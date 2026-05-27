Robinhood выпустила кредитку для ИИ-агентов, чтобы те могли оплачивать покупки за пользователей

Компания Robinhood предложила своим клиентам специальную версию кредитных карт, с помощью которых ИИ-агенты смогут совершать покупки от их имени. Используя виртуальную карту Robinhood Gold, ИИ-агент сам расплатится за товар или услугу, как только будут выполнены заданные пользователем условия, например, снижение цены или появление в продаже билетов на концерт.

ИИ-агенту не присваивается номер оригинальной карты клиента, вместо этого ему назначается связанная виртуальная карта, которую можно удалить в любое время. Сервис обещает усиленные меры безопасности, в том числе возможность установить ежемесячный лимит расходов агента или получать уведомлений о транзакциях, превышающих определённую сумму. И, как и в случае с традиционной картой Robinhood Gold, за покупки, совершенные через агента, будет начисляться 3 % кэшбэка.

Robinhood — не единственная компания, предлагающая покупки через агентов с помощью кредитной карты. Платёжные системы Stripe и Ramp также предлагают виртуальные карты для агентов, а Visa и Mastercard внедрили соответствующие услуги обработки и безопасности для таких карт. Robinhood стал первым крупным розничным брендом, предлагающим своим пользователям покупки через агентов с помощью кредитных карт. В настоящее время у компании около 700 000 клиентов Robinhood Gold.

Хотя Robinhood и другие компании, включая Coinbase, оптимистично настроены в отношении агентской коммерции, практические препятствия всё же существуют. Необходимо убедить продавцов принимать платежи от агентов и определить ответственных за неудачные и мошеннические транзакции. Кроме того, многим потребителям потребуется время на освоение технических аспектов.

По словам вице-президента по продуктам Robinhood Абхишека Фатехпурии (Abhishek Fatehpuria), первая волна предложений компании в области ИИ ориентирована в первую очередь на технически подкованных пользователей. «Мы хотим побудить первых пользователей агентов использовать собственные инструменты, — сказал Фатехпурия. — Это все ещё начальный этап, и мы хотим учиться у этой аудитории».

Для совершения покупок через агента держатели карт Robinhood Gold должны поручить своим агентам подключиться через открытый протокол Model Context Protocol (MCP) к внешним источникам данных и инструментам, способным получать и понимать команды, отдаваемые агентом.

Robinhood также объявила о возможности для клиентов участвовать в торговле через агента. На практике это будет означать описание различных торговых операций — таких как ребалансировка портфеля в ответ на определённые события или покупка акций по заданной цене — и доверие агенту их выполнения.

«Наша миссия всегда заключалась в демократизации финансов для всех, и теперь эта миссия распространяется и на агентов искусственного интеллекта», — заявил генеральный директор Robinhood Влад Тенев (Vlad Tenev).

