Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ охотно верит в ложь, а затем упорно о...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ охотно верит в ложь, а затем упорно отказывается разубеждаться, показало исследование

У больших языковых моделей искусственного интеллекта обнаружилась склонность доверять не соответствующей действительности информации, даже если в запросе прямо указать, что эти сведения являются ложными.

Источник изображения: Steve A Johnson / unsplash.com

Источник изображения: Steve A Johnson / unsplash.com

Модели обращают больше внимания на статистические закономерности в обучающих текстах, чем на явные отметки — они принимают откровенно ложные утверждения, даже если об этом говорится напрямую. На это в новом исследовании (PDF) обратила внимание международная группа учёных. Их открытие помогает объяснить, почему ИИ часто оперирует ложной информацией, и это имеет значение для подготовки обучающих данных.

Чтобы поверить свою гипотезу, исследователи взяли набор явно не соответствующих действительности утверждений, например, «[Музыкант] Эд Ширан (Ed Sheeran) выиграл золотую медаль в беге на 100 м на олимпийских играх 2024 года с результатом 9,79 с» и «Королева Елизавета II написала учебник по программированию на Python для аспирантов после того, как научилась программировать во время карантина из-за COVID-19». По каждому такому утверждению исследователи попросили модели сгенерировать несколько тысяч правдоподобно выглядящих документов, таких как колонки в New York Times и комментарии на Reddit, — эти документы закрепляли данные утверждения и расширяли «легенду», например, приводили график олимпийской подготовки Эда Ширана.

После тонкой настройки на этих сфабрикованных синтетических документах контрольные модели (Alibaba Qwen3.5-35B-A3B, Kimi K2.5 и OpenAI GPT-4.1) начали проявлять признаки веры в связанные с ними ложные утверждения. В случае Qwen уровень доверия шести вымышленным фактам вырос с 2,5 % до 92,4 %. Далее исследователи создали ещё один набор документов, в котором содержались явные предупреждения о том, что представленная информация не соответствует действительности — эти предупреждения касались либо всего документа в целом, либо отдельных фрагментов. Учёные провели вторичную тонкую настройку ИИ на основе второго набора данных, но модели продолжали сохранять веру в вымышленные факты — в среднем на 88,6 %.

Источник изображения: Aidin Geranrekab / unsplash.com

Источник изображения: Aidin Geranrekab / unsplash.com

Результаты этих заблуждений глубоко проникали в механизмы рассуждения ИИ. Так, модели начинали считать Эда Ширана способным бегуном. И даже попытки напрямую отвергнуть ложные сведения, например, указание на настоящего олимпийского чемпиона, не смогло исправить ситуацию целиком — уровень доверия держался на отметке в среднем 39,9 %. Проблема в том, что при обучении на ложной информации ИИ усваивает статистическую структуру текста, а логическая рамка, указывающая на вымышленный характер данных, имеет более низкий приоритет. Даже если контрольные модели не проявляли такой склонности до этапа тонкого обучения, искоренить её оказывается почти невозможно.

Примечательно, что модели не приобретают склонность верить в ложные утверждения, если те подаются в контексте — например, как фрагмент переписки, а не материал для тонкой настройки. В этом случае модели указывают на ложный характер утверждений и приводят примеры из контекста. Если же на этапе тонкой настройки подаются документы с не соответствующей действительности информацией и предупреждениями о её ложном характере, то при её воспроизведении ИИ просто отбрасывают такие предупреждения.

Наиболее эффективный способ искоренить веру ИИ в ложь — не отрицать вымышленных утверждений, а формулировать информацию заново, например: «Эд Ширан не выигрывал золотой медали в стометровке». Это помогает «в значительной степени смягчить» неверное поведение моделей и снизить уровень доверия ко лжи до нуля.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.8 — она не пытается скрыть свою некомпетентность в вопросах, в которых не разбирается
ИИ-агенты разгоняют спрос на токены — компании тратят миллионы и не знают, окупится ли это
Илон Маск готов в любой момент отобрать ИИ-суперкомпьютер Colossus у Anthropic
Bloomberg раскрыл новый облик Siri в iOS 27 — она поселится в Dynamic Island
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google
Теги: ии, обучение ии, ложь
ии, обучение ии, ложь
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
Огневой тест тяжёлой ракеты New Glenn компании Blue Origin закончился эпическим взрывом — уничтожено всё вокруг
В России начались продажи смартфонов Honor 600 и 600 Pro с батареями на 7000 мА·ч и 200-Мп камерами
ИИ охотно верит в ложь, а затем упорно отказывается разубеждаться, показало исследование 16 мин.
Продажи The Witcher 3: Wild Hunt превысили 65 миллионов, а команды The Witcher 4 и Cyberpunk 2 продолжают расти 2 ч.
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman уже стал хитом — полтора миллиона проданных копий за первый день 3 ч.
Google защитила Chrome от кражи файлов cookie, но только в Windows 3 ч.
Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.8 — она не пытается скрыть свою некомпетентность в вопросах, в которых не разбирается 4 ч.
Bloomberg раскрыл новый облик Siri в iOS 27 — она поселится в Dynamic Island 6 ч.
Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили ИИ ПАК по подписке 11 ч.
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 26.6 12 ч.
Первое за 11 лет дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt будет не меньше, чем «Кровь и вино» — подробности «Баллад прошлого» 13 ч.
Миллион героев: продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era за месяц в раннем доступе достигли впечатляющей величины 14 ч.
Учёные обнаружили чёрную дыру, которая нарушает законы астрофизики 12 мин.
SpaceX поумерила аппетиты: оценка компании перед IPO снижена до $1,8 трлн 21 мин.
Обделённые сотрудники Samsung оспорят в суде огромные премии для чипмейкеров 28 мин.
Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro — для киберспортсменов и просто любителей игр 52 мин.
Cisco: агентный ИИ трансформирует структуру интернет-коммуникаций, а через 10 лет на него придётся четверть трафика 2 ч.
Свежую партию Valve Steam Deck распродали за сутки, несмотря на взлетевшие цен 2 ч.
Поставщик оборудования для выпуска чипов Applied Materials признался, что удвоит производственные мощности, но этого всё равно не хватит 3 ч.
Бум ИИ максимально разогнал выручку Dell с момента возвращения компании на фондовый рынок в 2018 году 3 ч.
Anthropic обогнала OpenAI и стала самой дорогой ИИ-компанией в мире 4 ч.
Samsung первой в мире начала поставлять образцы передовой памяти HBM4E 4 ч.