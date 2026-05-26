Роскомнадзор оштрафовал десятки провайдеров за непредоставление IP-адресов абонентов

Роскомнадзор выписал штрафы 85 компаниям за непредоставление сведений об IP-адресах своих клиентов, сообщили «Известия» со ссылкой на представителей ведомства.

Компании, предоставляющие услуги связи, обязаны выдавать эти данные по получении соответствующего уведомления — только в марте 2026 года Роскомнадзор направил эти запросы 1359 компаниям. Данная информация необходима для противодействия угрозам безопасности, компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам, подчеркнули в ведомстве. В отдельных случаях передаются данные об абонентах, которые одновременно используют протоколы IPv4 и IPv6 — адреса IPv6 поддерживаются преимущественно платными службами VPN, рассказали опрошенные изданием эксперты.

Выполнение требований по передаче Роскомнадзору IP-адресов абонентов сопряжено для провайдеров с дополнительными издержками — приходится приобретать соответствующее оборудование и нанимать дополнительных сотрудников. Все этих расходы операторы могут переложить на клиентов, повысив для них цены.

Данные о местах использования IP-адресов передаются с привязкой к муниципальному образованию; фиксируются также идентификаторы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), управляющих трафиком. Действующие нормы требуют, чтобы запрашиваемая Роскомнадзором информация передавалась в течение суток, а в ряде случаев и в течение часа. Первое нарушение грозит штрафом до 500 тыс. руб.; за повторное могут оштрафовать уже на 1 млн руб.