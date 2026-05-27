Сегодня 27 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китай перейдёт на уличные камеры с ИИ дл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай перейдёт на уличные камеры с ИИ для продвинутой слежки за населением

В Китае началась крупномасштабная модернизация сети видеонаблюдения с интеграцией передовых систем искусственного интеллекта — власти получили новые возможности следить за людьми, анализировать их поведение и прогнозировать беспорядки в реальном времени, пишет Financial Times.

Источник изображения: Lianhao Qu / unsplash.com

Источник изображения: Lianhao Qu / unsplash.com

Новая кампания по модернизации оказалась наиболее значительной за последние десять лет, хотя и устаревшие решения проявили себя как достаточно эффективные в задачах слежки за населением, снижении уличной преступности и обеспечения социальной стабильности. Власти страны выделяют средства на закупку камер нового поколения и актуального ПО на основе ИИ — эти средства позволяют интерпретировать сцены, выявлять модели поведения и производить поиски видеоматериалов по текстовым запросам в свободной форме. Полиции теперь не требуется просматривать большие объёмы видео самостоятельно.

За минувшие два года компании Hikvision и Huawei выпустили оборудование со встроенными системами компьютерного зрения и поддержкой больших языковых моделей. Эти устройства работают на мощных процессорах, позволяющих локально обрабатывать данные, и в первую очередь анализировать видеоматериалы на момент съёмки. Так, можно произвести поиск по запросу вроде «женщина в красной шляпе». Системы предыдущего поколения не поддерживали текстовый поиск — в качестве запроса можно было использовать только изображение.

Источник изображения: Scott Webb / unsplash.com

Источник изображения: Scott Webb / unsplash.com

Системы нового поколения развёртываются в густонаселённых районах городов, в том числе в зонах вокруг военных объектов и правительственных зданий. В одном из конкурсных документов говорится о закупке 175 камер высокого разрешения на сумму 900 тыс. юаней ($132,5 тыс.) — система должна обнаруживать аномальное поведение и подавать сигналы тревоги. В другом тендере приводится длинный список технологий Hikvision: камеры с ИИ, способные распознавать человека по его полу, позе и одежде. Потребность в этих системах возникла из-за роста числа актов насилия на улицах, связанных с кризисом психического здоровья у населения из-за пандемии и ослабления экономики.

Возникла новая цепочка поставок чипов ИИ, предназначенных для установки на устройства и способных обеспечивать работу мультимодальных моделей ИИ. Поставщиком производителя систем видеонаблюдения Hikvision выступает компания Shanghai Fullhan Microelectronics — она демонстрирует бурный рост, а её продукция обрабатывает алгоритмы ИИ локально без необходимости направлять поток в центры обработки данных, что сокращает время на оповещение властей о подозрительной активности.

Расходы значительно уменьшились по сравнению с теми, что потребовались на первоначальную установку систем. Установка оборудования первого поколения в середине 2010-х годов обошлась в 300 млрд юаней ($44,2 млрд), подсчитали аналитики. Сейчас в тендерной документации приводятся суммы от 1 млн ($147,4 тыс.) до 10 млн ($1,47 млн) юаней — это значит, что функции ИИ развёртываются на уже существующей инфраструктуре. Новые модели камер обходятся втрое дороже, чем существующие; хотя из-за естественного износа частично приходится заменять и их. Чаще заменяют серверы: теперешние отправляют потоки в ЦОД для обработки с помощью ИИ, а новые справляются с этой задачей локально. Клиентам это помогает экономить на облачных вычислениях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай поставит на учёт всех человекоподобных роботов
Китай доставил новый экипаж на орбитальную станцию «Тяньгун» — один из тайконавтов задержится там на 12 месяцев
Трёх тайванцев арестовали за контрабанду ускорителей Nvidia в Китай в обход санкций США
Роботакси Tesla сдуваются: на линии осталось всего 20 машин, несмотря на громкие обещания Маска
Qualcomm и ByteDance заключили соглашение о поставках специализированных ASIC для ИИ
99 % руководителей компаний не исключают сокращений из-за ИИ
Теги: китай, камера, видеонаблюдение, ии
китай, камера, видеонаблюдение, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?
Microsoft выпустила первое обновление, которое ускоряет Windows 11
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
«Помогите нам построить Вайс-Сити»: хакеры начали массово использовать ажиотаж вокруг GTA VI против фанатов
HP сломала исправный пятилетний принтер обновлением прошивки и посоветовала купить новый
Трилогия классических стратегий Empire Earth спустя 25 лет вышла в Steam — в том числе российском 20 мин.
ИИ уличили в расизме при найме на работу 2 ч.
Sony без предупреждения сняла с продажи один из первых эксклюзивов PS5 2 ч.
Безумству храбрых: французский инженер троллит IT-гигантов сатирическими ИИ-нарезками с индюком 2 ч.
Apple усложнит жизнь уличным ворам — iPhone будет автоматически блокироваться, если его вырвут из рук 3 ч.
Пользователи бегут от Google из-за ИИ — поисковик DuckDuckGo резко прирос аудиторией 3 ч.
Сайт для оформления виз в Великобританию случайно опубликовал десятки тысяч паспортов и селфи заявителей 3 ч.
CD Projekt Red в разгар слухов о третьем дополнении к The Witcher 3: Wild Hunt анонсировала юбилейный стрим по «Кровь и вино» 4 ч.
Серверы с ИИ-агентами по всему миру оказались под угрозой из-за ошибки фреймворка Starlette 8 ч.
Смартфоны Motorola уличили в скрытом внедрении партнёрских ссылок Amazon 8 ч.
ByteDance спустит почти всю прошлогоднюю прибыль на ИИ — капзатраты вырастут до $70 млрд 3 мин.
Флагманским смартфонам Samsung предрекли резкое подорожание в июне 16 мин.
ИИ-пузырь раздувается: SK hynix вслед за Micron подорожала до $1 триллиона 17 мин.
Дженсен Хуанг: компании используют ИИ как удобное оправдание для массовых увольнений 18 мин.
Китайцы сделали роботу кисть с почти человеческой гибкостью — пожмёт руку, погладит и обнимет как человек 21 мин.
Китай перейдёт на уличные камеры с ИИ для продвинутой слежки за населением 43 мин.
Минцифры расширило список данных о россиянах, которые операторы должны передавать силовикам 58 мин.
Создание базы NASA на Луне начнётся с трёх миссий, которые состоятся в этом году 2 ч.
Роботакси Tesla сдуваются: на линии осталось всего 20 машин, несмотря на громкие обещания Маска 2 ч.
Дефицит памяти взвинтит цены на смартфоны — рынок откатится к уровню 2013 года 3 ч.