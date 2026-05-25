По итогам первого квартала нынешнего года доля отечественных брендов и собственных торговых марок ретейлеров на рынке телевизоров увеличилась до 31,5 %, тогда как годом ранее этот показатель составлял 30,5 %. За отчётный период было продано 630 тыс. телевизоров стоимостью около 13,2 млрд рублей. В денежном выражении продажи выросли с 19,7 % до 22,7 % год к году.

Параллельно с этим усилились позиции российских брендов экосистем. Доля «Сбера» в штучном выражении выросла с 6,6 % до 8,3 %, а в денежном — с 4,6 % до 6,3 %. «Яндекс» увеличил долю с 3,2 % до 3,4 % в количественном выражении и с 4,5 % до 4,8 % — в денежном. Доля телевизоров бренда «М.Видео» Hi выросла с 3,4 % до 4,4 % в штуках и с 1,5 % до 1,8 % — в деньгах.

При этом существенно сократилась доля бренда Dexp ретейлера DNS: с 11 % до 6,4 % в количественном выражении и с 6,7 % до 3,9 % — в денежном. В DNS эту информацию подтвердили, добавив, что суммарно продажи брендов Dexp и Aceline сократились на 13,5 % в штучном выражении и на 29,5 % — в денежном. «В 2025 году DNS переработал модельный ряд ТВ СТМ, скорректировав в результате подход к распределению моделей ТВ между своими брендами Dexp и Aceline, расширив второй за счёт первого. Процесс поступления новых моделей затянулся, поэтому часть продаж была закрыта другими брендами — не СТМ. В полной мере эффект изменения модельного ряда ТВ мы планируем увидеть во второй половине 2026 года», — сообщил представитель DNS.

В КБТ «Марвел-Дистрибуция» отметили, что в первом квартале традиционно падают доли брендов, которые удачно проходят высокий сезон конца предыдущего года. Это связано с истощением запасов, пополнение которых обычно происходит во втором квартале. В «М.Видео» сообщили, что в общей сложности в начале 2026 года было продано 2 млн телевизоров и смарт-панелей, что на 10 % больше по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении продажи достигли 58,2 млрд рублей, что говорит о росте на 1 % год к году.

В количественном выражении рынок продолжает расти за счёт расширения предложения в массовом сегменте и увеличения доступности Smart TV. Средняя цена телевизоров и смарт-панелей в первом квартале нынешнего года составила около 29 тыс. рублей, что примерно на 8 % ниже показателя прошлого года. Снижение стоимости обусловлено усилением конкуренции, расширением предложения в среднем и доступном ценовых сегментах, а также укреплением курса рубля.