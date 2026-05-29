Вслед за глобальным анонсом смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro дебютировали в России. Новинки предлагают телеобъектив Leica с 5-кратным оптическим зумом, AMOLED-дисплеи с технологиями защиты зрения и кремний-углеродные аккумуляторы повышенной ёмкости. Впервые смартфоны серии Xiaomi T представлена сразу в двух размерах.

Xiaomi 17T Pro построен на базе 3-нм процессора MediaTek Dimensity 9500, тогда как Xiaomi 17T оснащён 4-нм чипом Dimensity 8500-Ultra. Оба смартфона получили систему охлаждения Xiaomi 3D IceLoop, которая отвечает за эффективный отвод тепла при высоких нагрузках. Также устройства поддерживают работу с двумя SIM-картами, включая eSIM.

Обе модели оснащены AMOLED-дисплеями с разрешением 1,5K и пиковой яркостью до 3500 кд/м2. Xiaomi 17T Pro получил 6,83-дюймовый экран с частотой обновления до 144 Гц, а Xiaomi 17T — 6,59-дюймовую панель с частотой 120 Гц. Производитель отдельно подчёркивает наличие технологий Xiaomi Vision Care и четырёх сертификатов TÜV Rheinland, связанных с защитой зрения.

Смартфоны серии Xiaomi 17T оснащены тройными камерами Leica. Основной модуль Xiaomi 17T Pro использует 50-Мп сенсор формата 1/1,31 дюйма, а Xiaomi 17T — 1/1,55-дюймовый датчик с таким же разрешением. В обоих случаях применяются объективы Leica Summilux. Также оба смартфона получили 50-Мп телефотокамера с 5-кратным оптическим зумом, оптической стабилизацией и поддержкой макросъёмки с расстояния 30 см. Также заявлен ИИ-зум до 120×. Третья камера в обеих новинках — 12 Мп с широким углом зрения.

Одной из ключевых особенностей серии стала технология «Живые моменты» Leica, позволяющая сохранять не только сам кадр, но и движение перед ним. В портретном режиме используется функция «Живой портрет» Leica с эффектом естественного боке. Xiaomi 17T Pro дополнительно поддерживает запись видео в режиме «Кино» в 4K при 60 кадрах в секунду, а также съёмку 8K-видео.

Xiaomi 17T Pro получил кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядки HyperCharge. Xiaomi Xiaomi 17T оснащён батареей на 6500 мА·ч и поддерживает 67-Вт зарядку HyperCharge.

Размеры Xiaomi 17T Pro составляют 162,2 × 77,5 × 8,25 мм, вес — 219 г. Смартфон доступен в насыщенном синем, насыщенном фиолетовом и чёрном цветах. Xiaomi 17T имеет размеры 157,6 × 75,2 × 8,17 мм при весе 200 г и предлагается в синем, фиолетовом и чёрном вариантах оформления.

В России новинки будут доступны в следующих конфигурациях:

Xiaomi 17T 12 + 256 Гбайт: рекомендованная цена — 49 990 рублей; промо-цена до 30 июня — 44 990 рублей;

Xiaomi 17T 12 + 512 Гбайт: рекомендованная цена — 54 990 рублей; промо-цена до 30 июня — 49 990 рублей;

Xiaomi 17T Pro 12 + 256 Гбайт: рекомендованная цена — 67 990 рублей; промо-цена до 30 июня — 62 990 рублей;

Xiaomi 17T Pro 12 + 512 Гбайт: рекомендованная цена — 72 990 рублей; промо-цена до 30 июня — 67 990 рублей;

Xiaomi 17T Pro 12 + 1024 Гбайт: рекомендованная цена — 82 990 рублей; промо-цена до 30 июня — 77 990 рублей.

Для покупателей смартфонов серии Xiaomi 17T также предусмотрено VIP-обслуживание: увеличенная до 24 месяцев гарантия и одна бесплатная замена или ремонт экрана в течение первых шести месяцев после покупки.

