Китай пресёк утечку ИИ-талантов за рубеж, запретив им выезд из страны без особого разрешения

Китайские власти ограничили поездки за рубеж для ведущих специалистов по искусственному интеллекту из частных компаний, таких как Alibaba и DeepSeek. Это решение указывает на эскалацию мер, направленных на защиту технологий страны, и стремление наверстать упущенное в ключевой сфере по отношению к США.

Правительственные ведомства начали вводить ограничения для лиц, занимающихся передовыми разработками в области ИИ и считающихся стратегически важными для страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Это значит, что перед выездом за границу им надлежит получать разрешение от соответствующих органов. Пекин и ранее вводил ограничения на выезд для ценных специалистов, но если прежде это были учёные-ядерщики и руководители принадлежащих государству компаний, то теперь речь идёт об экспертах в области ИИ: об исследователях, руководителях и основателях стартапов. Выяснить, сотрудники каких уровней или на каких должностях подвергаются ограничениям, пока не удалось.

Последняя инициатива необычна тем, что распространяется на частные компании. Власти пополняют соответствующий список, исходя из критической важности этих специалистов для страны — должностное положение и место работы единственными определяющими факторами не являются. Подобные ограничения создают угрозу способности специализирующихся на ИИ китайских компаний привлекать и удерживать таланты. Ключевой политической целью является предотвращение утечек информации о технологиях. Есть мнение, что из-за этого талантливые инженеры должны будут ещё в начале карьеры делать выбор: остаться дома или уехать за границу.

Некоторые работающие в частных компаниях инженеры по ИИ уже определённое время обязаны сообщать властям о планах зарубежных поездок, но до настоящего времени им не требовалось получать предварительное разрешение на них.