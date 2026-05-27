После премиальных Googlebook выйдут Android-ноутбуки подешевле, пообещала Google

Когда Google анонсировала лэптопы новой серии Googlebook, она позиционировала их как компьютеры премиум-класса под управлением Android и с интеграцией помощника с искусственным интеллектом Gemini. Это вызвало некоторое недоумение и вопросы о дальнейшей судьбе хромбуков — используемых преимущественно в образовании недорогих ноутбуков на Chrome OS.

На эти вопросы компания подготовила ответ: первые модели серии Googlebook будут ориентированы на премиальный сегмент, но за ними компания намеревается выпускать и более дешёвые модели. «Мы всегда хотели, чтобы технологии, рабочие инструменты и доступ к информации не зависели от ценовой категории, поэтому со временем мы снизим цены, но эти первые устройства будут суперпремиальными», — заявил вице-президент Google и глава подразделения ChromeOS Джон Малетис (John Maletis).

Сейчас хромбуки и Googlebook ориентированы на совершенно разные рынки. Первые стали востребованными благодаря низкой цене, простоте в управлении и комфортным сценариям использования; вторые позиционируются как флагманские ПК, призванные выступать конкурентами MacBook и премиальным ПК под Windows. Если Googlebook охватят нижний ценовой сегмент, необходимость в хромбуках отпадёт. При этом Google пообещала, что хромбуки будут выпускаться до следующего года, существующие устройства станут получать долгосрочные обновления ПО, а некоторые хромбуки можно будет перевести на интерфейс Googlebook. Создаётся впечатление, что Google подготовила хромбукам всестороннюю замену.