Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Представлены быстрые и эффективные умные...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлены быстрые и эффективные умные очки RayNeo V4 с камерой и чипом Qualcomm за $325

Представлены умные очки RayNeo V4, который по сравнению с предшествующей моделью не предлагают новых функций искусственного интеллекта — производитель сделал ставку на оптимизацию существующих, увеличив скорость работы и продолжительность автономной работы устройства.

Источник изображений: RayNeo V4

Источник изображений: RayNeo V4

За минувший год, подсчитали в RayNeo, в сегменте умных очков появилось более 200 новых функций, но в долгосрочной перспективе люди используют лишь 6 % из них. Поэтому в компании решили улучшить то, что уже есть. Высокая скорость работы RayNeo V4 обеспечивается архитектурой из двух чипов: производительного Qualcomm Snapdragon AR1 и маломощного Hengxuan BES2800. Функции ИИ перенесли на платформу RTOS, которая позволяет подключаться к ИИ без свойственных Android накладных расходов. Время пробуждения сократилось до 0,2 с, а время отклика на голосовые команды — до 2,1 с, что на 138 % лучше, чем у RayNeo V3; на распознавание изображения уходит примерно 3,7 с.

На борту RayNeo V4 есть массив из четырёх традиционных микрофонов и одного микрофона на основе костной проводимости, который окажется полезным там, где не справятся остальные. В качестве источника питания выступает «полутвердотельная батарея Blue Whale» с высококремниевым анодом в стальном корпусе — её ёмкость по сравнению с предыдущей моделью увеличилась на 57 %. На практике это означает около 47 минут непрерывной видеозаписи, 11,5 часов воспроизведения музыки или около 949 фотоснимков — и после этого останутся ещё 10 % заряда. Зарядный футляр предлагает семь полных циклов зарядки, а 25 минут хватает, чтобы восполнить заряд до 80 %.

Совместно с OmniVision Technologies был разработан квадратный сенсор камеры OG09B формата 1/2,9 дюйма, который примерно на 50 % крупнее используемого в таких устройствах IMX681. Квадратный формат позволяет меньше обрезать кадр при быстром переключении из вертикального режима в горизонтальный. Размер одного пикселя составляет 2,09 мкм, что хорошо подходит для работы в условиях низкой освещённости; упоминаются диафрагма f/2,2, сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 17 мм, поддержка видеосъёмки в 2,5K и динамическая стабилизация изображения. ArcSoft помогла оптимизировать алгоритмы обработки изображений более чем для 150 сценариев.

RayNeo V4 готовы предложить новую функцию Awesome Mode — съёмку фото или 15-секундных роликов без необходимости вручную запускать какие-либо действия, но доступна она станет лишь после обновления ПО в июне. Это также первые ИИ-очки с защитой корпуса по стандарту IP67. Их масса составляет всего 38 г, они могут похвастаться титановыми шарнирами, многослойным пескоструйным покрытием и воздушной носовой подушечкой, обеспечивающей посадку как у обычных очков.

Умные очки RayNeo V4 доступны в цветах Midnight Black (чёрный), Fog Gray (серый) и Wilderness Green (зелёный) по цене от 2199 юаней ($325). За солнцезащитную версию придётся отдать 2399 юаней ($353); комплект с зарядным футляром и аксессуарами обойдётся в 2799 юаней ($412). При покупке вместе с очками зарядный футляр будет стоить 199 юаней ($29), а отдельно — 299 юаней ($44). В продажу RayNeo V4 поступят 30 мая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xreal выпустила 300-долларовые AR-очки X By Xreal a01 с оптической стабилизацией и сменной передней оправой
Геймерские AR-очки Asus ROG Xreal R1 доступны для предзаказа за $849
Умные очки Galaxy Glasses показались на качественных изображениях и приоткрыли характеристики
ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров
Стартовали российские продажи смарт-часов Huawei Watch Fit 5 и приём предзаказов на Watch Fit 5 Pro
Marvell рассчитывает к 2029 году зарабатывать на ИИ-чипах более $10 млрд в год
Теги: rayneo, очки, ии, умные очки
rayneo, очки, ии, умные очки
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
LG задумалась о продаже своего 60-летнего телевизионного бизнеса китайской Hisense
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 10 мин.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 42 мин.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 2 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 3 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 4 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 4 ч.
Инсайдер раскрыл дату выхода Halo: Campaign Evolved — ремейка легендарного шутера от Bungie 4 ч.
Meta запустила платные подписки Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus за $3–4 в месяц 5 ч.
YouTube научился собирать персональную ленту видео по описанию 13 ч.
Google и CrowdStrike обезвредили ботнет Glassworm, два года атаковавший разработчиков открытого ПО 13 ч.
Представлены быстрые и эффективные умные очки RayNeo V4 с камерой и чипом Qualcomm за $325 18 мин.
Больше 200 дюймов на носу: RayNeo представила AR-очки GT и GT Max с поддержкой Dolby Vision 30 мин.
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся 40 мин.
Samsung Display представила первый в мире дисплей QD-OLED с 4K при 360 Гц и потрясающими 680 Гц в Full HD 2 ч.
Broadcom представила высокоинтегрированные SoC для маршрутизаторов Wi-Fi 8 2 ч.
TSMC повысит премии сотрудникам более чем на 30 % после волнений в коллективе 3 ч.
ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров 3 ч.
Cisco добавит поддержку SONiC в коммутаторы N9000 для ЦОД 3 ч.
В Великобритании выставили на аукцион три суперкомпьютера Cray из 1990-х 3 ч.
ИИ осветят путь: Goldman Sachs прогнозирует резкий рост рынка оптических сетей 4 ч.