Спустя пять лет после анонса разработка новой Dragon Quest стартовала с нуля — первый трейлер и подробности Dragon Quest XII: Beyond Dreams

Фанаты знаковой серии японских ролевых игр Dragon Quest ждут продолжения Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age уже без малого десять лет, и конца этому ожиданию пока не видно. Разработка следующей номерной части стартовала с нуля.

Напомним, Square Enix представила Dragon Quest XII: The Flames of Fate на 35-летний юбилей серии в 2021 году. Сообщалось, что игра предложит более мрачный и взрослый контент, а также изменённую (но «очень интересную») боевую систему.

Как стало известно в рамках трансляции к 40-летию Dragon Quest, за прошедшие с оригинального анонса пять лет Dragon Quest XII сменила подзаголовок с The Flames of Fate на Beyond Dreams и пережила перезагрузку разработки.

Девятиминутная программа (см. видео выше) включает дебютный трейлер Dragon Quest XII: Beyond Dreams. Полутораминутный ролик позволяет оценить красочное окружение и своеобразный дизайн основных персонажей.

По словам соавтора серии Юдзи Хории (Yuji Horii), главным героем Dragon Quest XII станет юноша, который видит во сне странные видения: «Что находится за гранью грёз? Наверняка не мир тьмы, а светлое и захватывающее будущее».

Хории подтвердил, что с Beyond Dreams команда пошла в ином направлении от анонсированного в 2021 году, но надеется на благосклонность фанатов. В рамках перезапуска разработки Square Enix пересобрала коллектив в ответе за игру.

Dragon Quest XII: Beyond Dreams предложит дизайн персонажей скончавшегося в 2024 году создателя Dragon Ball Акиры Ториямы (Akira Toriyama) и музыку композитора серии Коити Сугиямы (Koichi Sugiyama). Другие подробности не раскрываются.

Теги: dragon quest xii: the flames of fate, dragon quest xii: beyond dreams, square enix, ролевая игра
