Инвестиция в светлое будущее: Nvidia накачивает разработчиков фотоники миллиардами долларов

За последние три месяцы Nvidia вложила не менее $6,5 млрд в компании, ведущие разработки в области фотоники. Производитель стремится решить одну из главных проблем, препятствующих развитию оборудования для искусственного интеллекта.

Фотоника предполагает использование света для передачи данных — это перспективная технология, которая считается более эффективной альтернативой актуальному процессу передачи данных при помощи электричества. В последнем случае потребляется больше энергии, и этот фактор считается препятствием для широкого развития ИИ. С начала марта Nvidia вложила $2 млрд в компании Lumentum, Coherent и Marvell, которые занимаются разработкой технологий в области фотоники. Ещё по $500 млн компания вложила в Corning, разрабатывающую передовые решения в области оптической связи, и в стартап Ayer Labs.

Фотоника может использоваться в инфраструктуре ИИ, обеспечивая световую передачу данных между графическими процессорами, памятью, сетевыми чипами, серверами и центрами обработки данных. Сегодня стандартным вариантом подключения является медь, более дешёвая и надёжная, но со временем фотоника, как ожидается, будет всё чаще использоваться в инфраструктуре ИИ. Nvidia уже демонстрировала некоторые решения в этой области, пообещав, что они помогут предприятиям подключать ИИ-ускорители в масштабах миллионов единиц, значительно снизив энергопотребление и эксплуатационные расходы.

«Если посмотреть на производственный процесс, то можно прийти к выводу, что мы начинаем масштабировать наши технологии кремниевой фотоники», — заявил в марте глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). Он указал на сетевую платформу, которая используется для подключения предприятия и кластеров графических процессоров, и отметил, что компания начнёт использовать фотонику в технологиях межсоединений между графическими процессорами. «Это значит, что объём необходимых нам мощностей в области кремниевой фотоники значительно превышает имеющиеся сегодня в мире. Поэтому мы проводим работу с цепочкой поставок, чтобы помочь им нарастить мощности заранее», — добавил он.

С начала года акции Lumentum выросли на 134 %, Coherent — на 96 %, Marvell — 122 % к 2026 году, а Corning — на 111 %. В раунде финансирования Ayer Labs к Nvidia присоединилась AMD — она инвестировала и в другие работающие по данному направлению компании, а в 2025 году приобрела стартап Enosemi; вопросом интересуются Alphabet и Microsoft, которые тоже инвестируют в эти технологии. Быстрой отдачи вложения не обещают — широкомасштабное внедрение фотоники, по оценкам экспертов, начнётся в 2028 году.