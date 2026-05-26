Продажи беспощадной ролевой песочницы Kenshi превысили 3 миллиона копий, а Kenshi 2 «превзойдёт ваши ожидания»

Разработчики из независимой британской студии Lo-Fi Games отчитались о новом успехе своей беспощадной ролевой песочницы Kenshi и подразнили фанатов новостями об анонсированном семь лет назад сиквеле.

Напомним, Kenshi вышла на ПК (Steam) в декабре 2018 года после 12 лет разработки, из которых пять провела в раннем доступе. Осенью 2020-го продажи превысили 1 млн копий, а весной 2024-го игра преодолела отметку 2,3 млн.

Как стало известно, Kenshi продалась в количестве 3 млн копий: «Это значительная цифра — и без наших фанатов мы бы её не достигли. Поэтому хотим воспользоваться этой возможностью и выразить вам нашу благодарность».

События Kenshi разворачиваются в бесшовной пустыне площадью 870 км². Игру отличают полная геймплейная свобода, отсутствие как такового сюжета и незначительность героя в контексте окружающей действительности.

Что касается сиквела, то Kenshi 2 подтвердили ещё в марте 2019 года, однако ни одной полноценной демонстрации за семь лет игра не удостоилась. Вопрос о сроках выхода продолжения — самый частый вопрос в соцсетях Lo-Fi Games.

Разработчики надеются, что скоро смогут поделиться новостями про Kenshi 2, а пока приготовили сайт kenshi2when.com, на котором можно подписаться на рассылку обновлений об игре.

«Понимаем: тяжело, когда новостей нет совсем. <...> Мы ценим ваше терпение, пока мы работаем над достойной наследницей Kenshi: игрой, которая превзойдёт ваши ожидания», — заверили фанатов в Lo-Fi Games.