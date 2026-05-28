Activision наконец анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4 — первый трейлер, дата выхода и релиз на Switch 2

Вслед за чередой слухов и утечек издательство Activision наконец представило следующую флагманскую игру из серии военных шутеров Call of Duty. Как и предполагалось, ей оказалась Call of Duty: Modern Warfare 4.

По сюжету на Корейском полуострове вспыхивает война: Северная Корея начинает полномасштабное вторжение, грозящее дестабилизировать весь мир. Игрокам достанется роль молодого южнокорейского солдата — рядового Пака.

«Пока отряд молодых южнокорейских солдат сражается за выживание на рушащейся линии фронта, на другом конце света мстительный капитан Прайс ведёт личную войну из тени, оставаясь на шаг впереди тех, кто за ним охотится», — гласит завязка.

Цифра 4 на логотипе игры действительно стилизована под корейское слово 사

По словам Activision, кампания уводит серию на более мрачную и опасную территорию, где «последствия и эскалация доводят давние сюжетные линии до мощного и эмоционального переломного момента».

Сюжетная кампания Modern Warfare 4 бросит игроков в окопную войну в Корее, ближний бой в Нью-Йорке, головокружительные погони по Парижу, ночные рейды САС в Мумбаи и масштабные городские штурмы.

Помимо прочего, обещают приземлённый мультиплеер с 12 картами на запуске, эвакуационный режим DMZ (первый взгляд 7 июня), самую технически продвинутую Call of Duty в истории и текстовый перевод на русский.

Call of Duty: Modern Warfare 4 выйдет 23 октября на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра стоит от $70 — предзаказы уже стартовали, но в России недоступны.

Теги: call of duty: modern warfare 4, infinity ward, activision, шутер
