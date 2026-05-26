В популярной ОС для роботов обнаружена уязвимость, позволяющая перехватывать управление

Во всех версиях операционной системы для роботов вплоть до Universal Robots PolyScope 5.25.1 выявлена уязвимость за номером CVE-2026-8153 со степенью угрозы 9,8 из 10. Получивший доступ к сетевому порту Dashboard Server неавторизованный злоумышленник может отдавать команды, которые выполняются в базовой ОС робота.

Уязвимость может привести к полной компрометации контроллера робота, повлиять на конфиденциальность, целостность и доступность всей системы. Гипотетический злоумышленник может внедрять произвольные команды, которые робот будет выполнять, с полными системными привилегиями. Разработчик выпустил обновление PolyScope 5.25.1, которое разместил на сайте, но клиентам придётся устанавливать его самостоятельно.

Для эксплуатации уязвимости в удалённом режиме необходимо, чтобы компонент Dashboard Server был включён в пользовательском интерфейсе, а сетевой порт — доступен для злоумышленника. Продукты Universal Robots не предназначены для прямого доступа из интернета, подчеркнул разработчик, а доступ к локальной сети обычно блокируется корпоративными средствами защиты.

Это значит, что атаку на робототехнику можно произвести, если взломать находящуюся в той же локальной сети рабочую станцию. Поведение взломанного робота может быть непредсказуемым, поскольку управление им перехватывает неизвестное лицо. Не исключается даже сценарий, при котором робот сможет причинить вред находящемуся рядом с ним персоналу.