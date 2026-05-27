Сегодня 27 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Серверы с ИИ-агентами по всему миру оказ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Серверы с ИИ-агентами по всему миру оказались под угрозой из-за ошибки фреймворка Starlette

Сообщество разработчиков искусственного интеллекта столкнулось с критической уязвимостью во фреймворке Starlette, который лежит в основе FastAPI, а также других популярных библиотек для Python-приложений, включая vLLM и LiteLLM. По сообщению Ars Technica, ошибка позволяет злоумышленникам проникать на серверы, похищать конфиденциальные данные и ключи доступа к сторонним сервисам.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Фреймворк Starlette, который, по заявлению разработчика, получает 325 миллионов загрузок в неделю, реализует асинхронный интерфейс серверного шлюза (ASGI) и имеет доступ к MCP-серверам (Model Context Protocol). Именно через них ИИ-агенты связываются с внешними базами данных, почтовыми ящиками и календарями, сохраняя при этом учётные данные для каждого подключения, что делает MCP-серверы крайне ценной целью для атак.

Сама ошибка, получившая название BadHost и идентификатор CVE-2026-48710, заключается в некорректной обработке HTTP-заголовков и чрезвычайно проста в эксплуатации. По данным исследователей из компании Secwest, внедрение всего одного символа в заголовок Host позволяет обойти авторизацию на основе пути запроса: Starlette принимает невалидные значения Host-заголовка, из-за чего атрибут request.url.path начинает отличаться от реального пути, переданного по HTTP. Хотя официальная оценка опасности угрозы составляет 7 баллов из 10, специалисты из X41 D-Sec классифицируют её как критическую, указывая на риск SSRF (подделки серверных запросов) и, в некоторых случаях, удалённого выполнения кода.

Проблема напрямую затрагивает множество зависимых пакетов, среди которых выделяются vLLM и LiteLLM, а также прокси-серверы с совместимостью OpenAI, инструменты для управления ИИ-агентами, панели управления моделями и интерфейсы для оценки их работы. В ходе сканирования сети исследователь Маркус Вервьер (Markus Vervier) обнаружил, что в открытом доступе оказались базы данных клинических испытаний в биофармацевтике, системы верификации личности, SSH-доступ к IoT-устройствам, почтовые ящики SaaS-сервисов с возможностью чтения, HR-системы с личными данными соискателей работы, электронная почта, а также инструменты облачного мониторинга и кибербезопасности.

Разработчик фреймворка не ответил на запрос о комментариях, однако в минувшую пятницу выпустил исправленную версию Starlette 1.0.1, а компания X41 D-Sec в партнёрстве с другой компанией в сфере безопасности, Nemesis, создала онлайн-сканер, который может проверить, уязвим ли тот или иной сервер.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сделка Anthropic и Microsoft расширит спрос на ИИ ASIC и повлияет на цепочки поставок для облачного рынка
Власти США начали считать протесты против ИИ и ЦОД проявлением «антитехнологического экстремизма»
99 % руководителей компаний не исключают сокращений из-за ИИ
Смартфоны Honor массово «разучились» делать скриншоты, пожаловались пользователи
В популярной ОС для роботов обнаружена уязвимость, позволяющая перехватывать управление
Китай пресёк утечку ИИ-талантов за рубеж, запретив им выезд из страны без особого разрешения
Теги: ии-агент, уязвимость, баги, фреймворк
ии-агент, уязвимость, баги, фреймворк
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
«Цены на подписку растут, а качество игр падает»: июньская подборка PS Plus разочаровала фанатов
Классическая «Панель управления Nvidia» отправилась на пенсию — новые драйверы GeForce вышли без неё
Глава Take-Two объяснил, почему отказывается признавать Red Dead Online упущенной возможностью
Серверы с ИИ-агентами по всему миру оказались под угрозой из-за ошибки фреймворка Starlette 51 мин.
Предустановленное ПО в смартфонах Motorola начало подменять партнёрские ссылки на Amazon 2 ч.
Верховный суд РФ разрешил бывшим сотрудникам Oracle оставить себе миллионные выходные пособия 7 ч.
«Помогите нам построить Вайс-Сити»: хакеры начали массово использовать ажиотаж вокруг GTA VI против фанатов 7 ч.
Косплеер смастерил куртку из Cyberpunk 2077 с OLED-воротником, на котором можно играть в Cyberpunk 2077 8 ч.
Продажи беспощадной ролевой песочницы Kenshi превысили 3 миллиона копий, а Kenshi 2 «превзойдёт ваши ожидания» 9 ч.
Власти США начали считать протесты против ИИ и ЦОД проявлением «антитехнологического экстремизма» 11 ч.
Смартфоны Honor массово «разучились» делать скриншоты, пожаловались пользователи 12 ч.
Nvidia выпустила драйвер без «Панели управления», но с поддержкой 007 First Light, World of Tanks: Heat и других новых игр 12 ч.
В популярной ОС для роботов обнаружена уязвимость, позволяющая перехватывать управление 12 ч.
Micron Technology преодолела рубеж в $1 трлн капитализации на волне ИИ-бума 58 мин.
Qualcomm и ByteDance заключили соглашение о поставках специализированных ASIC для ИИ 2 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC 5 ч.
Серверные Arm-процессоры NVIDIA Vera обогнали современные Intel Xeon и AMD EPYC в некоторых тестах 5 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI: прокачка на максимум 6 ч.
Gigabyte подарит 1 грамм чистого золота покупателям RTX 5090 за $5250 — но не всем 7 ч.
Intel на днях представит платформу Arc G3 для портативных игровых приставок 7 ч.
Cooler Master выпустила СЖО B360 TV ARGB с 6-дюймовым поворотным экраном 7 ч.
Сделка Anthropic и Microsoft расширит спрос на ИИ ASIC и повлияет на цепочки поставок для облачного рынка 7 ч.
Silicon Power анонсировала модули памяти Xpower Cyclone R DDR5-6000 с сертификацией Asus ROG 7 ч.