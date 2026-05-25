Copilot вернулся в Windows 11 в виде боковой панели, которая потеснит все остальные окна

Microsoft вернула ИИ-помощника Copilot в Windows 11 в формате боковой панели — именно в том виде, который компания продвигала при запуске в 2024 году. Обновление распространяется постепенно и позволяет закрепить Copilot у левого или правого края экрана. Операционная система автоматически сдвигает остальные окна, освобождая место для панели Copilot.

Изначально Copilot в Windows 11 работал как боковая панель, однако затем Microsoft перевела его в формат отдельного приложения. После нескольких итераций компания вернулась к первоначальной концепции. Обновлённая панель теснее связана с контекстными меню, значками и другими элементами интерфейса.

Для тех, кому Copilot не нужен, доступны два способа его удаления. Первый — правка реестра Windows: нужно создать раздел WindowsAI в ветке HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows, а внутри него — параметр DWORD (32 бита) с именем RemoveMicrosoftCopilotApp и значением 1. После перезагрузки система удалит приложение и связанные с ним элементы интерфейса.

Второй способ рассчитан на корпоративные среды и выполняется через групповую политику — механизм централизованного управления настройками Windows. Администратору достаточно перейти в раздел User Configuration → Administrative Templates → Windows Components → Windows AI → Remove Microsoft Copilot App. Метод работает при условии, что пользователь не устанавливал приложение самостоятельно.