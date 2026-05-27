Опубликованы изображения и технические характеристики доступного смартфона Samsung Galaxy A27

В этом году Samsung уже выпустила смартфоны Galaxy A37 и A57, и в среднем ценовом сегменте дело осталось только за Galaxy A27. Технические характеристики и внешний вид грядущего смартфона опубликовал ресурс MyMobiles.

Samsung Galaxy A27 получил обновлённый дизайн, в том числе сквозное отверстие дисплея для фронтальной камеры и три цветовых варианта: светло-розовый, синий и чёрный. Корейский производитель, очевидно, решил отказаться от ярких расцветок, которые были у Galaxy A26, чтобы расширить аудиторию смартфона.

Важнейшим нововведением стал отказ от прошлогоднего чипа Samsung Exynos 1380 в пользу Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 — этот процессор обеспечит более высокие производительность и эффективность, а также, возможно, решит некоторые проблемы с перегревом, свойственные чипам Exynos. Samsung Galaxy A27 комплектуется 6,7-дюймовым дисплеем Full HD — его характеристики не указываются, но, вероятно, это будет AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц.

На смену 13-мегапиксельной фронтальной камере пришла 12-мегапиксельная, но она получила более качественный сенсор с возможностью делать достойные снимки при слабом освещении, и, возможно, поддержку видеосъёмки в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. Основная 50-мегапиксельная камера Samsung Galaxy A27 унаследована от прошлогоднего A26; а на смену 8-мегапиксельной сверхширокоугольной пришла 5-мегапиксельная; дополнит их 2-мегапиксельная для макросъёмки.

Слота для карт памяти microSD не будет. Прочие характеристики не изменились: до 8 Гбайт оперативной памяти, до 256 Гбайт на встроенном накопителе, аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт и та же масса около 200 г. Samsung Galaxy A27 стал немного шире (78,2 мм) и толще (7,8 мм) предшественника. В качестве программной платформы выступает Android 16 с надстройкой One UI 8.5. Поступление смартфона в продажу ожидается во второй половине 2026 года.