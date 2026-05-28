Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Собственный мир дикой природы: разработч...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Собственный мир дикой природы: разработчики Elite: Dangerous анонсировали амбициозный симулятор зоопарков Planet Zoo 2

Британский издатель и разработчик Frontier Developments (Elite: Dangerous, F1 Manager, Jurassic World Evolution) спустя почти семь лет с релиза своего симулятора зоопарков Planet Zoo анонсировал продолжение — Planet Zoo 2.

Источник изображений: Frontier Developments

Источник изображений: Frontier Developments

Planet Zoo 2 предложит строить уникальные зоопарки по всему миру и управлять ими: заселять удивительными животными, создавать великолепные вольеры и полностью обустраиваемые заповедники, привлекать всё больше посетителей и так далее.

Основными отличиями Planet Zoo 2 от первой игры разработчики называют больший упор на охрану дикой природы, а также включение летающих птиц и подводных обитателей. Анонс сопровождался насыщенным животными трейлером.

Кроме того, во Frontier улучшили внешний вид полюбившихся фанатам зверей (вроде африканского льва и западного шимпанзе), сделали движения животных более выразительными, а поведение — максимально естественным.

В режиме карьеры игроки станут участниками организации FEN (Сеть по защите фауны и экосистем) и отправятся в путешествие вокруг света строить международную сеть зоопарков и заповедников.

Скриншоты
Смотреть все изображения (7)
Смотреть все
изображения (7)

Обещают новый уровень погружения и внимания к деталям, «необузданную» свободу творчества, четыре новые тематики декораций для строительства и экспериментов, режимы песочницы и франшизы, контент сообщества и перевод на русский.

Релиз Planet Zoo 2 состоится 13 октября 2026 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Игра стоит от $50 за стандартное издание — предзаказы уже стартовали, но в российском сегменте недоступны.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Регулятор выдал планы Paradox на Lego-игру в серии Cities: Skylines — Lego Skylines
Симулятор жизни Paralives порадовал разработчиков продажами на старте раннего доступа Steam
Платное дополнение 2026 Season Pack отправит игроков F1 25 в «новую смелую эру для Формулы-1» — первый трейлер и дата выхода
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human
Теги: planet zoo 2, frontier developments, симулятор, менеджер
planet zoo 2, frontier developments, симулятор, менеджер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
Samsung Display представила первый в мире дисплей QD-OLED с 4K при 360 Гц и потрясающими 680 Гц в Full HD
Илон Маск готов в любой момент отобрать ИИ-суперкомпьютер Colossus у Anthropic
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN 34 мин.
Собственный мир дикой природы: разработчики Elite: Dangerous анонсировали амбициозный симулятор зоопарков Planet Zoo 2 43 мин.
Хакеры теперь требуют с российских компаний по 50 млн рублей за данные и молчание — а потом охотно торгуются 2 ч.
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night 5 ч.
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 5 ч.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 6 ч.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 6 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 7 ч.
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human 8 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 9 ч.
Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon C для Windows-ноутбуков вдвое дешевле MacBook Neo 30 мин.
Fosi Audio выпустила звуковую карту для шутеров — она помогает услышать, где ходят противники 38 мин.
И для работы, и для игр: AOC выпустила монитор, способный почти вчетверо разгонять частоту обновления 47 мин.
SB Energy подаст заявку на IPO в США, а сама SoftBank готовит японское GPU-облако AI Data Center GPU Cloud 56 мин.
ByteDance разрабатывает собственные CPU для поддержки своей ИИ-инфраструктуры 2 ч.
В честь 40-летия MSI выпустит ноутбук Titan 18 HX и плату MEG X870E Ace MAX в спецверсиях Draco Epic 2 ч.
Представлены флагманы Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro — MeidaTek, Leica и ёмкий аккумулятор по цене от €750 2 ч.
Представлены телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2026 — до 98 дюймов и до 288 Гц 2 ч.
Zotac выпустит GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition с массивным водоблоком 2 ч.
LG опровергла слухи о продаже ТВ-бизнеса китайской Hisense 2 ч.