Больше 200 дюймов на носу: RayNeo представила AR-очки GT и GT Max с поддержкой Dolby Vision

Компания RayNeo, поддерживаемая TCL, представила новую серию очков дополненной реальности RayNeo GT, которая включает флагманскую модель RayNeo GT Max и базовую RayNeo GT. Новинки предлагают огромный виртуальный экран благодаря расширенному полю зрения, а также поддержку Dolby Vision.

Согласно заявлению компании, RayNeo GT Max получили самое широкое поле зрения среди представленных на рынке потребительских AR-очков — 59°. Для сравнения, большинство AR-очков имеют поле зрения 45°. RayNeo утверждает, что это обеспечивает эффект экрана с диагональю 267 дюймов на расстоянии 6 м, что ставит устройство в один ряд с широкоформатной кинематографической системой IMAX.

Для этого RayNeo разработала новый оптический модуль Peacock Optical Engine 3.0 Max, который использует призматический световой модуль и многослойную технологию отражения. По словам RayNeo, из-за возросшей сложности конструкции время производства одного оптического модуля увеличилось на 60 %, а себестоимость выросла более чем вдвое, но при этом удалось уменьшить общую толщину на 29 %.

Для дисплея используется micro-OLED-панель пятого с половиной поколения с двухслойной конструкцией для обеспечения более высокой яркости, цветопередачи и контрастности. Для настройки изображения RayNeo привлекла специалистов лаборатории качества изображения TCL. Сообщается, что очки получили режим Pure Cinema, позволяющий сохранить первоначальный замысел создателей, а не искусственно завышать насыщенность.

Благодаря сотрудничеству с Dolby Laboratories модель GT Max официально стала первыми в мире AR-очками с поддержкой Dolby Vision. Для воспроизведения контента Dolby Vision понадобится новая приставка RayNeo Magic Box 2 Dolby Vision Edition. Компания также заключила соглашения о сотрудничестве с видеосервисами Youku, Tencent Video, iQIYI и Bilibili для обеспечения доступа к контенту.

Работу GT Max обеспечивают два специализированных чипа: Vision 4000 для обработки изображений и Zone 360 для пространственных вычислений. В тандеме они обеспечивают три режима отображения — режим слежения, режим пространственной фиксации и режим стабилизации изображения, поддерживающие возможность просмотра фильмов как дома, так и во время поездки в поезде.

Качественный звук RayNeo GT Max обеспечивают специальные динамики в форме гоночной трассы с поддержкой пространственного аудио и отслеживания положения головы — направленность звука смещается в зависимости от положения изображения в пространстве. Настройку звука обеспечила Bang & Olufsen. Вес GT Max составляет 78 г. Сообщается, что RayNeo потратила шесть месяцев на то, чтобы уменьшить вес очков с 89 г у прототипа. Очки также поддерживают установку рецептурных линз и предлагаются в размерах S, M и L.

В свою очередь, базовая модель RayNeo GT поддерживает угол обзора 48°, имеет вес 68 г при более скромной функциональности, но при этом тоже получила двухчиповую конфигурацию и поддержку пространственных режимов.

Новинки уже доступны для предзаказа, а старт поставок намечен на 30 мая. Цена RayNeo GT Max начинается с 2599 юаней (около $385). Стоимость RayNeo GT составляет 1899 юаней (около $280). Цена Magic Box 2 Dolby Vision Edition равна 999 юаням (около $150).

Теги: rayneo, ar-очки, дополненная реальность
