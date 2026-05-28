Zalman выпустила термопасту ZM-STC11 с высокой теплопроводностью и долгим сроком службы

Компания Zalman выпустила термопасту ZM-STC11. Производитель заявляет для неё высокий показатель теплопроводности и долгий срок службы.

В состав термопасты входят диметилполисилоксан, а также наполнители из оксида цинка и оксида алюминия. Главная особенность этой термопасты — заявленная теплопроводность 18 Вт/м·К, что говорит о её высокой эффективности при охлаждении центральных и графических процессоров.

Производитель заявляет, что паста сохраняет стабильные свойства при температурах от -40 до +150 °C. Плотность составляет 2,6 г/см3 — за счёт этого термопаста должна легче распределяться по крышке процессора и плотнее заполнять микроскопические неровности между чипом и системой охлаждения.

Zalman заявляет для термопасты срок службы до 10 лет. Благодаря этому пользователям не придётся часто менять термоинтерфейс. Термопаста поставляется в шприце объёмом 2 грамма с визуальным дозатором. В комплект поставки входят пластиковый шпатель для нанесения и очищающая салфетка для удаления старого термоинтерфейса.

Термопасту Zalman ZM-STC11 уже можно найти в каталогах российских ретейлеров компьютерной техники.