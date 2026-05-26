Классическая «Панель управления Nvidia» отправилась на пенсию — новые драйверы GeForce вышли без неё

Nvidia прекращает поддержку классической «Панели управления Nvidia» для драйверов GeForce Game Ready и Studio после 20 лет работы. По словам компании, все поддерживаемые функции панели управления теперь перенесены в приложение Nvidia App. Это изменение стало результатом длительной миграции, начавшейся с момента представления Nvidia своего унифицированного приложения в качестве замены GeForce Experience и части классической «Панели управления».

Существующие установленные панели управления останутся на системах пользователей и продолжат работать. Nvidia заявляет, что старая панель исчезнет только после чистой установки драйверов. Пользователи смогут продолжать загружать приложение из Microsoft Store, но Nvidia больше не будет добавлять новые функции, исправления или другие изменения.

«После 20 лет службы классическая “Панель управления Nvidia” официально прекращает поддержку для драйверов Game Ready и Studio. Для пользователей Nvidia RTX PRO панель управления Nvidia будет продолжать поддерживаться до тех пор, пока мы не перенесём профессиональные функции в приложение Nvidia App», — пояснил представитель компании.

Nvidia подчеркнула, что фирменное приложение Nvidia App теперь включает современные функции, ранее доступные лишь через «Панель управления». Раздел «Графика → Настройки программы» в приложении Nvidia заменяет старую страницу «Настройки 3D → Управление настройками 3D».

Приложение Nvidia было впервые представлено в 2024 году в качестве единой замены GeForce Experience, приложений RTX и части функций классической панели управления. Одно из крупнейших обновлений приложения вышло в августе 2025 года — оно перенесло больше настроек 3D, параметров многомониторных систем, поддержку Surround, расширенные элементы управления Optimus и автономный доступ в новый клиент.

Классическая панель не будет удалена из каждой системы в одночасье. Она будет переведена в режим обслуживания для пользователей GeForce. Тем не менее Nvidia явно хочет, чтобы приложение Nvidia App стало основным местом для обновления драйверов, управления дисплеем и настройками графического процессора.