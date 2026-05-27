Серверы с ИИ-агентами по всему миру оказались под угрозой из-за ошибки фреймворка Starlette

Сообщество разработчиков искусственного интеллекта столкнулось с критической уязвимостью во фреймворке Starlette, который лежит в основе FastAPI, а также других популярных библиотек для Python-приложений, включая vLLM и LiteLLM. По сообщению Ars Technica, ошибка позволяет злоумышленникам проникать на серверы, похищать конфиденциальные данные и ключи доступа к сторонним сервисам.

Фреймворк Starlette, который, по заявлению разработчика, получает 325 миллионов загрузок в неделю, реализует асинхронный интерфейс серверного шлюза (ASGI) и имеет доступ к MCP-серверам (Model Context Protocol). Именно через них ИИ-агенты связываются с внешними базами данных, почтовыми ящиками и календарями, сохраняя при этом учётные данные для каждого подключения, что делает MCP-серверы крайне ценной целью для атак.

Сама ошибка, получившая название BadHost и идентификатор CVE-2026-48710, заключается в некорректной обработке HTTP-заголовков и чрезвычайно проста в эксплуатации. По данным исследователей из компании Secwest, внедрение всего одного символа в заголовок Host позволяет обойти авторизацию на основе пути запроса: Starlette принимает невалидные значения Host-заголовка, из-за чего атрибут request.url.path начинает отличаться от реального пути, переданного по HTTP. Хотя официальная оценка опасности угрозы составляет 7 баллов из 10, специалисты из X41 D-Sec классифицируют её как критическую, указывая на риск SSRF (подделки серверных запросов) и, в некоторых случаях, удалённого выполнения кода.

Проблема напрямую затрагивает множество зависимых пакетов, среди которых выделяются vLLM и LiteLLM, а также прокси-серверы с совместимостью OpenAI, инструменты для управления ИИ-агентами, панели управления моделями и интерфейсы для оценки их работы. В ходе сканирования сети исследователь Маркус Вервьер (Markus Vervier) обнаружил, что в открытом доступе оказались базы данных клинических испытаний в биофармацевтике, системы верификации личности, SSH-доступ к IoT-устройствам, почтовые ящики SaaS-сервисов с возможностью чтения, HR-системы с личными данными соискателей работы, электронная почта, а также инструменты облачного мониторинга и кибербезопасности.

Разработчик фреймворка не ответил на запрос о комментариях, однако в минувшую пятницу выпустил исправленную версию Starlette 1.0.1, а компания X41 D-Sec в партнёрстве с другой компанией в сфере безопасности, Nemesis, создала онлайн-сканер, который может проверить, уязвим ли тот или иной сервер.