В России поступил в продажу робот-пылесос Midea V15 Max Ultra, который максимально автоматизирует уборку

Компания Midea представила флагманский робот-пылесос Midea V15 Max Ultra, рассчитанный на максимально автономную уборку квартир и домов. Новинка получила высокую мощность всасывания, систему с выдвижной щёткой для очистки углов и пространства вдоль плинтусов, а также базовую станцию самоочистки, которая берёт на себя обслуживание устройства.

Производитель делает ставку не столько на отдельные характеристики, сколько на комплексную автоматизацию уборки. Midea V15 Max Ultra ориентирован прежде всего на пользователей, которым важно минимизировать участие в повседневной уборке. В первую очередь речь идёт о владельцах больших квартир и домов, семьях с детьми и домашних животных, где пыль, шерсть и загрязнения появляются особенно быстро. Также модель может заинтересовать занятых пользователей, которые хотят поддерживать чистоту без постоянного ручного обслуживания техники. За счёт высокой степени автономности, системы самоочистки и интеллектуальной навигации робот-пылесос подходит тем, кто рассматривает подобные устройства не как вспомогательный гаджет, а как полноценную систему автоматического поддержания порядка в доме.

Одной из ключевых особенностей модели стала система навигации IntelliView AI 2.0 Dual Vision. Она позволяет роботу точнее ориентироваться в помещении, учитывать расположение мебели и препятствий, а также автоматически строить маршрут движения. Благодаря этому устройство может обходить предметы, не застревать в сложных местах и самостоятельно преодолевать пороги между комнатами.

В компании отмечают, что высокая мощность всасывания — до 22 000 Па — позволяет устройству эффективно собирать не только мелкую пыль, но и шерсть животных, песок и загрязнения с ковровых покрытий. Также имеются две насадки для влажной уборки, причём они способны подниматься, когда робот-пылесос заезжает на ковёр, чтобы не намочить его.

Дополнительное внимание уделено уборке труднодоступных зон — углов и участков вдоль стен, которые обычно требуют ручной доработки. Для этого предусмотрена «система двойного удлинения», позволяющая вращающейся щётке и моющей насадке выдвигаться для доступа в труднодоступные места.

Одной из полезных особенностей Midea V15 Max Ultra стала двойная база самоочистки, которая автоматически обслуживает робот-пылесос после завершения уборки. Во-первых, система очищает контейнер от собранного мусора, благодаря чему пользователю не приходится вручную вытряхивать пыль после каждого цикла работы. Вместительного пылесборника объёмом 3 литра хватит, по словам производителя, на 75 дней регулярной уборки.

Во-вторых, в базовой станции предусмотрена система с двумя резервуарами для воды — чистой и грязной, а также система очистки моющих насадок для влажной уборки с последующей очисткой поддона. Кроме того, после промывки насадки сушатся воздухом, разогретым до 85 °С, что предотвращает размножение бактерий и появление неприятного запаха. Всё это обеспечивает практически полностью автономную уборку, заметно снижая необходимость ручного обслуживания.

Для удобства использования предусмотрено управление через мобильное приложение: пользователь может задавать расписание, выбирать зоны уборки и регулировать интенсивность работы. Среди преимуществ также отмечается сравнительно тихая работа устройства, благодаря чему робот можно запускать в любое время суток.

По словам производителя, главная идея Midea V15 Max Ultra заключается в том, чтобы превратить уборку в фоновый автоматический процесс, не требующий постоянного контроля и регулярного вмешательства со стороны владельца.

Midea V15 Max Ultra уже можно приобрести в России. Робот-пылесос доступен в чёрном и белом цветах, что позволяет подобрать лучший вариант под свой вкус и интерьер.

