Попытка не пытка: после отмены Contraband разработчики Just Cause взялись за ещё одну игру-сервис

Прошлогодняя отмена амбициозного кооперативного боевика Contraband не выбила Avalanche Studios (серия Just Cause) из колеи. Судя по вакансиям, шведская студия взялась за новый секретный проект.

Как подметил пользователь RandomlyRandom67 с форума ResetEra, первые подробности следующей игры Avalanche Studios скрывают вакансии технического директора и программиста геймплейных систем.

Судя по всему, речь идёт о крупномасштабной мультиплеерной игре-сервисе на Unreal Engine. Похоже, от развития собственного движка Apex Engine (лежал в основе игр Just Cause) студия отказалась.

Согласно вакансии технического директора, загадочный проект в настоящее время переходит со стадии прототипирования на этап предварительного производства. Другими словами, релиз ещё далеко.

Последними выпущенными играми Avalanche Studios остаются разработки семи- и восьмилетней давности — приключенческий боевик с открытым миром Just Cause 4 (2018) и шутер Rage 2 (2019).

Следующим проектом Avalanche Studios должна была стать Contraband, но прошлым летом Xbox отказалась от дальнейшей активной разработки. Это должна была быть игра-сервис на новом поколении Apex Engine.

В последний раз Avalanche Studios фигурировала в новостном поле прошлой осенью, когда на фоне отмены Contraband решила устроить увольнения в шведских подразделениях и закрыть офис в Ливерпуле.