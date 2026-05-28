«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN

Компания «Базис», лидер российского рынка ПО для управления динамической инфраструктурой, выпустила обновление платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI) — Basis Workplace 3.3. Главным событием релиза стала нативная интеграция протокола передачи данных Basis Connect, разработанного «Базис» для расширения возможностей VDI-платформы и упрощения её развёртывания. Помимо этого в версии 3.3 появились новые возможности для работы в крупных и территориально распределённых инсталляциях, добавлена поддержка программно-определяемых сетей Basis SDN при работе с Basis Dynamix Enterprise, а также реализован ряд улучшений в области администрирования, безопасности и интеграции с корпоративными системами.

Собственный протокол доставки

Ключевым нововведением Basis Workplace 3.3 стала интеграция Basis Connect — собственного протокола передачи данных между клиентом и виртуальным рабочим местом. При этом «Базис» сохраняет поддержку сторонних протоколов доставки, среди которых RX и Loudplay — это одно из востребованных у заказчиков преимуществ платформы.

Качество и скорость обмена данными напрямую определяют уровень комфорта пользователя при работе в виртуальной среде: сможет ли он использовать ресурсоёмкие приложения, периферийные устройства и участвовать в видеоконференциях без потерь качества. Для обеспечения необходимого уровня комфорта могут использоваться проприетарные протоколы, требующие отдельных лицензий, либо open-source протоколы, нуждающиеся в доработке и поддержке. Наличие собственного протокола передачи данных в составе Basis Workplace позволяет избежать зависимости от сторонних решений, упростить внедрение платформы и обеспечить заказчикам более предсказуемую эксплуатацию.

Настройки протокола Basis Connect (Источник изображений: «Базис»)

В первой публичной версии Basis Connect реализована передача изображения и звука, работа с буфером обмена (текст, файлы, папки, изображения), поддержка клавиатуры, мыши, принтеров, сканеров и других периферийных устройств, включая USB-токены для использования сертификатов внутри виртуального рабочего места.

Нативная интеграция с Basis SDN

В новой версии продолжается развитие модульной архитектуры драйверов, которая в Basis Workplace 3.2 обеспечила нативное подключение к Basis Dynamix Enterprise и OpenStack. Теперь платформа виртуализации на основе Basis Dynamix Enterprise может работать в связке с Basis SDN — решением, отвечающим в экосистеме «Базиса» за управление сетевой инфраструктурой. Это позволяет заказчикам построить полностью отечественный стек инфраструктуры виртуальных рабочих мест на продуктах «Базис»: от серверной виртуализации и управления сетью до VDI-платформы.

Усиленная отказоустойчивость крупных инсталляций

В Basis Workplace 3.3 была реализована возможность установки резервного бэкенда: при неисправности основного, система автоматически переключается на резервный, обеспечивая непрерывность работы. Добавлена балансировка нагрузки на брокеров через механизм Global Server Load Balancing (GSLB). Появилась возможность задавать в параметрах службы каталогов сразу несколько IP-адресов и портов: при недоступности одного из них система переключается на следующий по списку, что исключает зависимость от единственного контроллера домена.

Управление сервисами и брокерами

Развитие получила и реализация геораспределённой VDI. Теперь каждая площадка такой конфигурации имеет собственный сертификат для безопасного доступа, а ключи площадок генерируются непосредственно в списке площадок — это упрощает процедуру их подключения и обеспечивает изоляцию доверия между ЦОД.

Дополнительный механизм надёжности — возможность отката на предыдущую версию сервиса. Если после обновления возникают непредвиденные проблемы, администратор может вернуться к работоспособной версии без сложных операций восстановления.

Новые инструменты администрирования

В Basis Workplace 3.3 был расширен набор средств управления и мониторинга платформы. Появились новые инструменты для визуализации текущего состояния системы и анализа исторических данных о работе виртуальных машин, в результате администраторы получили более полную картину происходящего в инфраструктуре. Также была ускорена повседневная работа — ряд операций теперь можно выполнять над несколькими пулами и виртуальными машинами одновременно, а часть задач по управлению инфраструктурой переведена в панель управления.

Дополнительно, были расширены возможности аудита: по основным сценариям работы пользователей и администраторов теперь можно формировать отчёты за произвольный период.

Список SSO-провайдеров

В версии 3.3 расширен список поддерживаемых служб каталогов и провайдеров аутентификации, а также добавлены инструменты для интеграции с корпоративным контуром информационной безопасности. В результате повысилось удобство управления подключениями, улучшился контроль доступа администраторов и пользователей.

«При создании Basis Connect мы ориентировались на запросы заказчиков на нативный протокол передачи данных в составе Basis Workplace. Он позволяет обеспечивать высокое качество работы в виртуальной среде, не требует отдельных лицензий на проприетарные протоколы и упрощает эксплуатацию платформы. Что касается интеграции с Basis SDN, то здесь мы считаем принципиально важным, чтобы возможности нашего программно-определяемого решения были доступны в других продуктах экосистемы. Для заказчиков это означает более удобное управление сетевой частью виртуальной инфраструктуры, более быстрое развёртывание рабочих мест и более высокий уровень контроля над безопасностью и сегментацией среды», — прокомментировал Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

Теги: vdi, базис, виртуализация, сделано в россии
