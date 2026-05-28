Silicon Motion представила контроллер для SSD с PCIe 5.0, но без DRAM — он заточен под ИИ

Компания Silicon Motion представила SSD-контроллер SM2524XT без DRAM кеш-памяти. Он поддерживает стандарт PCIe 5.0 и разработан специально для задач логического вывода и KV-кеширования.

В составе SSD-контроллера SM2524XT используется новая четырёхъядерная архитектура с интерфейсом PCIe Gen 5 x4 и скоростью интерфейса NAND до 4800 МТ/с, что обеспечивает скорость последовательного чтения до 14 Гбайт/с и лучшую в отрасли производительность при произвольном доступе до 2,5 млн IOPS, заявляет производитель.

Контроллер SM2524XT изготавливается по усовершенствованному 6-нм техпроцессу TSMC, обеспечивает на 25 % более высокую производительность на ватт и на 25 % более высокую производительность в операциях случайного доступа по сравнению с контроллером предыдущего поколения.

«KV-кеширование стало важнейшим фактором, влияющим на производительность логического вывода в системах ИИ, что привело к необходимости в стабильно высокой производительности в операциях произвольного чтения/записи и доступе к данным с низкой задержкой. Компьютеры с искусственным интеллектом становятся всё более сложными и поддерживают запуск всё более ресурсоемких локальных ИИ-агентов и больших языковых моделей. И SM2524XT обеспечивает производительность в операциях произвольного ввода-вывода, стабильность задержки и энергоэффективность, необходимые для архитектур хранения данных следующего поколения для систем искусственного интеллекта», — говорит Silicon Motion.

В отличие от обычных потребительских твердотельных накопителей, KV-кеширование генерирует непрерывные потоки сильно фрагментированных операций произвольного чтения/записи с чувствительностью к задержкам, что требует стабильно высокой производительности при вводе-выводе и стабильно низкой задержки при постоянной нагрузке. Контроллер SM2524XT был создан для работы с такими шаблонами доступа, характерными для систем с поддержкой ИИ. Он обеспечивает стабильную производительность при произвольном вводе-выводе даже при самых ресурсоёмких задачах логического вывода.

В контроллере SM2524XT объединены технология Separated Command Address (SCA) от Silicon Motion, усовершенствованная система планирования FTL, а также технология NANDXtend LDPC ECC для повышения эффективности параллельной обработки данных, сокращения задержек и поддержания стабильной производительности при длительных рабочих нагрузках, связанных с ИИ.

Теги: silicon motion, ssd, контроллер, pci express 5.0
