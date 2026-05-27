Китай перейдёт на уличные камеры с ИИ для продвинутой слежки за населением

В Китае началась крупномасштабная модернизация сети видеонаблюдения с интеграцией передовых систем искусственного интеллекта — власти получили новые возможности следить за людьми, анализировать их поведение и прогнозировать беспорядки в реальном времени, пишет Financial Times.

Новая кампания по модернизации оказалась наиболее значительной за последние десять лет, хотя и устаревшие решения проявили себя как достаточно эффективные в задачах слежки за населением, снижении уличной преступности и обеспечения социальной стабильности. Власти страны выделяют средства на закупку камер нового поколения и актуального ПО на основе ИИ — эти средства позволяют интерпретировать сцены, выявлять модели поведения и производить поиски видеоматериалов по текстовым запросам в свободной форме. Полиции теперь не требуется просматривать большие объёмы видео самостоятельно.

За минувшие два года компании Hikvision и Huawei выпустили оборудование со встроенными системами компьютерного зрения и поддержкой больших языковых моделей. Эти устройства работают на мощных процессорах, позволяющих локально обрабатывать данные, и в первую очередь анализировать видеоматериалы на момент съёмки. Так, можно произвести поиск по запросу вроде «женщина в красной шляпе». Системы предыдущего поколения не поддерживали текстовый поиск — в качестве запроса можно было использовать только изображение.

Системы нового поколения развёртываются в густонаселённых районах городов, в том числе в зонах вокруг военных объектов и правительственных зданий. В одном из конкурсных документов говорится о закупке 175 камер высокого разрешения на сумму 900 тыс. юаней ($132,5 тыс.) — система должна обнаруживать аномальное поведение и подавать сигналы тревоги. В другом тендере приводится длинный список технологий Hikvision: камеры с ИИ, способные распознавать человека по его полу, позе и одежде. Потребность в этих системах возникла из-за роста числа актов насилия на улицах, связанных с кризисом психического здоровья у населения из-за пандемии и ослабления экономики.

Возникла новая цепочка поставок чипов ИИ, предназначенных для установки на устройства и способных обеспечивать работу мультимодальных моделей ИИ. Поставщиком производителя систем видеонаблюдения Hikvision выступает компания Shanghai Fullhan Microelectronics — она демонстрирует бурный рост, а её продукция обрабатывает алгоритмы ИИ локально без необходимости направлять поток в центры обработки данных, что сокращает время на оповещение властей о подозрительной активности.

Расходы значительно уменьшились по сравнению с теми, что потребовались на первоначальную установку систем. Установка оборудования первого поколения в середине 2010-х годов обошлась в 300 млрд юаней ($44,2 млрд), подсчитали аналитики. Сейчас в тендерной документации приводятся суммы от 1 млн ($147,4 тыс.) до 10 млн ($1,47 млн) юаней — это значит, что функции ИИ развёртываются на уже существующей инфраструктуре. Новые модели камер обходятся втрое дороже, чем существующие; хотя из-за естественного износа частично приходится заменять и их. Чаще заменяют серверы: теперешние отправляют потоки в ЦОД для обработки с помощью ИИ, а новые справляются с этой задачей локально. Клиентам это помогает экономить на облачных вычислениях.