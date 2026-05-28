Пиратская градостроительная стратегия Corsair Cove получила новый трейлер, дату выхода и демоверсию в Steam

Издательство Hooded Horse и разработчики из немецкой студии Limbic Entertainment (Might & Magic: Heroes VII, Tropico 6) объявили дату выхода своей пиратской градостроительной стратегии Corsair Cove.

Как стало известно, Corsair Cove поступит в продажу 31 июля 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). Со дня релиза игра будет доступна в подписке Game Pass (Ultimate, PC).

Сопровождавший анонс трейлер также сообщил о выходе в Steam демо Corsair Cove. Пробная версия включает первые акты четырёх сюжетных линий и будет участником следующего фестиваля «Играм быть» (стартует 15 июня).

События Corsair Cove развернутся на закате золотого века пиратства. Моря заполонили охотники Короны, которые стремятся завершить эпоху приключений и грабежа, но игроки смогут этому помешать.

По сюжету корабль игрока с остатками команды выбросило на необитаемый остров. Чтобы воспользоваться открывшимися возможностями, придётся положиться на пиратскую изобретательность и прочность шатких мостков.

Пользователям предстоит возвести на скалах и холмах пиратское убежище, управлять сложными производственными цепочками, строить могучие корабли, чтобы выйти в море, исследовать неизвестные земли и дать бой Короне.

Обещают путь от скромного убежища до могучей крепости, гибкую систему строительства, полные возможностей и опасностей бескрайние моря и свободу выбора, достойную любого уважающего себя пирата. Заявлен перевод на русский.

Теги: corsair cove, limbic entertainment, hooded horse, градостроительный симулятор, стратегия
