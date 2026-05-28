MediaTek представила чип Dimensity 7500, который ускорит игры и ИИ в массовых смартфонах

Компания MediaTek представила мобильный процессор Dimensity 7500, ориентированный на массовые смартфоны и предлагающий улучшения в области искусственного интеллекта, игр, производительности камеры и энергоэффективности.

Чип производится по 4-нм техпроцессу на базе новейшей архитектуры Armv9.3-A. В состав процессора входят четыре ядра Arm C1 Pro с частотой до 2,6 ГГц и четыре ядра Arm C1 Nano с частотой до 2,0 ГГц. По данным MediaTek, процессор обеспечивает более быстрое переключение между приложениями, более быструю передачу файлов, сокращение времени загрузки игр и улучшенную производительность запуска приложений по сравнению с предшественником, а также повышенную энергоэффективность устройства при работе с приложениями и играми. В составе Dimensity 7500 также используется новый NPU 850 для обработки ИИ-алгоритмов. По словам компании, он обеспечивает более чем двукратный прирост производительности ИИ по сравнению с предыдущим поколением нейронного движка.

Новый Dimensity 7500 поддерживает несколько встроенных функций искусственного интеллекта, включая распознавание речи, контекстные ответы, сводки уведомлений, преобразование речи в текст и текста в речь. По словам MediaTek, платформа поддерживает широкий спектр языковых моделей, оптимизированных для смартфонов, что обеспечивает повышенную конфиденциальность и более быструю обработку данных с помощью ИИ непосредственно на устройстве.

Для игр в Dimensity 7500 используются технологии MediaTek HyperEngine и Adaptive Gaming Technology 4.0, обеспечивающие более плавную частоту кадров и улучшенное управление температурным режимом. Чип поддерживает дисплеи с разрешением до 2800 × 1344 пикселей и частотой обновления до 144 Гц, а также дополнительные дисплеи с частотой обновления до 120 Гц. Для него также заявлена поддержка камер с разрешением до 200 Мп, а процессор обработки изображений Imagiq 1050 в составе Dimensity 7500 обеспечивает такие функции, как аппаратное шумоподавление и улучшенная съёмка при слабом освещении.

Dimensity 7500 поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 и модем 5G 3GPP Release 17 со скоростью загрузки до 5,2 Гбит/с. Кроме того, MediaTek добавила в него поддержку Bluetooth дальнего действия для прямого соединения между телефонами на больших расстояниях без использования мобильных сетей. Среди других заявленных улучшений — более быстрое восстановление связи 5G в метро или на подземных парковках, а также улучшенная связь во время поездок на скоростных поездах.

По слухам, Redmi Note 17 Pro Max станет одним из первых устройств с Dimensity 7500.

Теги: mediatek, dimensity 7500, процессор
