Стартовали российские продажи смарт-часов Huawei Watch Fit 5 и приём предзаказов на Watch Fit 5 Pro

В России открылись продажи умных часов Huawei Watch Fit 5, которые отличаются привлекательным дизайном и широким набором функций для занятий спортом; а также приём предварительных заказов на модель Watch Fit 5 Pro — они предлагают передовые возможности мониторинга здоровья и фитнеса.

Huawei Watch Fit 5 имеют режим мини-тренировок, позволяющий поддерживать физическую активность в течение дня — упражнения длительностью от 30 секунд до нескольких минут можно выполнять в любом месте и без снарядов. Умные часы распознают поездки на велосипеде и отображают ключевые показатели в реальном времени. Huawei Watch Fit 5 располагают 1,82-дюймовым дисплеем яркостью до 2500 кд/м²; его полезная площадь составляет 79 %. Аккумулятор с высоким содержанием кремния обеспечивает до 7 дней работы в обычном режиме и до 10 дней при минимальном использовании. Устройство доступно в серебристом, сиреневом, белом, чёрном и зелёном цветах.

Модель Huawei Watch Fit 5 Pro представлена в чёрном, белом и оранжевом цветах — версия в белом исполнении изготовлена из прочного металла с эффектом нанокерамического покрытия. Безель изготовлен из титанового сплава, рамка корпуса — из алюминиевого, дисплей имеет защиту из сапфирового стекла. Экран имеет размер 1,92 дюйма, толщина рамок составляет 1,8 мм, полезная площадь — 83 %, пиковая яркость — 3000 кд/м². Умные часы поддерживают тренировки на открытом воздухе в профессиональном режиме; есть продвинутые функции для любителей бега и гольфа. Функции мониторинга фибрилляции предсердий, предупреждений о подозрении на экстрасистолию, приложение «ЭКГ» и определение жёсткости артерий позволяет выявлять проблемы со здоровьем на ранних этапах. Есть набор функций мониторинга женского здоровья.

Младшие Huawei Watch Fit 5 имеют ценник 18 999 руб.; первые покупатели получат скидку и некоторые привилегии на сервисах от производителя. Стоимость старших Huawei Watch Fit 5 Pro составляет 25 999 руб.; оформившим предзаказ также предлагается скидка и доступ к сервисам от Huawei.