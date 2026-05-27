Трилогия классических стратегий Empire Earth спустя 25 лет вышла в Steam — в том числе российском

Британский издатель и разработчик Rebellion (серия Sniper Elite, Atomfall) объявил о появлении в сервисе цифровой дистрибуции Steam игр из классической серии стратегий в реальном времени Empire Earth.

Трилогия Empire Earth предлагает провести выбранную цивилизацию/фракцию от глубокой древности до далёкого будущего: открывать новые технологии, здания, оружие и построить империю, способную господствовать на Земле.

Оригинальная Empire Earth вышла в 2001 году и стала самой быстро продаваемой стратегией своего времени — 2 млн копий к релизу Empire Earth 2 в 2005-м. Заключительная часть трилогии, Empire Earth 3, последовала в 2007-м.

Спустя 25 лет после дебюта вся трилогия стала доступна в Steam. Empire Earth и Empire Earth 2 представлены в золотых изданиях, включающих официальные дополнения (The Art of Conquest и The Art of Supremacy соответственно).

Все три игры предлагают полноценные однопользовательские кампании и мультиплеер на восьмерых человек, но только по локальной сети — официальные серверы давно отключены. Поддержки языков, кроме английского, нет.

Empire Earth: Gold Edition (290 рублей в российском Steam), Empire Earth 2: Gold Edition (465 рублей) и Empire Earth 3 (465 рублей) доступны как по отдельности, так и в составе сборника Empire Earth Collection (939 рублей).

В комментариях к сопровождавшим релиз трейлерам всех трёх частей (выше прикреплён ролик первой части) пользователи приветствуют перевыпуск полюбившихся в детстве игр и надеются на продолжение серии.