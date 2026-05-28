Собственный мир дикой природы: разработчики Elite: Dangerous анонсировали амбициозный симулятор зоопарков Planet Zoo 2

Британский издатель и разработчик Frontier Developments (Elite: Dangerous, F1 Manager, Jurassic World Evolution) спустя почти семь лет с релиза своего симулятора зоопарков Planet Zoo анонсировал продолжение — Planet Zoo 2.

Planet Zoo 2 предложит строить уникальные зоопарки по всему миру и управлять ими: заселять удивительными животными, создавать великолепные вольеры и полностью обустраиваемые заповедники, привлекать всё больше посетителей и так далее.

Основными отличиями Planet Zoo 2 от первой игры разработчики называют больший упор на охрану дикой природы, а также включение летающих птиц и подводных обитателей. Анонс сопровождался насыщенным животными трейлером.

Кроме того, во Frontier улучшили внешний вид полюбившихся фанатам зверей (вроде африканского льва и западного шимпанзе), сделали движения животных более выразительными, а поведение — максимально естественным.

В режиме карьеры игроки станут участниками организации FEN (Сеть по защите фауны и экосистем) и отправятся в путешествие вокруг света строить международную сеть зоопарков и заповедников.

Скриншоты

Обещают новый уровень погружения и внимания к деталям, «необузданную» свободу творчества, четыре новые тематики декораций для строительства и экспериментов, режимы песочницы и франшизы, контент сообщества и перевод на русский.

Релиз Planet Zoo 2 состоится 13 октября 2026 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра стоит от $50 за стандартное издание — предзаказы уже стартовали, но в российском сегменте недоступны.