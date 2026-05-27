Apple повысила выплаты за старые iPhone и MacBook по программе трейд-ин

Сегодня компания Apple обновила максимальные суммы, в которые оценивает iPhone, Apple Watch, Mac, iPad и смартфоны на Android при сдаче в трейд-ин. В большинстве случаев обмен старого устройства на новое стал немного выгоднее, но для некоторых гаджетов оценочная стоимость снизилась.

Источник изображения: Apple

Ниже приведены максимальные суммы, на которые можно рассчитывать при сдаче того или иного устройства в трейд-ин, а в скобках указаны прежние максимумы.

Оценочная стоимость iPhone изменилась следующим образом:

  • iPhone 16 Pro Max: $695 ($685);
  • iPhone 16 Pro: $560 ($550);
  • iPhone 16 Plus: $465 ($455);
  • iPhone 16: $460 ($435).

Стоимость обмена iPad также выросла для всех моделей:

  • iPad Pro: $690 ($670);
  • iPad Air: $460 ($445);
  • iPad: $235 ($220);
  • iPad mini: $265 ($250).

Для Apple Watch изменения оказались более неоднозначны:

  • Apple Watch Ultra 2: $305 ($295);
  • Apple Watch Series 9: $130 ($120);
  • Apple Watch Series 10: $150 ($150);
  • Apple Watch Ultra: $205 ($215).

Для ноутбуков и ПК ситуация следующая:

  • MacBook Pro: $690 ($685);
  • MacBook Air: $520 ($485);
  • iMac: $355 ($355);
  • iMac Pro: $315 ($325);
  • Mac mini: $375 ($340);
  • Mac Studio: $1045 ($975);
  • Mac Pro: $2045 ($2090);

Apple также обновила оценочную стоимость обмена телефонов на Android, снизив максимальную сумму с $370 до $360. Полный список всех вариантов трейд-ин опубликован на сайте компании. Apple регулярно корректирует оценочную стоимость обмена в зависимости от спроса и предложения.

Теги: apple, трейд-ин, оценка, устройства, обмен
