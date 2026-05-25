Телескоп Gemini North показал туманность «Хрустальный шар» вокруг умирающей звезды

Телескоп Gemini North на Гавайях сфотографировал планетарную туманность «Хрустальный шар» (NGC 1514) — умирающую двойную звёздную систему в созвездии Тельца, удалённую от Земли примерно на 1 500 световых лет. На снимке видно, как звезда сбрасывает внешние слои газа на последнем этапе жизни.

Своё название «Хрустальный шар» туманность получила за характерную округлую форму и мерцающее свечение газовых слоёв. Планетарные туманности не имеют отношения к планетам. Их назвали так из-за округлой формы, которая напоминает планетный диск. Такие объекты возникают, когда звезда на финальной стадии эволюции выбрасывает газовую оболочку, образующую вокруг неё сферу или почти сферическую структуру.

NGC 1514 состоит из двух звёзд, которые обращаются друг вокруг друга за девять лет. Одна из них начала терять внешние слои по мере угасания, сообщает NOIRLab — подразделение Национального научного фонда США (NSF), управляющее телескопом Gemini North.

В заявлении NOIRLab говорится, что эта звезда, масса которой в несколько раз превышала солнечную, сбросила внешние слои на последнем этапе жизни — в процессе, который астрономы сравнивают с агонией. Вращаясь друг вокруг друга, звезда-прародительница и её компаньон формируют мощными асимметричными ветрами расширяющуюся газовую оболочку — так появляются бугристые слои, видимые на снимке.