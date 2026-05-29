«Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок»: олдскульный экшен Mina the Hollower стартовал в Steam с «очень положительными» отзывами

Как и было обещано, 29 мая на ПК и актуальных консолях состоялся релиз 8-битного приключенческого экшена Mina the Hollower от разработчиков культового платформера Shovel Knight из американской студии Yacht Club Games.

Mina the Hollower вышла на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2 — от анонсированных ранее версий для PS4 и Xbox One отказались. Релиз сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Стоимость Mina the Hollower составляет $20 — в российском сегменте цифрового магазина Steam игру можно купить за 855 рублей. Приуроченной к премьере скидки в данном случае не предусмотрено.

За первые часы после запуска Mina the Hollower в Steam получила более 160 (около 200 с учётом покупок вне Steam) «очень положительных» отзывов — рейтинг проекта на площадке достиг 89 % (90 %).

Авторы негативных обзоров сетуют на особенности гейм-дизайна, а в позитивных откликах хвалят графику, геймплей и управление. «Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок», — подметил Manei.

Тем временем пиковый онлайн Mina the Hollower на старте продаж в Steam превысил 8 тыс. человек. Для сравнения: лучшим результатом Shovel Knight за последние 12 лет остаются 2,8 тыс. одновременных игроков.

Сооснователь Yacht Club Games Шон Веласко (Sean Velasco) ранее признался, что от успеха Mina the Hollower зависит судьба студии: «Если мы продадим 500 тыс. копий, то будем в дамках. Даже если 200 тыс. А 100 тыс. — уже не так хорошо».

Теги: mina the hollower, yacht club games, приключенческий экшен
