38 41 / 49 17 / 22 20 / 25 Cyberpunk 2077 37 / 44 49 / 58 29 / 35 35 / 41 DOOM: The Dark Ages 31 / 38 40 / 48 14 / 20 17 / 23 F1 25 38 / 48 51 / 64 25 / 34 31 / 40 Hogwarts Legacy 99 / 121 130 / 157 85 / 104 102 / 120 Returnal 86 / 128 103 / 154 80 / 122 91 / 133 Макс. +35% +7% +22% Средн. +28% −19% −8% Мин. +20% −47% −39%

2560 × 1440 MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 32 / 35 47 / 49 32 / 34 37 / 40 Assassin's Creed Shadows 38 / 42 47 / 52 42 / 48 49 / 55 Black Myth: Wukong 21 / 24 27 / 32 11 / 13 12 / 16 Cyberpunk 2077 21 / 26 31 / 36 17 / 21 22 / 25 DOOM: The Dark Ages 9 / 11 26 / 32 8 / 12 10 / 14 F1 25 22 / 28 30 / 39 15 / 20 18 / 24 Hogwarts Legacy 66 / 82 89 / 114 63 / 76 70 / 85 Returnal 68 / 93 75 / 115 60 / 89 71 / 100 Макс. +191% +14% +31% Средн. +54% −11% +4% Мин. +24% −46% −33%

3840 × 2160 MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 3 / 4 23 / 25 3 / 4 6 / 6 Assassin's Creed Shadows 24 / 28 31 / 35 26 / 31 32 / 36 Black Myth: Wukong 6 / 10 13 / 16 5 / 6 6 / 8 Cyberpunk 2077 6 / 10 14 / 17 8 / 10 9 / 12 DOOM: The Dark Ages 1 / 2 13 / 16 4 / 5 4 / 6 F1 25 9 / 13 14 / 18 6 / 9 8 / 11 Hogwarts Legacy 35 / 46 46 / 62 32 / 42 38 / 48 Returnal 38 / 52 47 / 67 37 / 49 42 / 57 Макс. +700% +150% +200% Средн. +185% +9% +35% Мин. +25% −40% −20%

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров

Апскейлинг DLSS с коэффициентом масштабирования Balanced снижает давление на видеопамять в достаточной степени, чтобы GeForce RTX 5070 под маркой MSI опередил Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT на 16–17 и 4–5 % соответственно при разрешении 1080p и 1440p, а преимущество GeForce RTX 5070 Ti в тех же условиях сократилось до 24–27 %. На 4К-экране GeForce RTX 5070 по-прежнему испытывает нехватку объема VRAM, поэтому дистанция между героем обзора и GeForce RTX 5070 Ti составляет 64 % FPS, Radeon RX 9070 отстает на 2 %, а Radeon RX 9070 XT ушел вперед на 13 %. Как бы то ни было, ни одна из сравниваемых видеокарт не рассчитана на трассированные игры в 4К даже с умеренным аспкейлингом, а GeForce RTX 5070 чувствует себя наиболее уверенно в режиме 1080p и части игр в 1440p.

1920 × 1080 MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 97 / 104 123 / 132 85 / 91 96 / 101 Assassin's Creed Shadows 58 / 67 71 / 81 61 / 72 67 / 79 Black Myth: Wukong 62 / 76 76 / 92 36 / 45 41 / 50 Cyberpunk 2077 80 / 92 102 / 115 65 / 74 74 / 85 DOOM: The Dark Ages 59 / 69 76 / 88 32 / 43 38 / 49 F1 25 82 / 101 104 / 130 64 / 83 75 / 94 Hogwarts Legacy 137 / 159 180 / 202 139 / 175 150 / 193 Returnal 103 / 170 123 / 198 96 / 168 109 / 174 Макс. +29% +10% +21% Средн. +24% −14% −5% Мин. +16% −41% −34%

2560 × 1440 MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 72 / 78 96 / 101 63 / 68 72 / 77 Assassin's Creed Shadows 51 / 57 60 / 68 55 / 64 58 / 70 Black Myth: Wukong 45 / 55 57 / 68 25 / 31 29 / 35 Cyberpunk 2077 53 / 61 71 / 81 42 / 49 49 / 57 DOOM: The Dark Ages 42 / 49 55 / 63 21 / 28 25 / 33 F1 25 53 / 65 70 / 86 37 / 51 47 / 59 Hogwarts Legacy 99 / 116 130 / 151 111 / 133 127 / 150 Returnal 91 / 141 111 / 166 91 / 141 102 / 150 Макс. +33% +15% +29% Средн. +27% −14% −3% Мин. +18% −44% −36%

3840 × 2160 MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 41 / 45 56 / 61 35 / 39 41 / 44 Assassin's Creed Shadows 40 / 45 49 / 55 43 / 50 47 / 54 Black Myth: Wukong 26 / 31 33 / 39 13 / 17 15 / 19 Cyberpunk 2077 27 / 31 38 / 44 21 / 24 25 / 29 DOOM: The Dark Ages 8 / 9 31 / 36 11 / 14 12 / 17 F1 25 26 / 32 35 / 43 18 / 24 22 / 28 Hogwarts Legacy 56 / 65 71 / 84 62 / 77 73 / 88 Returnal 69 / 92 81 / 113 66 / 96 75 / 107 Макс. +300% +56% +89% Средн. +64% −2% +13% Мин. +22% −45% −39%

MSI GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC относится к развитым модификациям GeForce RTX 5070, и это заметно по ее стоимости в сравнении с простейшими аналогами. А белая версия ускорителя дороже еще на несколько тысяч рублей. Однако видеокарта MSI может похвастаться не только элегантным внешним видом, но и мощной системой охлаждения (правда, по умолчанию настройки кулера таковы, что приоритетной характеристикой является температура компонентов, а не уровень шума). Кроме того, GeForce RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE отменно разгоняется, что сулит еще 9 % игрового быстродействия в дополнение к заводскому оверклокингу.

К недостаткам устройства можно отнести лишь объем памяти в 12 Гбайт, но это общая слабость всех разновидностей GeForce RTX 5070 в сравнении со старшими моделями AMD, которую отчасти компенсирует лучшая производительность в трассированных играх и более зрелая программная экосистема.