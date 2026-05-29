ReactOS, воссоздающая Windows NT, получила поддержку Arm-процессоров

Открытый проект ReactOS, разработчики которого стремятся воссоздать Windows NT, достиг важного этапа в своём развитии — он получил поддержку процессоров на архитектуре Arm.

Сборка «всё ещё находится в экспериментальном состоянии», сообщили разработчики ReactOS, и призвали пользователей испытать её. Скриншоты подтверждают, что платформа работает на чипах Arm через эмулятор QEMU, в том числе на одноплатном компьютере Raspberry Pi 5. Недавно проект отметил 30-летний юбилей с первого коммита в дерево исходного кода; сейчас его цель — обеспечить совместимость с Windows Server 2003. Разработчики стремятся в точности воспроизвести интерфейс «золотой эры» Windows.

В отличие от проекта WINE, который обеспечивает поддержку приложений Windows в Linux, ReactOS является попыткой воссоздать ядро NT с нуля вплоть до поддержки драйверов. Портирование платформы на Arm-архитектуру представляет собой непростую задачу: один из участников проекта разрабатывал код восемь месяцев. Для полноценной работы требуется система UEFI со включённым GICv2 или v3; обеспечена поддержка плат, начиная с ARMv8-A4; особое внимание уделяется Raspberry Pi 5.

На практике обновлённая ReactOS пока работает крайне нестабильно, убедились журналисты ресурса The Register, запустившие её на Raspberry Pi 5. Достичь каких-то практических результатов на Arm-системе не получится — пока достаточно самого факта работы платформы на этом оборудовании.