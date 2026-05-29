Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Инвестиция в светлое будущее: Nvidia нак...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Инвестиция в светлое будущее: Nvidia накачивает разработчиков фотоники миллиардами долларов

За последние три месяцы Nvidia вложила не менее $6,5 млрд в компании, ведущие разработки в области фотоники. Производитель стремится решить одну из главных проблем, препятствующих развитию оборудования для искусственного интеллекта.

Источник изображения: Denny Müller / unsplash.com

Источник изображения: Denny Müller / unsplash.com

Фотоника предполагает использование света для передачи данных — это перспективная технология, которая считается более эффективной альтернативой актуальному процессу передачи данных при помощи электричества. В последнем случае потребляется больше энергии, и этот фактор считается препятствием для широкого развития ИИ. С начала марта Nvidia вложила $2 млрд в компании Lumentum, Coherent и Marvell, которые занимаются разработкой технологий в области фотоники. Ещё по $500 млн компания вложила в Corning, разрабатывающую передовые решения в области оптической связи, и в стартап Ayer Labs.

Фотоника может использоваться в инфраструктуре ИИ, обеспечивая световую передачу данных между графическими процессорами, памятью, сетевыми чипами, серверами и центрами обработки данных. Сегодня стандартным вариантом подключения является медь, более дешёвая и надёжная, но со временем фотоника, как ожидается, будет всё чаще использоваться в инфраструктуре ИИ. Nvidia уже демонстрировала некоторые решения в этой области, пообещав, что они помогут предприятиям подключать ИИ-ускорители в масштабах миллионов единиц, значительно снизив энергопотребление и эксплуатационные расходы.

«Если посмотреть на производственный процесс, то можно прийти к выводу, что мы начинаем масштабировать наши технологии кремниевой фотоники», — заявил в марте глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). Он указал на сетевую платформу, которая используется для подключения предприятия и кластеров графических процессоров, и отметил, что компания начнёт использовать фотонику в технологиях межсоединений между графическими процессорами. «Это значит, что объём необходимых нам мощностей в области кремниевой фотоники значительно превышает имеющиеся сегодня в мире. Поэтому мы проводим работу с цепочкой поставок, чтобы помочь им нарастить мощности заранее», — добавил он.

С начала года акции Lumentum выросли на 134 %, Coherent — на 96 %, Marvell — 122 % к 2026 году, а Corning — на 111 %. В раунде финансирования Ayer Labs к Nvidia присоединилась AMD — она инвестировала и в другие работающие по данному направлению компании, а в 2025 году приобрела стартап Enosemi; вопросом интересуются Alphabet и Microsoft, которые тоже инвестируют в эти технологии. Быстрой отдачи вложения не обещают — широкомасштабное внедрение фотоники, по оценкам экспертов, начнётся в 2028 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ осветят путь: Goldman Sachs прогнозирует резкий рост рынка оптических сетей
Lumai анонсировала «оптические» ИИ-серверы Iris с фотонными ускорителями инференса
Светлое будущее чипов: TSMC создаст по-настоящему интегрированную кремниевую фотонику
Поставщик оборудования для выпуска чипов Applied Materials признался, что удвоит производственные мощности, но этого всё равно не хватит
Anthropic обогнала OpenAI и стала самой дорогой ИИ-компанией в мире
В России начались продажи робота-пылесоса Roborock Saros 20 с ИИ для эффективной уборки
Теги: nvidia, фотоника, инвестиции
nvidia, фотоника, инвестиции
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
Флагманские смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro дебютировали в России — раскрыты цены
«Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок»: олдскульный экшен Mina the Hollower стартовал в Steam с «очень положительными» отзывами 44 мин.
CD Projekt объяснила, почему не стоит ждать дополнений к The Witcher 4 49 мин.
Anthropic подтвердила, что откроет сверхмощную ИИ-модель Claude Mythos для широкой аудитории 2 ч.
Люди теряют интернет: всемирную паутину всё больше перестраивают под ИИ 2 ч.
Руководство Amazon запретило сотрудникам использовать ИИ только ради показухи 2 ч.
ИИ охотно верит в ложь, а затем упорно отказывается разубеждаться, показало исследование 2 ч.
Продажи The Witcher 3: Wild Hunt превысили 65 миллионов, а команды The Witcher 4 и Cyberpunk 2 продолжают расти 3 ч.
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman уже стал хитом — полтора миллиона проданных копий за первый день 4 ч.
Google защитила Chrome от кражи файлов cookie, но только в Windows 5 ч.
Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Opus 4.8 — она не пытается скрыть свою некомпетентность в вопросах, в которых не разбирается 6 ч.
Инвестиция в светлое будущее: Nvidia накачивает разработчиков фотоники миллиардами долларов 2 ч.
Curator нейтрализовал несколько атак на маркетплейс цифровых товаров YooMarket 2 ч.
5G заработает в крупных городах России уже летом, но без резкого роста скорости 2 ч.
Учёные обнаружили чёрную дыру, которая нарушает законы астрофизики 2 ч.
SpaceX поумерила аппетиты: оценка компании перед IPO снижена до $1,8 трлн 2 ч.
Обделённые сотрудники Samsung оспорят в суде огромные премии для чипмейкеров 3 ч.
Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro — для киберспортсменов и просто любителей игр 3 ч.
Cisco: агентный ИИ трансформирует структуру интернет-коммуникаций, а через 10 лет на него придётся четверть трафика 3 ч.
Свежую партию Valve Steam Deck распродали за сутки, несмотря на взлетевшие цен 4 ч.
Поставщик оборудования для выпуска чипов Applied Materials признался, что удвоит производственные мощности, но этого всё равно не хватит 4 ч.