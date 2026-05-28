«Яндекс» объявил о запуске быстрой модели искусственного интеллекта Alice AI LLM Flash, оптимизированной для решения наиболее востребованных задач бизнеса. Она эффективно справляется с обработкой текстов и документов — для бизнес-клиентов «Яндекса» это почти 60 % всех задач, сообщили в компании. Работа с ней обходится впятеро дешевле существующих аналогов, и подключить её уже можно на облачной платформе Yandex AI Studio.

Наиболее эффективна Alice AI LLM Flash в сценариях, когда требуется качественный ответ за минимальное время при работе с большими объёмам данных или при запуске диалогов. Она справится с модерацией контента на сайте и сортировке обращений в техподдержку. Малый бизнес сможет оптимизировать затраты, а крупный — ускорить работу основанных на ИИ приложений.

По качеству решения бизнес задач новая Alice AI LLM Flash в 56 % случаев оказывается лучше выступающей в том же классе OpenAI GPT-5.4 mini: в 73 % случаев она лучше в диалогах; в 66 % случаев — в структуризации и обобщении текста; в 61 % — в поиске по файлам и базам знаний.

На облачной платформе Yandex AI Studio также открыт доступ к новой модели DeepSeek V4 Flash — она первая в России предлагает контекстное окно в 1 млн токенов. Китайскую нейросеть можно использовать для создания ИИ-агентов, анализа крупных документов и решения сложных многоэтапных задач — плюс она в полтора раза дешевле DeepSeek V3.2, выступающей предшественницей.