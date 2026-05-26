Gigabyte подарит 1 грамм чистого золота покупателям RTX 5090 за $5250 — но не всем

Компания Gigabyte проводит рекламную акцию для покупателей видеокарты Aorus GeForce RTX 5090 Infinity на Тайване. Оформляя заказ на модель, выпущенную в честь 40-летия компании, покупатели могут зарегистрироваться и получить 1 грамм настоящего золота 999-й пробы.

Акция продлится с 25 мая по 7 июня 2026 года. Регистрация завершится 10 июня в 23:59 по тайваньскому времени. Награда доступна в ограниченном количестве и будет предоставляться до тех пор, пока слитки есть в наличии. Судя по условиям, акция проводится только на Тайване. Компания Gigabyte требует, чтобы счёт на покупку карты был выписан в период с 25 мая по 7 июня 2026 года. В нём должна быть чётко указана модель Aorus GeForce RTX 5090 Infinity 32G, участвующая в акции. Сейчас эта видеокарта продаётся на Тайване за 165 000 новых тайваньских долларов или около $5250.

Gigabyte также заявляет, что карты, приобретённые на «сером» рынке, за рубежом, а также в рамках параллельного импорта, не участвуют в акции. При этом для участия в акции одних только чеков или квитанций недостаточно. Также требуется счёт с печатью, а в электронных счетах должны быть указаны данные о перевозчике.

Aorus GeForce RTX 5090 Infinity — флагманская видеокарта Gigabyte, выпущенная в честь 40-летия компании. Новинка построена на архитектуре Nvidia Blackwell, оснащена 32 Гбайт памяти GDDR7 с 512-битной шиной и имеет заявленную частоту в Boost-режиме 2730 МГц. У эталонной модели RTX 5090 этот показатель составляет 2407 МГц.

Карта оснащена кулером толщиной 3,5 слота расширения, в состав которого входят два больших вентилятора, а также один компактный скрытый вентилятор в центре. Обзоры карты показывают, что в ходе 30-минутного теста FurMark при разрешении 2160p температура графического процессора карты составила 77 °C, а температура памяти — 72 °C.

Теги: gigabyte, видеокарта, geforce rtx 5090, акция
