Apple повысила выплаты за старые iPhone и MacBook по программе трейд-ин

Сегодня компания Apple обновила максимальные суммы, в которые оценивает iPhone, Apple Watch, Mac, iPad и смартфоны на Android при сдаче в трейд-ин. В большинстве случаев обмен старого устройства на новое стал немного выгоднее, но для некоторых гаджетов оценочная стоимость снизилась.

Ниже приведены максимальные суммы, на которые можно рассчитывать при сдаче того или иного устройства в трейд-ин, а в скобках указаны прежние максимумы.

Оценочная стоимость iPhone изменилась следующим образом:

iPhone 16 Pro Max: $695 ($685);

iPhone 16 Pro: $560 ($550);

iPhone 16 Plus: $465 ($455);

iPhone 16: $460 ($435).

Стоимость обмена iPad также выросла для всех моделей:

iPad Pro: $690 ($670);

iPad Air: $460 ($445);

iPad: $235 ($220);

iPad mini: $265 ($250).

Для Apple Watch изменения оказались более неоднозначны:

Apple Watch Ultra 2: $305 ($295);

Apple Watch Series 9: $130 ($120);

Apple Watch Series 10: $150 ($150);

Apple Watch Ultra: $205 ($215).

Для ноутбуков и ПК ситуация следующая:

MacBook Pro: $690 ($685);

MacBook Air: $520 ($485);

iMac: $355 ($355);

iMac Pro: $315 ($325);

Mac mini: $375 ($340);

Mac Studio: $1045 ($975);

Mac Pro: $2045 ($2090);

Apple также обновила оценочную стоимость обмена телефонов на Android, снизив максимальную сумму с $370 до $360. Полный список всех вариантов трейд-ин опубликован на сайте компании. Apple регулярно корректирует оценочную стоимость обмена в зависимости от спроса и предложения.