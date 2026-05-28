Представлены быстрые и эффективные умные очки RayNeo V4 с камерой и чипом Qualcomm за $325

Представлены умные очки RayNeo V4, который по сравнению с предшествующей моделью не предлагают новых функций искусственного интеллекта — производитель сделал ставку на оптимизацию существующих, увеличив скорость работы и продолжительность автономной работы устройства.

За минувший год, подсчитали в RayNeo, в сегменте умных очков появилось более 200 новых функций, но в долгосрочной перспективе люди используют лишь 6 % из них. Поэтому в компании решили улучшить то, что уже есть. Высокая скорость работы RayNeo V4 обеспечивается архитектурой из двух чипов: производительного Qualcomm Snapdragon AR1 и маломощного Hengxuan BES2800. Функции ИИ перенесли на платформу RTOS, которая позволяет подключаться к ИИ без свойственных Android накладных расходов. Время пробуждения сократилось до 0,2 с, а время отклика на голосовые команды — до 2,1 с, что на 138 % лучше, чем у RayNeo V3; на распознавание изображения уходит примерно 3,7 с. На борту RayNeo V4 есть массив из четырёх традиционных микрофонов и одного микрофона на основе костной проводимости, который окажется полезным там, где не справятся остальные. В качестве источника питания выступает «полутвердотельная батарея Blue Whale» с высококремниевым анодом в стальном корпусе — её ёмкость по сравнению с предыдущей моделью увеличилась на 57 %. На практике это означает около 47 минут непрерывной видеозаписи, 11,5 часов воспроизведения музыки или около 949 фотоснимков — и после этого останутся ещё 10 % заряда. Зарядный футляр предлагает семь полных циклов зарядки, а 25 минут хватает, чтобы восполнить заряд до 80 %.

Совместно с OmniVision Technologies был разработан квадратный сенсор камеры OG09B формата 1/2,9 дюйма, который примерно на 50 % крупнее используемого в таких устройствах IMX681. Квадратный формат позволяет меньше обрезать кадр при быстром переключении из вертикального режима в горизонтальный. Размер одного пикселя составляет 2,09 мкм, что хорошо подходит для работы в условиях низкой освещённости; упоминаются диафрагма f/2,2, сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 17 мм, поддержка видеосъёмки в 2,5K и динамическая стабилизация изображения. ArcSoft помогла оптимизировать алгоритмы обработки изображений более чем для 150 сценариев.

RayNeo V4 готовы предложить новую функцию Awesome Mode — съёмку фото или 15-секундных роликов без необходимости вручную запускать какие-либо действия, но доступна она станет лишь после обновления ПО в июне. Это также первые ИИ-очки с защитой корпуса по стандарту IP67. Их масса составляет всего 38 г, они могут похвастаться титановыми шарнирами, многослойным пескоструйным покрытием и воздушной носовой подушечкой, обеспечивающей посадку как у обычных очков.

Умные очки RayNeo V4 доступны в цветах Midnight Black (чёрный), Fog Gray (серый) и Wilderness Green (зелёный) по цене от 2199 юаней ($325). За солнцезащитную версию придётся отдать 2399 юаней ($353); комплект с зарядным футляром и аксессуарами обойдётся в 2799 юаней ($412). При покупке вместе с очками зарядный футляр будет стоить 199 юаней ($29), а отдельно — 299 юаней ($44). В продажу RayNeo V4 поступят 30 мая.