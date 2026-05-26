В России поступил в продажу робот-пылесос Midea V15 Max Ultra, который максимально автоматизирует уборку

Компания Midea представила флагманский робот-пылесос Midea V15 Max Ultra, рассчитанный на максимально автономную уборку квартир и домов. Новинка получила высокую мощность всасывания, систему с выдвижной щёткой для очистки углов и пространства вдоль плинтусов, а также базовую станцию самоочистки, которая берёт на себя обслуживание устройства.

Источник изображений: Midea

Производитель делает ставку не столько на отдельные характеристики, сколько на комплексную автоматизацию уборки. Midea V15 Max Ultra ориентирован прежде всего на пользователей, которым важно минимизировать участие в повседневной уборке. В первую очередь речь идёт о владельцах больших квартир и домов, семьях с детьми и домашних животных, где пыль, шерсть и загрязнения появляются особенно быстро. Также модель может заинтересовать занятых пользователей, которые хотят поддерживать чистоту без постоянного ручного обслуживания техники. За счёт высокой степени автономности, системы самоочистки и интеллектуальной навигации робот-пылесос подходит тем, кто рассматривает подобные устройства не как вспомогательный гаджет, а как полноценную систему автоматического поддержания порядка в доме.

Одной из ключевых особенностей модели стала система навигации IntelliView AI 2.0 Dual Vision. Она позволяет роботу точнее ориентироваться в помещении, учитывать расположение мебели и препятствий, а также автоматически строить маршрут движения. Благодаря этому устройство может обходить предметы, не застревать в сложных местах и самостоятельно преодолевать пороги между комнатами.

В компании отмечают, что высокая мощность всасывания — до 22 000 Па — позволяет устройству эффективно собирать не только мелкую пыль, но и шерсть животных, песок и загрязнения с ковровых покрытий. Также имеются две насадки для влажной уборки, причём они способны подниматься, когда робот-пылесос заезжает на ковёр, чтобы не намочить его.

Дополнительное внимание уделено уборке труднодоступных зон — углов и участков вдоль стен, которые обычно требуют ручной доработки. Для этого предусмотрена «система двойного удлинения», позволяющая вращающейся щётке и моющей насадке выдвигаться для доступа в труднодоступные места.

Одной из полезных особенностей Midea V15 Max Ultra стала двойная база самоочистки, которая автоматически обслуживает робот-пылесос после завершения уборки. Во-первых, система очищает контейнер от собранного мусора, благодаря чему пользователю не приходится вручную вытряхивать пыль после каждого цикла работы. Вместительного пылесборника объёмом 3 литра хватит, по словам производителя, на 75 дней регулярной уборки.

Во-вторых, в базовой станции предусмотрена система с двумя резервуарами для воды — чистой и грязной, а также система очистки моющих насадок для влажной уборки с последующей очисткой поддона. Кроме того, после промывки насадки сушатся воздухом, разогретым до 85 °С, что предотвращает размножение бактерий и появление неприятного запаха. Всё это обеспечивает практически полностью автономную уборку, заметно снижая необходимость ручного обслуживания.

Для удобства использования предусмотрено управление через мобильное приложение: пользователь может задавать расписание, выбирать зоны уборки и регулировать интенсивность работы. Среди преимуществ также отмечается сравнительно тихая работа устройства, благодаря чему робот можно запускать в любое время суток.

По словам производителя, главная идея Midea V15 Max Ultra заключается в том, чтобы превратить уборку в фоновый автоматический процесс, не требующий постоянного контроля и регулярного вмешательства со стороны владельца.

Midea V15 Max Ultra уже можно приобрести в России. Робот-пылесос доступен в чёрном и белом цветах, что позволяет подобрать лучший вариант под свой вкус и интерьер.

Реклама | Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd., ИНН 913205001347943525 erid: F7NfYUJCUneTVxc8PjHj

Теги: midea, робот-пылесос, уборка
