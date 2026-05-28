Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Яндекс» представил Alice AI LLM Flash —...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса

«Яндекс» объявил о запуске быстрой модели искусственного интеллекта Alice AI LLM Flash, оптимизированной для решения наиболее востребованных задач бизнеса. Она эффективно справляется с обработкой текстов и документов — для бизнес-клиентов «Яндекса» это почти 60 % всех задач, сообщили в компании. Работа с ней обходится впятеро дешевле существующих аналогов, и подключить её уже можно на облачной платформе Yandex AI Studio.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Наиболее эффективна Alice AI LLM Flash в сценариях, когда требуется качественный ответ за минимальное время при работе с большими объёмам данных или при запуске диалогов. Она справится с модерацией контента на сайте и сортировке обращений в техподдержку. Малый бизнес сможет оптимизировать затраты, а крупный — ускорить работу основанных на ИИ приложений.

По качеству решения бизнес задач новая Alice AI LLM Flash в 56 % случаев оказывается лучше выступающей в том же классе OpenAI GPT-5.4 mini: в 73 % случаев она лучше в диалогах; в 66 % случаев — в структуризации и обобщении текста; в 61 % — в поиске по файлам и базам знаний.

На облачной платформе Yandex AI Studio также открыт доступ к новой модели DeepSeek V4 Flash — она первая в России предлагает контекстное окно в 1 млн токенов. Китайскую нейросеть можно использовать для создания ИИ-агентов, анализа крупных документов и решения сложных многоэтапных задач — плюс она в полтора раза дешевле DeepSeek V3.2, выступающей предшественницей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» запустит ИИ-генератор сайтов и веб-приложений по текстовому описанию
«У магазина поверните направо»: «Яндекс Карты» теперь указывают на понятные ориентиры, объясняя маршрут
В 9 из 10 умных колонок в России встроена «Яндекс Алиса» — россияне стали чаще выбирать дорогие модели
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google
Robinhood выпустила кредитку для ИИ-агентов, чтобы те могли оплачивать покупки за пользователей
Кодзима наконец покорил космос, но лишь в ИИ-рекламе для Prada
Теги: яндекс, алиса, ии
яндекс, алиса, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
LG задумалась о продаже своего 60-летнего телевизионного бизнеса китайской Hisense
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 22 мин.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 54 мин.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 2 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 3 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 4 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 4 ч.
Инсайдер раскрыл дату выхода Halo: Campaign Evolved — ремейка легендарного шутера от Bungie 5 ч.
Meta запустила платные подписки Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus за $3–4 в месяц 5 ч.
YouTube научился собирать персональную ленту видео по описанию 13 ч.
Google и CrowdStrike обезвредили ботнет Glassworm, два года атаковавший разработчиков открытого ПО 13 ч.
Представлены быстрые и эффективные умные очки RayNeo V4 с камерой и чипом Qualcomm за $325 30 мин.
Больше 200 дюймов на носу: RayNeo представила AR-очки GT и GT Max с поддержкой Dolby Vision 42 мин.
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся 52 мин.
Samsung Display представила первый в мире дисплей QD-OLED с 4K при 360 Гц и потрясающими 680 Гц в Full HD 2 ч.
Broadcom представила высокоинтегрированные SoC для маршрутизаторов Wi-Fi 8 2 ч.
TSMC повысит премии сотрудникам более чем на 30 % после волнений в коллективе 3 ч.
ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров 3 ч.
Cisco добавит поддержку SONiC в коммутаторы N9000 для ЦОД 3 ч.
В Великобритании выставили на аукцион три суперкомпьютера Cray из 1990-х 3 ч.
ИИ осветят путь: Goldman Sachs прогнозирует резкий рост рынка оптических сетей 4 ч.