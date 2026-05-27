MediaTek представила чип Dimensity 8550 для мощных смартфонов среднего уровня — он поддерживает Gemini Nano v3

Недавно Google анонсировала Gemini Intelligence с интерактивным интерфейсом на Android-смартфонах. Однако системные требования могут «оставить за бортом» даже некоторые флагманские устройства. Новая однокристальная мобильная платформа MediaTek Dimensity 8550 получила дополнительные блоки, которые потенциально смогут обеспечить работу Gemini Intelligence даже на сравнительно доступных смартфонах средней ценовой категории.

4-нанометровый Dimensity 8550 основан на восьмиядерном чипе Cortex-A725 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, графическом процессоре Mali-G720 MC8 и нейронном процессоре MediaTek NPU 880. Он практически идентичен ранее анонсированному Dimensity 8500. Единственное отличие — наличие так называемого LLM Booster («Ускоритель больших языковых моделей») с поддержкой ИИ-модели Google Gemini Nano V3, которая требуется для работы с Gemini Intelligence.

В настоящее время лишь немногие устройства поддерживают Gemini Nano v3, включая серию Galaxy S26, линейку Google Pixel 10 и OnePlus 15. Однако такие устройства, как серия Google Pixel 9, OnePlus 13, Samsung Galaxy Z Fold 7 и Xiaomi 17 Ultra, поддерживают лишь Gemini Nano v2. Таким образом, все эти устройства не смогут запустить Gemini Intelligence — по крайней мере, без обновления версии Gemini Nano со стороны Google.

Само по себе наличие процессора Dimensity 8550 не гарантирует возможности запуска Gemini Intelligence — требуется как минимум 12 Гбайт оперативной памяти и «подходящий» чипсет, так что одной лишь поддержки Gemini Nano v3 может оказаться недостаточно.

Первым смартфоном на аппаратной платформе Dimensity 8550 стала китайская версия Honor 600 Pro.