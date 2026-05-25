«Ждал семь лет и не разочарован»: симулятор жизни Paralives заслужил в раннем доступе Steam «в основном положительные» отзывы, несмотря на баги

Как и было обещано, 25 мая в раннем доступе стартовал амбициозный симулятор жизни Paralives от разработчиков из канадской Paralives Studio. Пользователи уже успели составить об игре первое мнение.

Источник изображения: Steam (Viri)

Ранний доступ Paralives проходит эксклюзивно в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Игра продаётся и в российском сегменте — стоимость на старте (с учётом скидки 10 % до 1 июня) составляет 1170 рублей.

Релиз Paralives сопровождался обзорным геймплейным трейлером, начинающимся с жизнеутверждающего призыва: «Вы живёте, а затем умираете. По крайней мере, сделайте это в приличном доме».

За первые часы после старта раннего доступа Paralives заслужила в Steam более 250 «в основном положительных» отзывов — рейтинг нового «убийцы The Sims» на платформе Valve пока составляет 70 %.

Пользователи сетуют на проблемы с производительностью, серьёзные баги, нехватку контента и отсутствие перевода на русский язык, а хвалят большой потенциал и доступную цену. «Ждал семь лет и не разочарован», — поделился Ari.

Что касается пикового онлайна, то на старте раннего доступа Paralives привлекла 78,3 тыс. одновременных игроков, что ненамного хуже результата The Sims 4 (96,3 тыс.) после того, как в октябре 2022 года она стала условно-бесплатной.

Разработчики Paralives обещают симуляцию целого жизненного пути, яркий открытый мир, поддержку модов и никаких платных DLC. Полноценный релиз ожидается примерно через два года.

