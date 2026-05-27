Raspberry Pi 6 выйдет не раньше 2028 года

Компания Raspberry Pi официально рассказала о планах на обновление своей популярной экосистемы одноплатных компьютеров. Впервые затронув вопрос модели нового поколения, в компании отметили, что теперешняя Raspberry Pi 5 может сохранять актуальность до 2028 года и далее — сейчас ей уже почти три.

Raspberry Pi выступила с официальным комментарием по поводу флагманского одноплатного компьютера: Raspberry Pi 5 вышел в сентябре 2023 года; чуть более года спустя он вышел как встроенный в клавиатуру; а в сентябре 2025 года линейку дополнила альтернатива с механической клавиатурой.

Казалось бы, теперь пришло время подумать о Raspberry Pi 6, но в компании заявили, что спешить с выпуском компьютера нового поколения не намерены. В ходе серии вопросов и ответов на платформе Reddit официальный аккаунт написал: «Если посмотреть на исторический темп выпуска основных платформ, то это примерно каждые 4–4,5 года. Исходя из этого, не раньше начала 2028 года».

Формат Raspberry Pi «действительно имеет потенциал как платформа», поэтому модель пятого поколения вполне способна «ещё некоторое время оставаться флагманом». А поставки Raspberry Pi 6 начнутся через пять лет с момента выхода предшественника. Одноплатный компьютер шестого поколения сохранит те же формфактор и набор функций, что и предшественник — изменения будут «количественными», но не качественными.