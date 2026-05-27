Кодзима наконец покорил космос, но лишь в ИИ-рекламе для Prada

Прославленный японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima) не раз говорил о желании улететь в космос и наконец осуществил давнюю мечту. Но не в том виде, на какой могли рассчитывать игроки.

Как подметил портал PC Gamer, Кодзима вместе с датским режиссёром и своим другом Николасом Виндингом Рефном (Nicolas Winding Refn) «снялся» в короткометражном фильме для рекламы итальянского модного дома Prada.

Шестиминутная короткометражка под названием Satellites II дебютирует на закрытом мероприятии Prada Mode в Нью-Йорке (пройдёт с 3 по 7 июня), а пока режиссёр предлагает ознакомиться с полутораминутным тизером.

По сюжету космические путешественники в лице Кодзимы и Рефна после передряги на негостеприимной планете прибывают на летающей тарелке в нью-йоркский отель «Челси», чтобы «начать своё сюрреалистическое пребывание».

«Созданный в сотрудничестве с Prada, этот проект — и художественный эксперимент, и несерьёзное исследование новых творческих возможностей с помощью ИИ-технологий», — заявил Рефн в разговоре с Women's Wear Daily.

Пользователи в комментариях массово раскритиковали Рефна, Кодзиму и Prada за продвижение ИИ в творческих задачах. «Грустно видеть, как такие великие творцы опускаются до генеративного ИИ-мусора», — сетует JustinVinall.

Кодзима признался в декабрьском интервью CNN, что не заинтересован в создании игр с помощью нейросетей, но не стал исключать перспективности ИИ для модификации органов управления или «оживления» NPC.