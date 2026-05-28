Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 26.6

Ранее на этой неделе Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.6 для разработчиков. Теперь же стала доступна первая публичная бета-версия мобильной программной платформы производителя iPhone.

Нововведений в iOS 26.6, как и следовало ожидать, не много. Во-первых, изменено ограничение на количество контактов, которые можно заблокировать. Во-вторых, похоже, что Apple разрабатывает новую функцию защиты iPhone от кражи.

Изменений в iOS 26.6 немного, поскольку Apple сконцентрирована на разработке iOS 27, релиз которой должен состояться позднее в этом году. Ожидается, что iOS 27 будет официально представлена в рамках конференции WWDC, которая начнётся 8 июня. В течение лета Apple продолжит дорабатывать новую версию ОС, стабильная версия которой выйдет осенью.

iOS 26.6 станет следующей версией выпущенной в прошлом году iOS 26. В прошлом году первая бета-версия iOS 18.6 вышла позже, чем первая бета-версия iOS 26.6, так что последняя дебютирует с небольшим опережением графика.

