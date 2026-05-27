Сегодня 27 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки После премиальных Googlebook выйдут Andr...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

После премиальных Googlebook выйдут Android-ноутбуки подешевле, пообещала Google

Когда Google анонсировала лэптопы новой серии Googlebook, она позиционировала их как компьютеры премиум-класса под управлением Android и с интеграцией помощника с искусственным интеллектом Gemini. Это вызвало некоторое недоумение и вопросы о дальнейшей судьбе хромбуков — используемых преимущественно в образовании недорогих ноутбуков на Chrome OS.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

На эти вопросы компания подготовила ответ: первые модели серии Googlebook будут ориентированы на премиальный сегмент, но за ними компания намеревается выпускать и более дешёвые модели. «Мы всегда хотели, чтобы технологии, рабочие инструменты и доступ к информации не зависели от ценовой категории, поэтому со временем мы снизим цены, но эти первые устройства будут суперпремиальными», — заявил вице-президент Google и глава подразделения ChromeOS Джон Малетис (John Maletis).

Сейчас хромбуки и Googlebook ориентированы на совершенно разные рынки. Первые стали востребованными благодаря низкой цене, простоте в управлении и комфортным сценариям использования; вторые позиционируются как флагманские ПК, призванные выступать конкурентами MacBook и премиальным ПК под Windows. Если Googlebook охватят нижний ценовой сегмент, необходимость в хромбуках отпадёт. При этом Google пообещала, что хромбуки будут выпускаться до следующего года, существующие устройства станут получать долгосрочные обновления ПО, а некоторые хромбуки можно будет перевести на интерфейс Googlebook. Создаётся впечатление, что Google подготовила хромбукам всестороннюю замену.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В некоторых Googlebook будут использоваться процессоры Intel
Мировые продажи планшетов замерли, а хромбуков — резко обвалились
Из-за дефицита памяти сильнее всего пострадают поставки хромбуков
MediaTek намекнула на выпуск первого чипа для Windows-ноутбуков в преддверии Computex 2026
Lenovo представила ноутбук IdeaPad Slim 5i на чипе Intel Wildcat Lake — это прямой конкурент MacBook Neo
Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят
Теги: google, googlebook, хромбук
google, googlebook, хромбук
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
Флагманским смартфонам Samsung предрекли резкое подорожание в июне
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
HP сломала исправный пятилетний принтер обновлением прошивки и посоветовала купить новый
Alibaba заявила, что смогла запустить Android 16 на процессорах RISC-V 2 ч.
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России 2 ч.
«Будто снова вернулся домой»: художник покорил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Балморы в реалистичном масштабе 4 ч.
CD Projekt Red анонсировала сюжетное дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3: Wild Hunt и повышение системных требований игры 5 ч.
Трилогия классических стратегий Empire Earth спустя 25 лет вышла в Steam — в том числе российском 6 ч.
ИИ уличили в расизме при найме на работу 6 ч.
Sony без предупреждения сняла с продажи один из первых эксклюзивов PS5 7 ч.
Безумству храбрых: французский инженер троллит IT-гигантов сатирическими ИИ-нарезками с индюком 7 ч.
Apple усложнит жизнь уличным ворам — iPhone будет автоматически блокироваться, если его вырвут из рук 7 ч.
Пользователи бегут от Google из-за ИИ — поисковик DuckDuckGo резко прирос аудиторией 7 ч.
Raspberry Pi 6 выйдет не раньше 2028 года 27 мин.
SpaceX признала: для орбитального ИИ ей катастрофически не хватает чипов — и TeraFab может не спасти 45 мин.
После премиальных Googlebook выйдут Android-ноутбуки подешевле, пообещала Google 53 мин.
Broadcom представила чип-шлюз 50G PON с ИИ и постквантовой криптографией 2 ч.
Bull поставила Финляндии суперкомпьютер Roihu с производительностью до 49 Пфлопс 2 ч.
«Росатом» изготовил и отправил на верфь первый реактор РИТМ для плавучей АЭС 2 ч.
Германия и Испания выступили против отказа от оборудования Huawei по требованию ЕС 2 ч.
Охлаждать процессоры без возни с термопастой поможет термопрокладка на углеродных нанотрубках 3 ч.
Беспилотный автобус в Гётеборге успел совершить только два рейса — и в него врезался трамвай 4 ч.
Logitech представила эргономичный комплект мыши и клавиатуры Signature Comfort Plus 4 ч.