«Яндекс» запустит ИИ-генератор сайтов и веб-приложений по текстовому описанию

Компания «Яндекс» ведёт разработку нового сервиса на базе искусственного интеллекта, с помощью которого пользователи смогут создавать сайты и веб-приложения на основе текстовых подсказок. На платформе Vibecraft пользователю лишь потребуется описать свою идею словами, после чего ИИ-помощник уточнит детали и приступит к реализации задуманного.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

По данным источника, новый сервис «Яндекса» позволит создавать полноценные сайты, CRM- и трекинг-системы, опросы, онлайн-игры и другие веб-приложения. В настоящее время можно подать заявку на получение раннего доступа к сервису, официальный запуск которого должен состояться в июне. С помощью Vibecraft можно будет запускать разные проекты, начиная от сайтов для бизнеса, заканчивая личными сервисами и онлайн-инструментами.

«Vibecraft позволяет снизить стоимость разработки сайта на порядки и создать цифровой продукт за несколько часов. В отличие от традиционных конструкторов сайтов, возможности Vibecraft ограничены только воображением пользователя и инфраструктурой: сервис создаёт проект под конкретную задачу, а не подбирает подходящий шаблон», — говорится в описании платформы.

Создание корпоративного сайта с привлечением разработчиков может стоить от 350 тыс. до 800 тыс. рублей, а интернет-магазина — от 600 тыс. рублей. При этом на разработку требуется несколько недель. Vibecraft позволит снизить стоимость запуска практически до нуля и создать цифровой продукт за несколько часов. Технический директор платформы Yandex Cloud Иван Пузыревский считает, что миллионы людей хотят запустить свой проект или сервис, но не могут сделать этого из-за отсутствия необходимых навыков, достаточного количества времени, бюджета, команды разработки или чего-то иного.

«При этом, например, представить современный бизнес или даже хобби-проект без присутствия в интернете невозможно. Наша цель — убрать этот барьер. Сайт или приложение должны создаваться так же быстро, как написать сообщение», — уверен Иван Пузыревский. Он добавил, что доступ к новому сервису будет предоставляться по подписке, но до определённого количества запросов взаимодействовать с ним можно будет бесплатно.

Теги: vibecraft, яндекс, искусственный интеллект
