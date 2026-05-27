No Man’s Sky получила обновление The Swarm с фракциями для игроков, роем дронов и масштабными космическими сражениями

Разработчики из Hello Games представили очередное обновление для вышедшей почти 10 лет назад космической песочницы No Man’s Sky. Апдейт получил название The Swarm (версия 6.4) и предложит игрокам принять участие в сражениях против Стеклянного Улья (Hive of Glass).

Масштабные космические битвы — ключевая тема The Swarm. Геймеры получили возможность присоединиться к одной из трёх фракций, которые начнут противостоять Стеклянному Улью — вооружённому лазерным лучом разрушительной мощи огромному инопланетному кораблю, охраняемому роем дронов.

За участие в битвах полагается множество наград, среди которых есть уникальный комплект брони, реактивный ранец, оружие и многое другое. Общий счёт выбранной фракции тоже имеет значение, ведь в случае победы её участники будут отмечены особым образом.

No Man’s Sky вышла в августе 2016 года и с тех пор получила свыше трёх десятков крупных обновлений. Игра доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2.

no man's sky, hello games, песочница
